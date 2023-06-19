呂慧儀

呂慧儀疑「人肉霸位」被放上網公審 大方回應傳聞反獲網民支持

最新娛聞
東方新地

廣告

早前有網民將一名女子在馬路上「人肉霸位」的短片上傳到「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」Facebook群組，該名女子在車位附近邊講電話邊左望右望，令想泊車嘅司機只能無奈離開。唔少網民都留言指片中女子同近年憑《愛回家》「熊若水」一角深得觀眾歡心嘅呂慧儀相似，呂慧儀在出席活動時都有親自回應有關傳聞！

呂慧儀疑「人肉霸位」被放上網公審

早前有網民在「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」Facebook群組上傳一段車Cam短片，片中顯示一名身形高挑、身穿粉紅色長裙的女子在馬路上邊講電話邊左望右望，令車Cam司機冇辦法泊入車位。帖文樓主留言寫道：「呂小姐，人肉霸位係唔啱㗎……」令網民紛紛猜測片中女子就係無綫女藝人「長腳蟹」呂慧儀。

呂慧儀 片中女子身形高挑，的確激似呂慧儀。
片中女子身形高挑，的確激似呂慧儀。（圖片來源：[email protected]小心駕駛(討論別人同駕駛態度)）
呂慧儀 片中女子邊傾電話，邊左望有望，似係等緊人。
片中女子邊傾電話，邊左望有望，似係等緊人。（圖片來源：[email protected]小心駕駛(討論別人同駕駛態度)）
呂慧儀 之後有一位身穿白衫嘅男士提醒該名女子，女子先退回行人路。
之後有一位身穿白衫嘅男士提醒該名女子，女子先退回行人路。（圖片來源：[email protected]小心駕駛(討論別人同駕駛態度)）
呂慧儀 片中女子身穿嘅長裙同呂慧儀上傳到社交平台嘅照片的確一模一樣。
片中女子身穿嘅長裙同呂慧儀上傳到社交平台嘅照片的確一模一樣。（圖片來源：[email protected]

大方承認為片中人 解釋只是等候工作人員

該段短片在網絡上瘋傳，呂慧儀在早前出席《愛回家》宣傳活動時，大方承認自己就係片中人。呂慧儀解釋自己並唔係「人肉霸位」，而是當時正拍攝外景，有市民好心將車位讓畀劇組，自己只是在街上等工作人員，事後亦有行返上行人路。呂慧儀亦表示拍攝外景嘅時候，劇組都會盡量避免不讓拍攝器材阻街，街坊市民都非常體諒同支持，只有少數嘅外籍人士會上前投訴。

呂慧儀 呂慧儀早前出活動時都大方承認自己係片中人，但就否認係「人肉霸位」，當時只係等緊工作人員。
呂慧儀早前出活動時都大方承認自己係片中人，但就否認係「人肉霸位」，當時只係等緊工作人員。（圖片來源：[email protected]

網民反而留言力撐 矛頭直指TVB？

不過唔少網民都留言力撐呂慧儀，指呂慧儀當時並冇企正喺個車位內，司機亦有大把空間可以泊入車位：「佢有企入車位咩?」、「我淨係見到雀仔霸車位」、「你唔泊入去講經咩」、「做乜唔去前面尾入」、「片段你都無去爭過個位」等。同時亦有網民將矛頭直指TVB，認為呂慧儀只係為劇組霸位，更指TVB場務一向冇公德心：「tvb拍親街景都好仆X，夜晚先拍戲，朝頭早可以霸定車位」、「應該幫公司貨車霸位，演員難做」等。

呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]小心駕駛(討論別人同駕駛態度)、網民留言截圖、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 