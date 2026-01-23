呂慧儀親自拆解影印機 科大神科畢業展現驚人「維修實力」
呂慧儀20分鐘神速修復影印機展現理工底子
呂慧儀在Instagram限時動態上載了一張電器零件的照片，並寫道「其實我真係鍾意拆嘢」，原來是家中影印機出現故障。這位科大電子工程系畢業的高材生二話不說就親自動手維修，更在短短20多分鐘內就成功搞定，隨後她得意地在社交平台宣布「搞掂喇，係Printer，唔乖乖地做嘢就再拆你」。從她輕鬆的語氣可見，維修電器對她來說根本是小菜一碟，完全難不倒這位擁有專業背景的女星。
科大神科畢業生離婚後獨力撐起頭家
自從離婚後，呂慧儀就要獨力照顧兒子，處理家中大小事務。不過憑著香港科技大學電子工程系的專業背景，她在處理各種電器維修問題時都能得心應手。呂慧儀自小成績優異，尤其數學成績非常出色，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，預科選修Pure Maths，中七時更是理科全級第一。在A-Level考試中，她的中國語文及文化科取得A級成績，成功考入被譽為「神科」的香港科技大學電子工程系，畢業後更曾任教師一職。
1.77米長腿女神竟是隱藏理工才女
呂慧儀因擁有1.77米身高和超級長腿而被稱為「長腳蟹」，在2006年參選港姐奪得季軍後正式入行。不過很多人都不知道，這位外表亮麗的女星其實是個不折不扣的理工才女。除了擅於計算之外，呂慧儀更愛研究電路板，經常會自己修理家中壞掉的電器設備。她曾在訪問中透露，自己對拆解和組裝電子產品有著濃厚興趣，這種動手能力在演藝圈中相當罕見，令不少同行都對她刮目相看。
半工讀完成牛津大學課程持續進修不懈
呂慧儀不但在演藝事業上發展順利，更沒有放棄學習的機會。去年她以半工讀的方式完成了牛津大學賽德商學院的行政領導課程，展現出她對自我提升的堅持和決心。這位43歲的女星經常返回母校香港科技大學參與各種校友活動，包括主持晚宴和出席頒獎禮等，與學弟學妹分享自己在演藝圈的經驗和心得。她的多元發展和持續學習精神，成為不少年輕人的學習榜樣。
網民大讚文武雙全實力派女星
呂慧儀親自維修影印機的消息在網上瘋傳後，網民紛紛留言大讚她是「文武雙全」的實力派女星。有網民留言「原來長腳蟹咁勁，科大畢業真係唔同」、「美貌與智慧並重，難怪咁受歡迎」、「單親媽媽都要咁獨立，好佩服」。亦有網民笑言「以後屋企電器壞咗都唔使搵師傅，搵呂慧儀就得」，對她的專業能力表示敬佩。不少粉絲更表示，這次事件讓他們對呂慧儀有了全新的認識，原來螢幕上的「熊若水」背後是一位如此有實力的女性。