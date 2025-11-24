呂爵安空降《模範士3》聯手李帝勳 全英語對白演技獲激讚
廣告
韓劇《模範的士3》前晚正式開播，不僅創下今年迷你劇最高開播成績，更令香港觀眾引頸以待的MIRROR成員呂爵安終於以「國際刑警」身份空降韓劇界。他在昨晚第二集中正式登場，一改平時搞笑形象，以冷靜沉穩的氣場與李帝勳展開合作，全英語對白的專業演出令人刮目相看。
呂爵安型爆登場即晒劇照
呂爵安昨晚在個人Instagram分享最新劇照，並親自留言表達興奮心情：「今晚，小弟首次出現在韓劇🤯係《Taxi Driver 3》！係李帝勳！🥹🥹好緊張🤧🤧今晚1020黃viu見。」他以白恤衫、黑皮褸加黑長褲的造型登場，一出場就先調查一宗兇殺案，氣氛緊張兼神秘。其後於警局內與李帝勳首次正式碰面，兩人的對手戲充滿張力，完全展現出國際刑警的專業風範。
《模範的士3》劇情升級至國際層面
今季《模範的士3》玩法全面升級，案件規模由韓國一路擴展到國際層面，主題圍繞令人髮指的人口販運同埋非法金融活動。首集劇情相當震撼，講述一名女高中生因沉迷手機賭博而欠下巨債，被日本犯罪組織誘騙「出去打工」，豈料去到即刻被禁錮，更被迫參與犯罪活動。李帝勳同「彩虹運輸」團隊為了剷除犯罪集團，計劃潛入組織，李帝勳更「扮衰仔」搗亂引注意，務求接近真正幕後黑手。
呂爵安李帝勳聯手撼黑幫
劇中呂爵安作為國際刑警，先試探李帝勳的底細，再邀請他合作，一齊諗計接近黑幫大佬。兩人在之後劇情更不時上演「天台劇」，最後更聯手撼低犯罪集團。值得一提的是，呂爵安今次全英語對白，完全收起平時的搞笑形象，以冷靜、克制、沉穩的氣場登場，展現出截然不同的演技層面，令觀眾對這位MIRROR成員的演技實力有全新認識。
網民激讚呂爵安演技突破
呂爵安在韓劇中的表現獲得網民一致好評，不少粉絲都讚賞他能夠跳出舒適圈挑戰全新角色。有網民留言表示「Edan真係好型，完全唔同咗個人」、「英文對白好流利，專業感十足」、「期待佢同李帝勳更多對手戲」。亦有觀眾認為這次合作為香港藝人進軍韓劇市場開創先河，期待未來有更多類似的跨地域合作機會。
圖片來源：IG@edanlui資料或影片來源：原文刊於新假期