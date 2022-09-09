盤點7位「吸金最強山寨王」劉德華出場費收百萬 翻版霆鋒有代言產品

郭富城獨自在內地搭高鐵？拍整蠱節目嗎？近日有內地網民發文指在高鐵偶遇郭富城，即被其他網民點醒郭富城不可能搭高鐵，還要買站票，更笑指被樓主拍下的男子是「郭富山寨城」。其實內地有不少樣貌因酷似某明星而出名，以下為大家盤點7位「最強吸金山寨王」，包括「山寨劉德華」、「山寨謝霆鋒」和「山寨周杰倫」！
1. 「山寨劉德華」
教海嘩1985年在東北黑龍江出生，是中學沒畢業的農村青年，在酒吧當服務生，客串歌手。因教海嘩同劉德華有幾分相似，故他順勢模仿劉德華而出位，出場費更達百萬元，還有自己團隊、保鏢隨行，不輸真正的天王！不過之後因擺架子而形象、事業下滑，最後淪為演小配角。
2. 「山寨謝霆鋒」
黃寧早在十幾年前已開始模仿謝霆鋒，代言費高達50萬人民幣，出席唱首歌都要10萬，3年內買車又買樓，而且是以7位數現金付清房價。2011年黃寧以「謝霆鋒」的名義參與某房地產公司的剪綵活動，有侵權之嫌，英皇一方曾表示將保留追究法律權利。2018年，內地出現多場「謝霆鋒表演」，英皇再次發聲明澄清，表示這些活動的主辦單位侵犯了謝霆鋒的個人名譽權和肖像權。
3. 「山寨林俊傑」
出生於福建的范一賢獲邀參加綜藝節目《勢不可擋》，因五官非常似林俊傑，他在節目演唱林俊傑的經典名曲《江南》，頓時爆紅，隨後便以「小林俊傑」的名義到處吸金，有指他大賺約157萬港元。他還利用林俊傑過去得到的獎項當作自己所得似的，並以林俊傑的名到處進行表演。
4. 「山寨楊冪」
模特兒出身的黎丹當初被經理人指貌似楊冪，隨後以表演模仿楊冪而走紅，黎丹曾透露接一個廣告費用是5萬到10萬人民幣不等。
5. 「山寨周杰倫」
周展翅在模仿節目一炮而紅，更推出了單曲《山寨大王》以及拍攝了電影，更被指接一場商演就獲幾萬元酬金。早前有傳周展翅不甘再被冠以山寨之名而打算傷害自己。
6. 「小林心如」
自稱「小林心如」的網紅因為長相酷似林心如，所以模仿《還珠格格》紫薇一角。她的模仿影片不單只在網上走紅，更吸引富二代王思聰的青睞，有傳為她打償8萬元人民幣禮物，認真厲害！「小林心如」又曾與李彩華同一起開直播，人氣不俗。
7. 「北京李璨琛」
內地網紅「李燦爛Kaka」因為喜愛潮流打扮兼激似李璨琛，一直引起網民關注，被稱為「北京李璨琛」的「李燦爛Kaka」早前同李燦琛本人合體在小紅書拍片，片中李燦爛扮演小粉絲，拿着一本李璨琛做封面的雜誌給偶像簽名，驟眼看猶如有兩個李璨琛一樣，不少網民笑指二人實在太相似，紛紛留言：「好像有兩個李璨琛」、「真的不是親兄弟嗎？」