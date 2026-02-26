《金多寶》賀歲片票房逆襲 呂爵安後援會豪擲重金 指定戲院全日場次只需$8
廣告
呂爵安主演的賀歲片《金多寶》票房勢如破竹，累積票房逼近1,100萬大關，更令人驚喜的是次周末票房竟然超越首周末表現，證明口碑持續發酵！而最令「爵屎」們感動的是，呂爵安國際粉絲後援會（ELFC）豪擲重金，贊助MCL長沙灣戲院全日場次，讓觀眾以超佛心價格$8就能欣賞電影，真正做到與民同樂的精神。
票房逆勢上揚 口碑效應持續發酵
由翁子光執導兼編劇的《金多寶》，集結金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、楊詩敏等實力派演員，故事融合家庭溫情與電影業內幕，而呂爵安更親自主唱由鍾雪瑩及李尚正填詞的電影主題曲《萬幸》，歌曲在網絡上熱爆，成為電影宣傳的一大亮點。電影上映至今表現亮眼，剛過去的周末（2月21及22日）票房更勝首周末，反映觀眾對電影的認同度不斷提升，口碑效應正在持續發酵。
爵屎後援會超有心 包場謝票展真情
呂爵安國際粉絲後援會（ELFC）一直是Edan最強力的後盾，為了支持偶像的賀歲片《金多寶》，後援會可謂出盡法寶。早前已舉辦多場「爵屎」專屬謝票場，包括情人節（2月14日）及大年初五（2月21日）的包場活動，讓粉絲們能夠集體觀影，感受電影的魅力。ELFC更積極鼓勵「爵屎」們入場支持，並主動分享推介給親友，透過上載精華片段、相片等內容在社交媒體廣泛宣傳，呼籲觀眾盡快購票支持電影團隊的努力。
$8超親民票價震撼登場 MCL長沙灣戲院與民同樂
最令人感動的是，ELFC在電影上映第三周再次展現驚人的支持力度，贊助2月28日MCL長沙灣戲院全日場次，讓觀眾能夠以超親民的票價$8欣賞《金多寶》，真正實現與民同樂的理念。MCL院線將於今日下午4時開始預售這個指定場次的門票，相信會引起搶購熱潮。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期