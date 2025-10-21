全運面對面｜呂爵安蔡俊彥麻雀枱前爆笑對話 搞笑提議全運會冠軍後開演唱會

ViuTV全新節目《全運面對面》昨晚首播，呂爵安（Edan）訪問世界排名第一的花劍運動員蔡俊彥（Ryan），兩位大學室友在鏡頭前展現深厚友誼。節目中Ryan更爆出想「食女」的驚人發言，Edan又叫對方全運會冠軍後開演唱會，全場超爆笑！