呂方太太被蝦頭舊愛邵子風公開追數70萬：我直接搵《東張》

現年59歲的呂方，與細4年的「網絡街市天后」伍惠寶（Rainbow）在2020年結婚並誕下囡囡Emma，而太太伍惠寶向來好有生意頭腦，她是餸菜包送公司Fresh to Go的創辦人，據知她身家已過半億，與呂方一家三口過著無憂快樂生活。不過日前，曾與楊詩敏（蝦頭）拍拖的邵子風突然在社交平台公開向呂方太太伍惠寶追數，仲揚言要報《東張》！