愛回家｜呂慧儀單親媽媽教過書背景猛料 戲內戲外同張景淳放閃

《愛回家》龔燁（張景淳飾）回歸，劇迷最期待龔水CP再合體的畫面終於再出現﹗有傳張景淳解凍，全靠呂慧儀幫口，不過呂慧儀謙稱無牙力去做﹗不過現實生活中今年40歲呂慧儀對兒子及生活就一人話晒事，自與香港先生黃文迪離婚後，獨力照顧兒子，女人當自強，原來呂慧儀入行前是一名學霸，有樣有智慧﹗