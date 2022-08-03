MIRROR演唱會｜代阿峯發聲「呂校長」極速被起底 專欄作家狠批沽名釣譽
「呂校長」 再拍片解畫：我只係被動幫忙
據醫管局在上周五（7月29日）發表的聲明指，傷者阿峯情況穩定，當日下午已在家人陪同下自行出院，而MakerVille行政總裁魯庭暉當日在醫院發表的講話，則指阿峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，醫生建議留院觀察，如無大礙可以出院。到本周二（8月2日）「呂校長」在其Facebook專頁表示要代阿峯家人發聲，強調阿峯並非「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」，而且醫生指阿峯即使出院後，仍要每日回醫院做物理治療及檢查。對於網民質疑為何並非由阿峯本人或其家人出面交代，而是交由第三者轉達訊息，「呂校長」今日（8月3日）再拍片，指自己只是在接收到一個求助訊息後被動幫忙，又指阿峯家人搵她出面交代訊息，是因為她並非一般主流媒體，不會對事件進行淡化。
呂校長做過幼稚園校監
除了關注阿峯傷勢外，網民對「呂校長」的身份十分好奇，原來這位人稱「貓貓校監」的「呂校長」全名為呂詩慧，曾於九龍聖德肋撒英文學校（St. Teresa’s School Kowloon）由幼稚園讀到小學，在大學主修公共行政管理，在攻讀碩士學位課程時則主修教育，曾做過補習社的「補習天后」，在2015年離職後，她在私立的念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）中擔任校監，當時這間學校主打「零功課壓力」的教育方法，吸引不少名人子女入讀，包括陸永一對女兒，以及許冠傑一對混血雙胞胎孫仔等，不過學校最後在2020年疫情下因為收生大減及高昂租金問題而停運，之後「呂校長」轉為從事網上教育工作，在其專頁的自我介紹為尖子教育家兼名校升學策略師，對在英國和澳洲升學有獨到見解。
曾獲肥姐讚「用個心做嘢」
「呂校長」原來都曾經做過傳媒及公關的工作，又曾在香港電台做過兼職，曾在Facebook上憶述在20年前與「肥姐」沈殿霞共事的經過：「當時我負責做一個廣告的美指工作。全組人除我之外，每個都俾肥姐『剷到上天花板』」不過「呂校長」指肥姐事後曾稱讚她：「呢度最乖係你，真係用個心做嘢，個個恃熟賣熟， Cat你要記住人生有高低起伏，平時一定要做足200分，因為低潮嘅時候你會比平時狀態差，得分會比較少，但係我哋啲咁嘅人點樣低分都好，都一定高過100分，我哋就用150分去贏人哋，我永遠都係高分嗰個。仲有，你睇吓我鬧人好似唔使本咁，因為錯就要即刻指正，咁樣先至可以保證出嚟嘅效果係優質嘅，千祈唔好指鹿為馬，得過且過，呃到人都呃唔到自己！」
專欄作者歷恆：「校監」與「校長」是完全不同的身份
有筆名「歷恆」的傳媒人兼專欄及博客作者，就在網上發表了一篇千字文，標題為：「呂校長」是甚麼校長？ 文中講到「校監」與「校長」是完全不同的身份。校長是受薪員工，負責學校日常運作，教育局亦對校長資歷有一定要求，須修畢課程取得校長證書方可擔任。至於校監，一般由學校的辦學團體委派。他指一名「前校監」開專頁自稱「校長」，然後不斷向外界自稱「校長」，而各大傳媒又「是是旦旦」照樣引述，最後他總結：「各位傳媒行家，可能你實在沒想太多，只是繁忙的工作中，隨手複製貼上一個人的稱呼。可是這有點懶惰的舉動，卻成為一些人沽名釣譽的助力，增加了這人在其目標顧客中的可信性，間接帶動這人得到本來得不到的生意了。」連Ben Sir（歐陽偉豪）都有留言大讚他「果然係中大中文系」。
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