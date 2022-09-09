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盤點7位「吸金最強山寨王」劉德華出場費收百萬 翻版霆鋒有代言產品

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郭富城獨自在內地搭高鐵？拍整蠱節目嗎？近日有內地網民發文指在高鐵偶遇郭富城，即被其他網民點醒郭富城不可能搭高鐵，還要買站票，更笑指被樓主拍下的男子是「郭富山寨城」。其實內地有不少樣貌因酷似某明星而出名，以下為大家盤點7位「最強吸金山寨王」，包括「山寨劉德華」、「山寨謝霆鋒」和「山寨周杰倫」！

近日有內地網民指在高鐵偶遇郭富城，即被其他網民點醒郭富城不可能搭高鐵，還要買站票，更笑指被樓主拍下的男子是「郭富山寨城」。
近日有內地網民指在高鐵偶遇郭富城，即被其他網民點醒郭富城不可能搭高鐵，還要買站票，更笑指被樓主拍下的男子是「郭富山寨城」。（圖片來源：小紅書圖片）

1. 「山寨劉德華」

教海嘩1985年在東北黑龍江出生，是中學沒畢業的農村青年，在酒吧當服務生，客串歌手。因教海嘩同劉德華有幾分相似，故他順勢模仿劉德華而出位，出場費更達百萬元，還有自己團隊、保鏢隨行，不輸真正的天王！不過之後因擺架子而形象、事業下滑，最後淪為演小配角。

山寨 教海嘩本是中學沒畢業的農村青年，因同劉德華有幾分相似，故他順勢模仿天王而出位。
教海嘩本是中學沒畢業的農村青年，因同劉德華有幾分相似，故他順勢模仿天王而出位。（圖片來源：微博@教海嘩）
山寨 教海嘩出場費達百萬元，還有自己團隊、保鏢隨行，不輸真正的天王。
教海嘩出場費達百萬元，還有自己團隊、保鏢隨行，不輸真正的天王。（圖片來源：微博@教海嘩）
山寨 教海嘩因擺架子而形象、事業下滑，最後淪為演小配角。
教海嘩因擺架子而形象、事業下滑，最後淪為演小配角。（圖片來源：微博@教海嘩）
山寨 劉德華主力內地市場，玩抖音直播。
劉德華主力內地市場，玩抖音直播。（圖片來源：[email protected]

2. 「山寨謝霆鋒」

黃寧早在十幾年前已開始模仿謝霆鋒，代言費高達50萬人民幣，出席唱首歌都要10萬，3年內買車又買樓，而且是以7位數現金付清房價。2011年黃寧以「謝霆鋒」的名義參與某房地產公司的剪綵活動，有侵權之嫌，英皇一方曾表示將保留追究法律權利。2018年，內地出現多場「謝霆鋒表演」，英皇再次發聲明澄清，表示這些活動的主辦單位侵犯了謝霆鋒的個人名譽權和肖像權。

山寨 黃寧十幾年前已開始模仿謝霆鋒，代言費高達50萬人民幣，更玩埋鋒味。
黃寧十幾年前已開始模仿謝霆鋒，代言費高達50萬人民幣，更玩埋鋒味。（圖片來源：微博圖片）
山寨 黃寧出席唱首歌都要10萬，3年內以現金付全數買樓。
黃寧出席唱首歌都要10萬，3年內以現金付全數買樓。（圖片來源：）
山寨 2011年黃寧以「謝霆鋒」的名義參與某房地產公司的剪綵活動，有侵權之嫌，英皇一方曾表示將保留追究法律權利。
2011年黃寧以「謝霆鋒」的名義參與某房地產公司的剪綵活動，有侵權之嫌，英皇一方曾表示將保留追究法律權利。（圖片來源：微博圖片）
山寨 2018年，內地出現多場「謝霆鋒表演」，英皇再次發聲明澄清，表示這些活動的主辦單位侵犯了謝霆鋒的個人名譽權和肖像權。
2018年，內地出現多場「謝霆鋒表演」，英皇再次發聲明澄清，表示這些活動的主辦單位侵犯了謝霆鋒的個人名譽權和肖像權。（圖片來源：微博圖片）
山寨 謝霆鋒臨近中秋，出力sell自家月餅。
謝霆鋒臨近中秋，出力sell自家月餅。（圖片來源：[email protected]

3. 「山寨林俊傑」

出生於福建的范一賢獲邀參加綜藝節目《勢不可擋》，因五官非常似林俊傑，他在節目演唱林俊傑的經典名曲《江南》，頓時爆紅，隨後便以「小林俊傑」的名義到處吸金，有指他大賺約157萬港元。他還利用林俊傑過去得到的獎項當作自己所得似的，並以林俊傑的名到處進行表演。

山寨 范一賢因五官非常似林俊傑，在節目演唱林俊傑的經典名曲《江南》而爆紅。
范一賢因五官非常似林俊傑，在節目演唱林俊傑的經典名曲《江南》而爆紅。（圖片來源：微博@范一賢）
真林俊傑比山寨林俊傑更親民！
真林俊傑比山寨林俊傑更親民！（圖片來源：[email protected]
山寨 范一賢爆紅後，以「小林俊傑」的名義到處吸金。
范一賢爆紅後，以「小林俊傑」的名義到處吸金。（圖片來源：微博@范一賢）
山寨 范一賢大賺約157萬港元，還利用林俊傑過去得到的獎項當作自己的得獎紀錄。
范一賢大賺約157萬港元，還利用林俊傑過去得到的獎項當作自己的得獎紀錄。（圖片來源：微博圖片）
山寨 范一賢以林俊傑之名舉行歌迷見面會。
范一賢以林俊傑之名舉行歌迷見面會。（圖片來源：微博圖片）

