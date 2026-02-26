《金多寶》賀歲片票房逆襲 呂爵安後援會豪擲重金 指定戲院全日場次只需$8

呂爵安主演的賀歲片《金多寶》票房勢如破竹，累積票房逼近1,100萬大關，更令人驚喜的是次周末票房竟然超越首周末表現，證明口碑持續發酵！而最令「爵屎」們感動的是，呂爵安國際粉絲後援會（ELFC）豪擲重金，贊助MCL長沙灣戲院全日場次，讓觀眾以超佛心價格$8就能欣賞電影，真正做到與民同樂的精神。