愛回家｜呂慧儀單親媽媽教過書背景猛料 戲內戲外同張景淳放閃
愛回家｜龔水出現婚姻危機？
龔燁同熊若水分別多時，終於等到龔燁回歸，小別勝新婚，關係本應如膠似漆，但卻因為誤會而發生磨擦，若水懷疑龔燁與某女客戶搞曖眛，咬定是他招惹狂蜂浪蝶，故與龔燁訂下多項協定，去禁止他與異性私下接觸，點知龔燁在好爸Bra遇上兩名醉娃，今次水洗都唔清﹗
學霸呂慧儀最叻計數 科大電子工程系畢業
呂慧儀是一名高才生，最擅長數學與物理，就讀中七時讀純數，獲得理科全級第一，除了計數叻，連會考的中國語文及文化科都取得A級成績。她指從小到大成績驕人的原因是基於自我好勝心強，認為是跟同學都是花一樣學費，不明白為何同學有獎學金，她沒有。
其後她成功入讀香港科技大學電子工程系，據悉學系除又要求數學高亦要求相當高的英文水平。她指屋企電器壞是自己修理：「 我最鍾意研究電腦板，除咗屋企嘅門鐘係我自己設計外，燈膽壞咗、燒fuse、家庭電器 ，全部都係自己整。」更返過母校做代課。
2006年港姐季軍入行
大學畢業後，呂慧儀成為模特兒，代表威馬企業獲得工展小姐冠軍。06年，她參加《2006年度香港小姐競選》獲得季軍，而入行成為藝員。同年她代表香港參加國際小姐，奪得友誼小姐及最迷人笑容大獎。
憑《原來愛上賊》「長腳蟹」一角入屋
入行16年來﹐呂慧儀演過不少劇集，曾於《原來愛上賊》中以一雙修長美腿和177cm的高䠷身材，演活角色「長腳蟹」成功入屋，自此被網民稱為「長腳蟹」的美名。之後她在16年參演《一屋老友記》當中飾演患有公主病的Fiona，演活角色嘈嘈閉、刁蠻任性、嬌生慣養性格，成功奪得《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》「最喜愛TVB電視角色」。同年，她憑此角色首度入圍《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及與滕麗名入圍「最受歡迎劇集搭檔」。其後她拍攝《愛回家之開心速遞》直至現在，與張景淳拍住上，深受劇迷歡迎。
前夫曾傳出婚外情風波 離婚後用一法走出陰霾
呂慧儀亦因工作關係和大她五歲的黃文迪認識結緣，兩人2011年結婚，之後誕下兒子「蟹籽」黃柏翹（Anton）。二人婚後恩愛如模範夫妻。兩年後黃文廸在社交平台上分享了一張拖手相片，當時呂慧儀留言暗示隻手並非自己令傳媒起哄傳出婚外情風波，最後呂慧儀公開表示對老公百分百信任，才平息了一場出軌風波。
19年，有報導指一名讀者爆料，曾在巴士上看見黃文迪與一名女子表現親暱，惟該名女子並非呂慧儀，而是另有其人。3月，呂慧儀發表聲明，指早在18年與黃文迪已經「變回朋友關係」，七年婚姻最終破滅。在離婚聲明中，她強調分開並不涉及第三者，二人指將會共同撫養兒子，因為父母的角色是從來不會改變。
離婚後，她告別與前夫住開的天水圍愛巢﹐返去以前與父母同住的娘家──屯門龍門居，不時帶兒子與公公婆婆共享天倫天樂。有段時間她會上山跑步散心， 之後收拾心情上班，成功走出陰霾。
單親媽媽獨力湊仔 窩心兒子用利是錢送花
呂慧儀一邊獨力湊大「蟹籽」，一邊忙於拍劇，完美平衡工作同家庭。上年，她39歲生日，接完兒子放學後，兒子扮有驚喜送給她，叫她接完放學後車他去買東西：「我要買蛋糕畀你啊！但我要自己揀嘅。」呂慧儀笑問：「哦，你有錢咩？咁你點買呢？」兒子則霸氣回覆：「我有你丫吖！」呂慧儀表示雖然驚喜穿晒：「但我都好冧，真係多謝你咁有我心啊老闆，可以陪住家人，就是最好的禮物。」今年兒子終有利是錢，遂於情人節買玫瑰花送給媽媽，答謝她，很孝順。
