呂爵安空降《模範士3》聯手李帝勳 全英語對白演技獲激讚

韓劇《模範的士3》前晚正式開播，不僅創下今年迷你劇最高開播成績，更令香港觀眾引頸以待的MIRROR成員呂爵安終於以「國際刑警」身份空降韓劇界。他在昨晚第二集中正式登場，一改平時搞笑形象，以冷靜沉穩的氣場與李帝勳展開合作，全英語對白的專業演出令人刮目相看。