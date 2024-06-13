吳鎮宇紮丸子頭扮哪吒令人笑爆咀 網友感嘆：60+老漢搵食艱難

最近吳鎮宇頻頻與劉青雲雙雙現身香港媒體宣傳新片《談判專家》，提起二人Man爆雙雄再合作仍然為人津津樂道 ，但原來早前他拍攝內地綜藝節目《萌探2024》時，曾紮起丸子頭cosplay哪吒，令網民笑爆咀之餘，也感嘆他這位「60+老漢」要賺錢果然不易！

