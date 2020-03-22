呂慧儀、張景淳又放閃！張景淳半裸造型哂合照 網民高呼：有情趣！
圖文：東方新地
呂慧儀分享《愛回家》幕後笑料 與張景淳同框放閃
呂慧儀、張景淳這對《愛回家》螢幕情侶雖然從未公開承認關係，但私下往來一直都大方分享，不只一次被拍到私下外出、而且二人都愛在網上哂對方的照片。日前二人拍攝《愛回家》的一集，張景淳要以粉紅蝴蝶結＋半裸造型出鏡，只見二人不約而同都在IG公開了合照，令網民高呼：太有情趣！
呂慧儀、張景淳放閃短片
其實二人喜歡放閃都不是第一次，日前更公開在化粧間的擁抱影片，片中呂慧儀負責自拍，然後張景淳從後突入箍頸摟抱呂慧儀，女方情不自禁流露甜笑，畫面還要加上閃光突效，短片一度引「龔水戀」粉絲轟動，到底係採排定係情不自禁？由於指攝地點係化粧間，真係可以「彈出彈入」任由觀眾演繹：
元宵節借粉絲「龔水黨」改圖表心意
2月8日晚是今年元宵節，張景淳在個人IG張貼了粉絲「龔水黨」的改圖並留言：
「祝大家元宵佳節快樂🏮🎆🌜🍡
有一個甜蜜的週末。
在外要戴口罩勤洗手。
特別喜歡日本風設計的改圖
thanks 龔水黨改圖的 」
粉絲開心回應：
- 點解你地d fans可以咁talent？！
- 元宵節快樂 啲Ｐ圖好靚 😻
- 改圖好正🤣🤣🤣🤣🤣，仲要咁多張😍😍😍
- 元宵節快樂呀！🧡
- 祝願人人都身體健康！☀️
前文提要：38歲張景淳鬼祟偷運37歲呂慧儀 衫都唔換撇甩劇組撐枱腳
呂慧儀自從去年3月宣布同前夫黃文廸已辦理離婚後，因拍《愛·回 家之開心速遞》同劇中CP張景淳極速撻著，「龔水戀」戲裡戲外都咁Sweet，今個聖誕張景淳呂慧儀繼續糖黐豆，兩人黐實開工都 唔夠，日前趁拍劇中途放break，呂慧儀著住 戲服衫都唔換，急不及待撇甩「家人」劉丹、蘇韻姿等，極速竄上男友座駕後座，由張景淳偷運出外撐枱腳，全程高度戒備，上落車刻意前後腳，拍拖都唔敢有一刻鬆懈，唔通真係怕再揀錯郎？！唔放心認愛！
撰文、圖片：東方新地
呂慧儀怕再受傷不敢認愛 張景淳未過試用即暗媾張秀文
不過，經過失婚打擊，呂慧儀即使沐浴愛河亦保留一線，始終唔想因為自己戀情影響兒子生活，本來仍是試用期的張景淳，今年九月被踢爆暗冧電視城姣精張秀文，事件傳到呂慧儀耳中，兩人感情陷入冷戰。不過，姣精張秀文原來只是過客，早前張秀文有份拍攝新劇《木棘証人》，她即轉向人夫羅仲謙埋手，張景淳趁機氹番掂長腳蟹。
媾女王張景淳成氹掂呂慧儀衫都唔換撇甩劇組撐枱腳
為滿足今年開始一周播足七日的《愛•回家》，聖誕假期劇組都在工作中度過。Boxing day當日，一早回廠開工，放lunch break，呂慧儀撇甩 「家人」劉丹、蘇韻姿、單立文及湯盈盈等，著住和服衫都唔換，孖住張景淳一齊急步行去停車場攞車出外撐枱腳，更刻意唔坐在司機位旁邊，竄上後座校低座位，外人在前面視線望埋去，一定難以發現她的蹤影，由張景淳偷運出觀塘，車一到埗呂慧儀更一支箭落車急步衝入餐廳，張景淳則逗留車內十分鐘才下車，行去餐廳時更緊張四圍望，慌死被人發現。
兩人甜蜜進餐一個小時，再度前後腳離開，今次輪到張景淳率先離開餐廳行去 攞車，臨上車前亦警覺甚高，四圍𥄫才開車去接呂慧儀，而負責埋單的呂 慧儀，目不轉睛向外望到實，校啱時間車一到埗極速衝上車，繼續前後座 坐，飛車一齊返回電視城繼續開工！總算順利共度boxing day！