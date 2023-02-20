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呂慧儀23歲賣啤酒舊照曝光 被網民狠批似「某AV女優」

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近年憑《愛回家》「熊若水」一角深得觀眾歡心的呂慧儀，早前被網民翻找她23歲時拍下的模特兒舊照。當年呂慧儀大曬小蠻腰，面對眾多群眾都毫不怯場，不過網民們就表示呂慧儀現時的外貌與當年略有不同之外，更指她與「某AV女優」撞樣！

呂慧儀23歲賣啤酒舊照曝光

早前網民公開了一輯呂慧儀在街頭為某啤酒品牌作宣傳的舊照。當時呂慧儀身穿藍黃色露肚外套加緊身長褲。當年只有23歲的呂慧儀面對眾多群眾和龍友都毫不怯場，在街上任影唔嬲，擺甫士時又夠曬台型。

呂慧儀 當年23歲的呂慧儀身穿藍黃色top，大露小蠻腰！
當年23歲的呂慧儀身穿藍黃色top，大露小蠻腰！（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）
呂慧儀 雖然塊面係方啲，但五官同宜家都差唔多。
雖然塊面係方啲，但五官同宜家都差唔多。（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）
呂慧儀 呂慧儀當年年紀輕輕，但好不怯場，任影唔嬲。
呂慧儀當年年紀輕輕，但好不怯場，任影唔嬲。（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）
呂慧儀 身形無論宜家定以前都咁好
身形無論宜家定以前都咁好（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）

網民指外貌疑似升級 狠批似「某AV女優」

舊照一出，網民的反應都非常兩極。有部分認為呂慧儀多年來保養得宜，多年來都保持fit到爆的身形：「當年腿長腰Fit，青春無敵」、「今天的長腳蟹隻腳一樣得」、「唔錯值80分」。

呂慧儀 有網民大讚呂慧儀身形keep得好，20年如一日。
有網民大讚呂慧儀身形keep得好，20年如一日。（圖片來源：[email protected]

不過，亦有網民認為呂慧儀現時的外貌同當年略有不同，當年除了皮膚比現在較為黝黑之餘，臉型都由當年方臉變成宜家瓜子臉，更有網民留言狠批呂慧儀與某位日本AV女優「撞樣」。

呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀
（圖片來源：網民留言截圖）

舊照被指靚過當年李佳芯

此外，原來發佈此輯舊照的網民，亦曾經發佈過「仙氣女神」李佳芯20年前的舊照。當年只有21歲的李佳芯臉上帶有Baby Fat，同呂慧儀一樣淡定得嚟任影唔嬲，但李佳芯當年的妝容就嚇窒一班網民，搞到網民都話呂慧儀的妝容正常好多，至少現在看起來亦不覺得老土。

呂慧儀 網民讚23歲嘅呂慧儀靚過當年嘅李佳芯！
網民讚23歲嘅呂慧儀靚過當年嘅李佳芯！（圖片來源：網民留言截圖）
呂慧儀 李佳芯當年做模特兒嘅舊照都被公開
李佳芯當年做模特兒嘅舊照都被公開（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）
呂慧儀 個藍色眼影真係有啲嚇人。
個藍色眼影真係有啲嚇人。（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）
呂慧儀 當時仲係有啲baby fat
當時仲係有啲baby fat（圖片來源：[email protected]銅鑼灣小志強）
呂慧儀 除咗baby fat同妝容之外，李佳芯嘅五官都冇太大分別。
除咗baby fat同妝容之外，李佳芯嘅五官都冇太大分別。（圖片來源：[email protected]

呂慧儀科大校花年代舊照出土

除此之外，亦有網民翻出呂慧儀當年身為科大校花的時期的舊照。相中她染著一頭啡色highlight頭，打扮亦比較俗氣，被部分網民指MK味濃。不過身形方面就無得彈，其中一張舊照更是呂慧儀只穿上比基尼上衣，露出白滑後背和纖細蠻腰，獲網民大讚！

呂慧儀 呂慧儀校花時期嘅舊照都被公開
呂慧儀校花時期嘅舊照都被公開（圖片來源：東方新地）
呂慧儀 依然都係方方面
依然都係方方面（圖片來源：東方新地）
呂慧儀 仲大膽露出玉背蠻腰
仲大膽露出玉背蠻腰（圖片來源：東方新地）
呂慧儀 港姐出身嘅呂慧儀都大曬豐滿身形，仲同陳茵媺、徐淑敏合照！
港姐出身嘅呂慧儀都大曬豐滿身形，仲同陳茵媺、徐淑敏合照！（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：東方新地、網民留言截圖、[email protected]銅鑼灣小志強、[email protected][email protected]

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