呂方太太被蝦頭舊愛邵子風公開追數70萬：我直接搵《東張》
蝦頭舊愛邵子風公開追數70萬：我直接搵《東張》
日前，邵子風在個人Facebook發文，「歌手呂方太太伍惠寶小姐，見字請主動聯絡我，否則我交專人處理。」隨即網友們紛紛留言議論食花生，更成功釣出伍惠寶疑似以個人Facebook帳號留言回應。邵子風更公開疑似兩人之間的WhatsApp對話，事件似乎已經橫跨了幾年時間，邵子風留言道：「2019年2月message，2018年100萬出，2020年先收得番你30萬，餘額70萬，未計你呃其他同學錢！你已讀不回繼續扮無野⋯⋯我直接搵《東張》開你兩公婆波！睇下邊個要面子多啲！」
呂方太太伍惠寶否認欠債 反指邵子風疑似呃人工
伍惠寶疑似以個人Facebook帳號留言作出反擊：「我可以正面在這裡公開回應。」而邵子風再狙擊她：「哈哈！請問你呃過幾多個同學錢？有無D（啲）係我未知？」及後，伍惠寶以長文留言回應：「謝謝你在這裡公開對話！這多年嚟你對我的騷擾可以作出一個回應！五年前你主動找我想投資當時公司的業務，而且要到我公司做Marketing月薪三萬，但經過半年後，幾乎有四個月見你唔到，要做嘅嘢都冇出現過，於是我向你提出不用上班，你便立即向我提出取回所有投資的金額，然後不停讓著話我呃你錢！！」
呂方太太伍惠寶隨即維護老公名聲
不少網友都留言加入議論，又鼓勵邵子風報《東張》，有網友留言說：「以為呂方好正經㖭⋯⋯」伍惠寶都即時回應維護老公呂方：「呂方是好正經，這是股東入股的事情，唔知道跟我先生有什麼關連？？不過邵先生以為他是公眾人物便可以任意妄為，亂說一通，他想在這個平台公審我，我都想取回一個公道！」
邵子風再公開對話內容：法律制裁唔到你，但係個天可以
邵子風於今日（10/06）再度在Facebook發長文爆粗鬧爆呂方太太伍惠寶，指控對方依然還款無期，身為投資者的邵子風對生意進度毫不知情，更指責伍惠寶的公司在從前度男友身上騙取回來，更大爆身邊仲有其他人曾追數不果，他嬲爆指：「我發誓講一句！天一定收你！」
邵子風公開的對話內容如下：
呂方為老婆生意下廚
呂方曾表示囡囡的出現改變了他的人生，令他愛上住家生活，不惜停工享受家庭樂，隨住囡囡已過一歲，呂方開始蠢蠢欲動。早前廚藝了得的呂方為宣傳太太的網上生意而下廚，更把短片上載到社交平台，他在片中表示：「自從做咗爸爸之後，好多時都留喺屋企陪個女玩吓，湊吓女。我諗好多朋友，尤其是喺疫情之下，都會選擇多啲留喺屋企，甚至學吓煮嘢食，但又唔想出街買，咁點做呢？」
呂方邊下廚邊滴汗
據知因為要修身關係，呂方近期主要吃三文魚，於是他示範「味噌三文魚」，只見面容憔悴又臃腫的呂方，不停流汗，後來他介紹太太Rainbow出場，囡囡Emma亦有攝入鏡，呂太更體貼地為老公抹汗，非常溫馨！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！