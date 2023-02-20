呂慧儀23歲賣啤酒舊照曝光 被網民狠批似「某AV女優」
呂慧儀23歲賣啤酒舊照曝光
早前網民公開了一輯呂慧儀在街頭為某啤酒品牌作宣傳的舊照。當時呂慧儀身穿藍黃色露肚外套加緊身長褲。當年只有23歲的呂慧儀面對眾多群眾和龍友都毫不怯場，在街上任影唔嬲，擺甫士時又夠曬台型。
網民指外貌疑似升級 狠批似「某AV女優」
舊照一出，網民的反應都非常兩極。有部分認為呂慧儀多年來保養得宜，多年來都保持fit到爆的身形：「當年腿長腰Fit，青春無敵」、「今天的長腳蟹隻腳一樣得」、「唔錯值80分」。
不過，亦有網民認為呂慧儀現時的外貌同當年略有不同，當年除了皮膚比現在較為黝黑之餘，臉型都由當年方臉變成宜家瓜子臉，更有網民留言狠批呂慧儀與某位日本AV女優「撞樣」。
舊照被指靚過當年李佳芯
此外，原來發佈此輯舊照的網民，亦曾經發佈過「仙氣女神」李佳芯20年前的舊照。當年只有21歲的李佳芯臉上帶有Baby Fat，同呂慧儀一樣淡定得嚟任影唔嬲，但李佳芯當年的妝容就嚇窒一班網民，搞到網民都話呂慧儀的妝容正常好多，至少現在看起來亦不覺得老土。
呂慧儀科大校花年代舊照出土
除此之外，亦有網民翻出呂慧儀當年身為科大校花的時期的舊照。相中她染著一頭啡色highlight頭，打扮亦比較俗氣，被部分網民指MK味濃。不過身形方面就無得彈，其中一張舊照更是呂慧儀只穿上比基尼上衣，露出白滑後背和纖細蠻腰，獲網民大讚！
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