呂慧儀疑「人肉霸位」被放上網公審 大方回應傳聞反獲網民支持

早前有網民將一名女子在馬路上「人肉霸位」的短片上傳到「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」Facebook群組，該名女子在車位附近邊講電話邊左望右望，令想泊車嘅司機只能無奈離開。唔少網民都留言指片中女子同近年憑《愛回家》「熊若水」一角深得觀眾歡心嘅呂慧儀相似，呂慧儀在出席活動時都有親自回應有關傳聞！