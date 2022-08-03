MIRROR演唱會｜代阿峯發聲「呂校長」極速被起底 專欄作家狠批沽名釣譽

在上周四（7月28日）發生的MIRROR演唱會事故中，舞者張梓峯（阿峯）被指只受了輕傷，並已自行出院，日前卻有一名自稱「呂校長」的KOL，表示要代阿峯家人發言，並直言「阿峯並未出院」，引發起全城對「呂校長」身份的好奇，而她亦極速被網民起底，更有專欄作家發出千字文，狠批「呂校長」名不符實及沽名釣譽！