呂慧儀指自己一放工便會回家陪伴兒子，不會有時間休息。她指因為他日漸長大，要多一點時間陪伴，以及看看他的學習進度。她又指兒子的性格有點像自己，很固執堅持要做好每一件事：「我跟他相處如朋友一樣，珍惜他還願意跟我分享他的事，我就很心足，希望可以保持這種朋友式的溝通方式，這樣他會願意跟我溝通更多。」她認為需要時要對他嚴厲一點，讓他學懂規矩及安排自己的時間，學習怎樣做一個有膊頭的男子漢。其實兒子都很生性樂觀，在足球領域上取得獎項。
與劇中老公張景淳屢傳緋聞 520拍片曬恩愛
最近呂慧儀趁住「520(我愛你)」這個日子，與張景淳一齊拍片，哄他開心。影片中呂慧儀表示要表演一個魔術給張景淳看，之後對摺白紙對摺，撕開中間，打開後就變成一個心形。二人在穿透的心形中間，一起對著鏡頭合照，非常甜蜜。
《愛回家之開心速遞》中以龔燁（張景淳飾演）和熊若水（呂慧儀飾演）這對「龔水戀」最受歡迎，情侶檔形象入屋，一眾網民都想撮合他們在現實中成為一對。現實中他們亦多次傳出緋聞，自呂慧儀和老公離婚後，張景淳亦愛屋及烏，十分關注呂慧儀和其兒子，令傳聞更加疑幻似真。
張景淳多次Man爆護花
19年呂慧儀宣布離婚一事已經震驚不少人，怎料傅嘉莉亦借機重提六年前被網民誤會是黃文迪小三的傳聞，導致呂慧儀受到雙重打擊。當時《東張西望》即時派出主持做電話訪問，本身呂慧儀已經被追訪心情悲傷表示想低調處理，不再回應家事，當時身為拍檔兼好朋友的張景淳馬上為對方發言，除了陪伴身邊更請大家不要再講不負責任的說話傷害她，當時張景淳隔空鬧爆，雖然沒有指名道姓，但矛頭明顯指向傅嘉莉。獲網民大讚gentleman。
2020年4月，呂慧儀先後被幕後工作人員爆料，力斥她三宗罪，包括對採訪的女主播態度欠佳；擺「阿姐」款鬧特約演員，包括群姐（許思敏飾演）、池美麗（鍾凱琪飾演）和陳師奶（孫慧蓮飾演）等，令她們大感委屈。最大罪名是指她公器私用，跟緋聞男友張景淳借用VIP化妝間「蜜」會三小時。當時張景淳撰長文維護呂慧儀，更逐一反駁有關指控，重申呂慧儀是率直大情大性的人，所有演員都是一家親。他更上載多張圖片，為呂慧儀拍片做證據，而他的字裡行間都維護住呂慧儀，更心痛指：「如果一個女人日日努力工作，日拍夜拍，接Job賺錢養家湊仔，Lunch都唔食，實在：「但都多謝你，幫我拍咗咁多條片」
以男友視覺訴說心聲
其實張景淳不時向呂慧儀送暖，上傳合照，甚至稱：「這樣的女朋友絕種了。」令緋聞更加疑幻似真，而呂慧儀呂慧儀的社交平台更只有跟兩個男性的單獨合照，除了囝囝「蟹籽」外，另一個就是張景淳，所以戲裏戲外他們一直被認定是一對，關係十分曖昧。
呂慧儀曾與張景淳到大帽山拍外景，呂慧儀上載張景淳用「男友視覺」所拍的靚相，作為單親媽媽的她亦有感而發：「沒有不信愛情，只是生活會告訴你，很多事情比愛情更迫切，而你得自己一個人面對和處理。從不從容自己懂、不期望被理解，這樣的心態才舒服，緊張、壓力、困難人人都有，所以我都有，誰一緊張會肚痛。沒期望沒失望，不期望愛情，不輕信承諾，我一個人學懂了，自己做自己事，能懂就好，不懂別說。」字裡行間的感概令網民痛心，當中張景淳留言一個「燦爛太陽」Emoji，呂慧儀示回應多謝。
私底經常甜蜜互動
呂慧儀與張景淳曾被傳媒拍到並肩夜遊兼齊齊上女方香閨，更有傳媒發現呂慧儀拍劇放飯時則撇甩劇組，穿着戲服與沒拍攝工作的張景淳會面。不過二人回應傳媒時否認拍拖，呂慧儀更指網民入戲太深，澄清《愛回家》每位都是家人，現時只會專注以工作及照顧囝囝小蟹籽為重，而張景淳亦表明大家是好朋友而已。
事後呂慧儀於社交平台刪除所有與張景淳的二人合照，更上載限時貼文暗示自己仍是單身狀態，故意避嫌，但二人私底下經常被拍到有互動。呂慧儀曾分享一段在化妝間拍攝的短片，片中張景淳從後把她攬實，不少粉絲大讚兩人合襯又甜蜜。
讀者留言