醫美直擊 首爾篇｜《中年好聲音》呂卓欣挑戰「直角肩」！硬食玩具針筒粗針畫面極震撼
呂卓欣硬食「玩具針筒」粗針 關嘉敏嚇到面青
為了追求完美的體態，呂卓欣（Ada）在節目中挑戰打造近年在韓國極為流行的「直角肩」。由於工作關係需要經常上鏡，她希望能改善體態，令身形更顯纖瘦挺拔。然而，變美的過程絕不輕鬆。當醫生拿出如玩具針筒般粗的針具，準備為Ada進行注射時，單是透過鏡頭觀看的何依婷、關嘉敏及陳嘉佳都已忍不住面有難色，更驚呼：「好粗！」畫面中，粗長的針頭逐支打入Ada的肩膊位置，極具衝擊力的畫面令人不忍直視，盡顯為靚付出的巨大代價。
呂卓欣忍痛後見效勁興奮：尖咗好多
雖然注射過程看起來極度痛苦，但呂卓欣為了變美顯然豁了出去。經過一輪密集式的注射後，神奇的效果竟然即時出現。Ada望著鏡中的自己，難掩興奮之情，大讚道：「睇到呀，之前望膊頭係圓嘅，而家望落去尖咗好多，自己係無可能練到。」從節目畫面可見，施針前後的左右肩膊線條有著極為顯著的分別，原本較圓潤的肩線，在療程後立即變得平直骨感，成功塑造出夢寐以求的「直角肩」，驚人的即時效果令在場眾人嘩然。
拆解韓國爆紅「直角肩」療程 兩大關鍵曝光
到底神奇的「直角肩」是如何煉成的？節目中拆解了這項醫美技術的兩大關鍵步驟。首先，醫生會利用肉毒桿菌素注射，放鬆肩頸之間過於發達的斜方肌，令「富貴包」消失，頸部線條更顯修長。接著，再用透明質酸在肩膊及鎖骨位置進行填充塑形，打造出平滑筆直的肩線。這個組合療程的好處是能夠即時改變體態，令整個人看起來更纖瘦、更有精神，特別適合想穿露肩或吊帶衣服的女士，難怪會在韓國掀起熱潮。
網民熱議為靚可以去到幾盡：睇見都痛
呂卓欣挑戰「直角肩」的震撼畫面，迅即成為網民討論焦點，意見兩極。不少網民對過程表示驚嚇：「嘩！支針咁粗，睇見都痛，真係唔係人人頂得順！」、「為咗靚真係要付出代價，Ada好有勇氣。」但亦有網民被顯著效果吸引：「效果好明顯喎，有啲心動！」、「想知可以keep到幾耐？同埋幾錢？」更有網民感嘆藝人不易做：「《中年好聲音》出身都咁搏，為咗上鏡真係唔容易。」