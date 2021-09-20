呂方為有米老婆Rainbow做生招牌 臃腫拍片爆汗下廚 一家三口晒幸福
56歲先做老竇的呂方，自去年囡囡Emma出世後，明顯減少工作修心養性，親力親為湊女，早前他出山為老婆Rainbow(伍惠寶)的網上生意做生招牌，一家三口出鏡拍片，即使面容憔悴又臃腫都冇所謂，最緊要幸福。熱愛唱歌的呂方，更動身返內地參加真人騷節目《我們的歌》，看來老婆與囡囡令他重拾人生方向，變得積極！
撰文：東方新地 圖片：Fresh TO Go FB、呂方FB
呂方湊女為主要工作
現年57歲的呂方，與41歲的「網絡街市天后」伍惠寶（Rainbow）結婚並誕下囡囡Emma後，一家三口過著幸福的家庭生活，呂方閒時在社交網貼上與Emma的父女合照，沉醉於湊女的他，幕前工作近乎零。
為老婆生意下廚
呂方曾表示囡囡的出現改變了他的人生，令他愛上住家生活，不惜停工享受家庭樂，隨住囡囡已過一歲，呂方開始蠢蠢欲動。早前廚藝了得的呂方為宣傳太太的網上生意而下廚，更把短片上載到社交平台，他在片中表示：「自從做咗爸爸之後，好多時都留喺屋企陪個女玩吓，湊吓女。我諗好多朋友，尤其是喺疫情之下，都會選擇多啲留喺屋企，甚至學吓煮嘢食，但又唔想出街買，咁點做呢？」
邊下廚邊滴汗
據知因為要修身關係，呂方近期主要吃三文魚，於是他示範「味噌三文魚」，只見面容憔悴又臃腫的呂方，不停流汗，後來他介紹太太Rainbow出場，囡囡Emma亦有攝入鏡，呂太更體貼地為老公抹汗，非常溫馨！
參與國內真人騷
被指唔憂米多年的呂方，日前現身上海參與《我們的歌》第三季開播發佈會，談起參加節目的感受，稀客呂方表示能有機會跟大家見面，和年輕歌手互相學習，正是吸引他來參加這個節目的原因。