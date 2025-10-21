全運面對面｜呂爵安蔡俊彥麻雀枱前爆笑對話 搞笑提議全運會冠軍後開演唱會
呂爵安帶外賣探訪蔡俊彥 麻雀枱前爆笑對話
昨晚（20日）首播的《全運面對面》中，Edan帶著外賣與Ryan在麻雀枱前見面，立即展現對好友的了解。Edan笑說：「以我對你嘅了解，食嘢同食糊，你會揀食糊。」怎料Ryan反問能否兩樣都要，當Edan表示只能選一樣時，Ryan竟語出驚人說要「食女」。現場氣氛瞬間尷尬，Ryan隨即解釋是「食呂爵安」，更搞笑地說：「食你呀！食你出銃！」兩人的默契和幽默感在鏡頭前展露無遺。
蔡俊彥坦承劍擊生涯低潮 教練三句話成轉捩點
作為目前世界排名第一的中國香港花劍運動員，Ryan在節目中首次公開分享生涯低潮期的心路歷程。他透露曾在一年內兩度於比賽中跌出64強，當時甚至萌生退意。Ryan回憶：「當時我同教練講我想唔打之後落嚟嘅比賽，佢就話都係得返3個比賽，堅持埋佢啦！咁點知最後嗰3個比賽都贏咗。」他衷心感謝教練的陪伴和聆聽，讓他能夠重新振作。Ryan更感慨地說：「好多時一個人去到最低點就會反彈，否極泰來。」
呂爵安蔡俊彥互相挑戰 全運會冠軍後開演唱會
今晚播出的節目預告中，兩人的對話更加精彩。當談及對十五運會的信心時，Edan不經意地建議Ryan「可以退休喇」，Ryan立刻反擊：「咁你開完演唱會會唔會退休？」Edan繼續鬥嘴說演唱會不用與人競爭，怎料Ryan突然表示自己也想開演唱會。Edan馬上提議：「拎到全運會冠軍，下一個目標就係開演唱會！」Ryan發揮幽默本色回應：「咁就同你鬥喇喎！」最後兩人非常有默契地同時說出：「點夠你鬥呀！」場面搞笑十足。
網民大讚友情真摯 期待更多運動員訪問
節目播出後，網民紛紛留言大讚兩人的真摯友情。有觀眾表示：「睇到佢哋嘅友誼好感動，Edan真係好支持Ryan。」亦有網民被Ryan的勵志故事感動：「世界第一都有低潮期，佢嘅堅持好值得學習。」更多觀眾對兩人的搞笑互動印象深刻：「『食你出銃』呢句真係笑死我！」不少網民期待節目會訪問更多香港運動員，為即將到來的十五運會造勢。有網民留言：「希望可以睇到更多運動員嘅故事，支持香港隊！」