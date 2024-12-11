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Edan首開腔12字力撐林明禎非「大話禎」 勁讚工作態度專業：我清楚佢為人

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林明禎缺席《手機見鬼》首映禮一事引起網民廣泛的關注和討論，林明禎的緋聞男友Edan呂爵安一度被指避談此事，但今日（12月11日）出席《MIRROR Chef》記者會時，他就首度開腔力撐林明禎。
林明禎 MIRROR全體成員一同出席《MIRROR Chef》記者會。（圖片來源：ViuTV）
MIRROR全體成員一同出席《MIRROR Chef》記者會。（圖片來源：ViuTV）

林明禎缺席首映禮Edan力撐：我清楚佢為人

林明禎早前稱因護照問題缺席自己主演的電影《手機見鬼》首映禮，其後卻被發現她原來有現身該活動，被網民寸爆係「大話禎」，對此Edan在記者會上強調：「無人會希望缺席自己首映嘅！」並為林明禎辯護指：「咁我當然清楚佢為人，同埋我相信同佢合作過嘅人都好清楚佢嘅工作態度，佢絕對係對工作十分認真同埋專業嘅。」

林明禎 Edan在記者會上力撐林明禎：「無人會希望缺席自己首映嘅！」（圖片來源：ViuTV）
Edan在記者會上力撐林明禎：「無人會希望缺席自己首映嘅！」（圖片來源：ViuTV）
林明禎 又大讚林明禎對工作認真又專業。（圖片來源：IG@minchen333）
又大讚林明禎對工作認真又專業。（圖片來源：IG@minchen333）

解釋無避答有關林明禎問題

而講到有報道指Edan日前出席活動時，對有關林明禎的問題充耳不聞，只揮手報以微笑，對此Edan亦有解釋：「當日活動無安排到訪問環節，活動之後，我同大家講拜拜就離開，之後返到去就見到有報道話我微笑拒絕回應，但我係無聽到個問題，可能現場太嘈。」

林明禎 Edan日前出席品牌活動被指避答有關林明禎的問題，他對此作出解釋。（圖片來源：IG@edanlui）
Edan日前出席品牌活動被指避答有關林明禎的問題，他對此作出解釋。（圖片來源：IG@edanlui）

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香港Fans Club未「復活」

此外，Edan將於明年1月21日迎來28歲生日，他的海外Fans Club準備為他舉辦生日會，但他解釋這並非代表其在今年7月第三度解散的香港Fans Club將會「復活」，他表示：「生日會嗰個唔係正式搞，係海外幫手搞，正式嗰個大家要等一等。」

林明禎 Edan指其香港Fans Club尚未「復活」。（圖片來源：ViuTV）
Edan指其香港Fans Club尚未「復活」。（圖片來源：ViuTV）

《爸爸》演出導演翁子光讚賞

Edan也提及了自己在新戲《爸爸》中的演出，他坦言在看到自己出場時感到非常緊張，但最終導演翁子光的讚賞讓他感到欣慰：「睇完之後都接受到，剪接都幫到我，好感恩有呢個機會，同埋都係好嘅電影，希望大家多多支持。」

林明禎 Edan近日在電影《爸爸》中客串飾演成年版的阮厚明。（圖片來源：IG@edanlui）
Edan近日在電影《爸爸》中客串飾演成年版的阮厚明。（圖片來源：IG@edanlui）

林明禎 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、IG@edanlui、IG@minchen333

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