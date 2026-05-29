愛回家｜呂慧儀自爆有意北上定居 靠1個隱藏身份早已「未雨綢繆」
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《愛．回家之開心速遞》播出超過9年即將停播，劇中靈魂人物「熊若水」呂慧儀上周於中山出席活動時，公開自爆有意北上定居，更透露已為完劇後的人生鋪好後路，雙學霸身份再度成為焦點。
呂慧儀中山活動現場自爆搬遷計劃
呂慧儀上周四於中山出席活動時人氣爆燈，吸引大批粉絲到場集郵。她在現場公開表示對中山環境讚不絕口，直言：「中山的地方好靚，空氣好，又乾淨。」被問到是否有意在當地置業時，呂慧儀更首度鬆口承認心動，表示：「我想我遲些可能都會搬來中山，因為已經有朋友在這裏了。」原來她與中山淵源甚深，早於2006年參選港姐時已隨隊到當地拍攝外景，事隔多年舊地重遊感觸良多。
談及《愛．回家》完結極度不捨
對於拍攝超過9年的《愛．回家之開心速遞》即將完結，呂慧儀坦言極度感觸。她入行多年，當中接近一半時間都在拍這部處境劇，與劇組上下建立了深厚感情。呂慧儀受訪時直言：「但係都開始會諗，如果真係完嘅話，一定好唔捨得囉，會好唔捨得我啲屋企人。」這番話流露出她對劇組的真摯情感，亦令外界更加關注她完劇後的動向。
科大牛津雙學霸早已未雨綢繆鋪路
呂慧儀一向被譽為圈中「學霸」，中七時以理科全級第一的成績考入香港科技大學電子工程系，畢業後更曾從事教師工作。近年她在繁忙拍攝工作中仍堅持進修，半工讀完成牛津大學賽德商學院行政管理課程，成績優異。除了學歷加持，呂慧儀亦已創辦教育中心，為完劇後的事業發展鋪定後路，絕對有實力北上開拓新版圖。
網民熱議長腳蟹北上定居消息
呂慧儀自爆有意北上定居的消息傳出後，隨即引發網民熱議。有網民留言表示「長腳蟹真係好有遠見，學歷高又識部署」、「科大加牛津，去邊都唔使驚」，亦有網民感嘆「熊若水要走，《愛．回家》真係一個時代嘅終結」。不過亦有網民持觀望態度，認為呂慧儀只是表達心動，未必即時付諸行動，但普遍都認同她的學歷與商業頭腦足以應付任何新挑戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期