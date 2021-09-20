呂方為有米老婆Rainbow做生招牌 臃腫拍片爆汗下廚 一家三口晒幸福

56歲先做老竇的呂方，自去年囡囡Emma出世後，明顯減少工作修心養性，親力親為湊女，早前他出山為老婆Rainbow(伍惠寶)的網上生意做生招牌，一家三口出鏡拍片，即使面容憔悴又臃腫都冇所謂，最緊要幸福。熱愛唱歌的呂方，更動身返內地參加真人騷節目《我們的歌》，看來老婆與囡囡令他重拾人生方向，變得積極！

撰文：東方新地 圖片：Fresh TO Go FB、呂方FB