呂慧儀23歲賣啤酒舊照曝光 被網民狠批似「某AV女優」

近年憑《愛回家》「熊若水」一角深得觀眾歡心的呂慧儀，早前被網民翻找她23歲時拍下的模特兒舊照。當年呂慧儀大曬小蠻腰，面對眾多群眾都毫不怯場，不過網民們就表示呂慧儀現時的外貌與當年略有不同之外，更指她與「某AV女優」撞樣！