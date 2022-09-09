盤點7位「吸金最強山寨王」劉德華出場費收百萬 翻版霆鋒有代言產品

郭富城獨自在內地搭高鐵？拍整蠱節目嗎？近日有內地網民發文指在高鐵偶遇郭富城，即被其他網民點醒郭富城不可能搭高鐵，還要買站票，更笑指被樓主拍下的男子是「郭富山寨城」。其實內地有不少樣貌因酷似某明星而出名，以下為大家盤點7位「最強吸金山寨王」，包括「山寨劉德華」、「山寨謝霆鋒」和「山寨周杰倫」！