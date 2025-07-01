42歲呂慧儀半工讀完成牛津課程 科大學霸出身 網民大讚好上進！
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42歲的呂慧儀近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。科大學霸出身的呂慧儀，最近繼續一邊拍劇一邊進修，近日更順利完成英國牛津大學商科課程，獲得網民一致好評！
呂慧儀半工讀完成牛津課程 修讀科目曝光！
42歲呂慧儀日前她在社交平台透露，在王駿雄博士的鼓勵下報讀了英國牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）與行政管理相關的Executive Leadership課程，並已順利完成，成績亦表現不俗。呂慧儀開心表示修讀期間多了一位讀書拍檔，就是她的兒子：「我們一起讀書、一起努力，感覺媽媽不只是陪你長大，而是陪你一起進步。」她亦貼出多張認真溫習的相片，包括在咖啡室、公司等地爭分奪秒備課的畫面，還有筆記與課堂片段，展現她半工讀期間的堅毅與努力。
呂慧儀：看見了更廣闊想法
呂慧儀又講到其他同學來自世界各地，只有她來自香港：「一班來自世界各地的同學，有來自大企業的領導、醫療機構的高管、小公司的主管們。班中在香港的，雖然只有我一個，但也不孤單，跟同學們討論，讓我不再局限在自己的框框裡，而是看見了更廣闊的想法。」
呂慧儀學霸出身 科大神科畢業
呂慧儀不單外形出眾，更是名副其實的高材生。自小成績優異的她，尤其擅長數學，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，預科時選修Pure Maths，中七更成為理科全級第一。在A-Level考試中，她更於中國語文及文化科取得A級佳績，成功入讀對英文與數學要求極高的香港科技大學電子工程系，畢業後一度任教職。
網民大讚呂慧儀「好榜樣」
不少網民大讚呂慧儀在拍劇之餘仍堅持修讀牛津大學課程，認為她能夠兼顧工作與學業實屬難得，展現出極強的自律與毅力。亦有網民表示，呂慧儀在離婚後變得更加上進，為兒子樹立了積極榜樣：「好榜樣，離婚令佢更上進，所以不要拿小朋友作不離婚藉口」、「科大畢業本身已經係讀到書」、「愛回家不是好趕工咩，啲劇情即日鮮咁滯，厲害」、「唔怪得之，愛回家頻頻出鏡，原來賺學費，咁又係嘅，仔仔讀書又錢，港女代表佢都算係咁啦！」等。
圖片來源：IG@konniecrab資料或影片來源：原文刊於新假期