4. 「山寨楊冪」

模特兒出身的黎丹當初被經理人指貌似楊冪，隨後以表演模仿楊冪而走紅，黎丹曾透露接一個廣告費用是5萬到10萬人民幣不等。

山寨 黎丹模特兒出身，因被經理人指貌似楊冪，隨後以表演模仿楊冪而走紅。
黎丹模特兒出身，因被經理人指貌似楊冪，隨後以表演模仿楊冪而走紅。（圖片來源：微博圖片）
山寨 黎丹曾透露接一個廣告費用是5萬到10萬人民幣，酬金豐厚。
黎丹曾透露接一個廣告費用是5萬到10萬人民幣，酬金豐厚。（圖片來源：微博圖片）
山寨 離婚後的楊冪經常分享近況，保持人氣。
離婚後的楊冪經常分享近況，保持人氣。（圖片來源：嘉行杨幂工作室）

5. 「山寨周杰倫」

周展翅在模仿節目一炮而紅，更推出了單曲《山寨大王》以及拍攝了電影，更被指接一場商演就獲幾萬元酬金。早前有傳周展翅不甘再被冠以山寨之名而打算傷害自己。

周展翅模仿周杰倫一炮而紅，更推出了單曲《山寨大王》及拍電影。
周展翅模仿周杰倫一炮而紅，更推出了單曲《山寨大王》及拍電影。（圖片來源：網上圖片）
「山寨周杰倫」周展翅一場商演，可獲幾萬元酬金。
「山寨周杰倫」周展翅一場商演，可獲幾萬元酬金。（圖片來源：網上圖片）
早前有傳周展翅不甘再被冠以山寨周杰倫之名，而打算自殘。
早前有傳周展翅不甘再被冠以山寨周杰倫之名，而打算自殘。（圖片來源：網上圖片）
真周杰倫比山寨版更不似周杰倫。
真周杰倫比山寨版更不似周杰倫。（圖片來源：[email protected]

6. 「小林心如」

自稱「小林心如」的網紅因為長相酷似林心如，所以模仿《還珠格格》紫薇一角。她的模仿影片不單只在網上走紅，更吸引富二代王思聰的青睞，有傳為她打償8萬元人民幣禮物，認真厲害！「小林心如」又曾與李彩華同一起開直播，人氣不俗。

山寨 自稱「小林心如」的網紅因為長相酷似林心如，所以模仿《還珠格格》紫薇一角。
自稱「小林心如」的網紅因為長相酷似林心如，所以模仿《還珠格格》紫薇一角。（圖片來源：網上圖片）
山寨 網紅「小林心如」的模仿影片不只在網上走紅，更吸引富二代王思聰的青睞，有傳為她打償8萬元人民幣禮物。
網紅「小林心如」的模仿影片不只在網上走紅，更吸引富二代王思聰的青睞，有傳為她打償8萬元人民幣禮物。（圖片來源：網上圖片）
山寨 「小林心如」曾與李彩華同一起開直播，人氣不俗。
「小林心如」曾與李彩華同一起開直播，人氣不俗。（圖片來源：網上圖片）

7. 「北京李璨琛」

內地網紅「李燦爛Kaka」因為喜愛潮流打扮兼激似李璨琛，一直引起網民關注，被稱為「北京李璨琛」的「李燦爛Kaka」早前同李燦琛本人合體在小紅書拍片，片中李燦爛扮演小粉絲，拿着一本李璨琛做封面的雜誌給偶像簽名，驟眼看猶如有兩個李璨琛一樣，不少網民笑指二人實在太相似，紛紛留言：「好像有兩個李璨琛」、「真的不是親兄弟嗎？」

山寨 內地網紅「李燦爛Kaka」因喜愛潮流打扮兼激似李璨琛，引起網民關注。
內地網紅「李燦爛Kaka」因喜愛潮流打扮兼激似李璨琛，引起網民關注。（圖片來源：小紅書@李燦爛Kaka）
山寨 早前李燦琛與李燦爛合體在「小紅書」拍片已引起熱烈討論。
早前李燦琛與李燦爛合體在「小紅書」拍片已引起熱烈討論。（圖片來源：小紅書@李燦爛Kaka）
山寨 片中李燦爛扮演一名小粉絲，拿着一本李璨琛做封面的雜誌給偶像簽名。
片中李燦爛扮演一名小粉絲，拿着一本李璨琛做封面的雜誌給偶像簽名。（圖片來源：小紅書@李燦爛Kaka）
山寨 有網友笑言：「如果都是姓李的，真的要查一查。」
有網友笑言：「如果都是姓李的，真的要查一查。」（圖片來源：小紅書@李燦爛Kaka）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、微博@教海嘩、[email protected][email protected][email protected]、小紅書@李燦爛Kaka

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