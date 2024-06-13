吳鎮宇紮丸子頭扮哪吒令人笑爆咀 網友感嘆：60+老漢搵食艱難
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最近吳鎮宇頻頻與劉青雲雙雙現身香港媒體宣傳新片《談判專家》，提起二人Man爆雙雄再合作仍然為人津津樂道 ，但原來早前他拍攝內地綜藝節目《萌探2024》時，曾紮起丸子頭cosplay哪吒，令網民笑爆咀之餘，也感嘆他這位「60+老漢」要賺錢果然不易！
62歲 吳鎮宇 扮哪吒被狂噴水
現年62歲的吳鎮宇在節目中著上一身黑紅色的服裝，戴上黑超，又紮起丸子頭，手持火尖槍和乾坤圈，站在台上大唱鄭伊健的《友情歲月》，一出場已甚為矚目，而在玩遊戲時，他更被其他嘉賓輪流用水槍攻擊，表現得十分狼狽。
網民勁讚吳鎮宇豁得出去
今次吳鎮宇的哪吒造型，與他近年在《無限超越班2》等綜藝節目中的嚴肅形象大相徑庭，引來網民大讚他「萌」出圈：「他真的豁得出去啊哈哈哈哈哈哈哈」、「這哪吒是來搞笑的嗎？」、「吳鎮宇六十老漢cos哪吒，要笑到頭掉了！」
吳鎮宇直言拍節目為賺「零花錢」
早前吳鎮宇曾直言參加這個節目的目的，就是為了錢：「就過來賺點零花錢，快點準時給工資。」因此看到他豁出去的哪吒扮相後，不少網民都紛紛感嘆他賺錢確實不易：「哈哈哈笑死了這零花錢不好賺了」、「費曼不都說了，為了錢」、「60+老漢搵食艱難」、「沒想到現在掙錢這麼不容易啊」等。
1994年曾惡搞王菲超人Look
其實吳鎮宇以往曾在97年拍過TVB喜劇《難兄難弟》，亦曾在94年參演TVB搞笑節目《真過癮時代》，扮演「皇妃超人」，形象取材自王菲當年Hit爆嘅誇張造型，如菠蘿頭、透明中褸、米白色三角底褲等，齋睇造型已笑爆咀，惡搞到極點！
《封神榜》 陳浩民扮哪吒最經典
講到演哪吒，最經典的一定是2001年TVB劇《封神榜》 入面的陳浩民，多年來這部神劇曾在TVB多次重播，更令陳浩民的哪吒形象深入民心。
《哪吒與楊戩》王祖藍淪倉底貨
王祖藍亦曾在TVB與內地的合拍劇《哪吒與楊戩》中扮演過哪吒，劇集在2015年拍攝，但之後淪為了倉底貨，至今播出無期。
撰文：東方新地圖片來源：微博@萌探2024、《萌探2024》截圖