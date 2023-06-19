呂慧儀疑「人肉霸位」被放上網公審 大方回應傳聞反獲網民支持
呂慧儀疑「人肉霸位」被放上網公審
早前有網民在「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」Facebook群組上傳一段車Cam短片，片中顯示一名身形高挑、身穿粉紅色長裙的女子在馬路上邊講電話邊左望右望，令車Cam司機冇辦法泊入車位。帖文樓主留言寫道：「呂小姐，人肉霸位係唔啱㗎……」令網民紛紛猜測片中女子就係無綫女藝人「長腳蟹」呂慧儀。
大方承認為片中人 解釋只是等候工作人員
該段短片在網絡上瘋傳，呂慧儀在早前出席《愛回家》宣傳活動時，大方承認自己就係片中人。呂慧儀解釋自己並唔係「人肉霸位」，而是當時正拍攝外景，有市民好心將車位讓畀劇組，自己只是在街上等工作人員，事後亦有行返上行人路。呂慧儀亦表示拍攝外景嘅時候，劇組都會盡量避免不讓拍攝器材阻街，街坊市民都非常體諒同支持，只有少數嘅外籍人士會上前投訴。
網民反而留言力撐 矛頭直指TVB？
不過唔少網民都留言力撐呂慧儀，指呂慧儀當時並冇企正喺個車位內，司機亦有大把空間可以泊入車位：「佢有企入車位咩?」、「我淨係見到雀仔霸車位」、「你唔泊入去講經咩」、「做乜唔去前面尾入」、「片段你都無去爭過個位」等。同時亦有網民將矛頭直指TVB，認為呂慧儀只係為劇組霸位，更指TVB場務一向冇公德心：「tvb拍親街景都好仆X，夜晚先拍戲，朝頭早可以霸定車位」、「應該幫公司貨車霸位，演員難做」等。
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