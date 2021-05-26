AB

被舊愛指責出軌 Edan呂爵安疑似網上情慾對話曝光

東方新地 - 娛聞

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）形象一向正面，不過日前網上有人爆料，指Edan舊愛Stephanie在社交網上踢爆Edan曾經出軌，更有一個疑似Edan撩一位女性朋友做SP（Sex Partner，性伴侶）的情慾對話被曝光！

文：東方新地｜圖：Edan及Stephanie IG圖片

Edan呂爵安 被指曾向舊愛「派帽」

據知Edan（呂爵安）舊愛Stephanie是Edan的大學同學，與Edan同樣是24歲，兩人曾拍拖三年，直到前年和平分手，現在Stephanie已有新男友，並即將嫁作人妻。不過Stephanie近日在社交網公布被求婚的喜訊時，卻有網民在留言中@了她的舊愛Edan，更有網友話相信Edan會為她感到開心，Stephanie隨即嬲爆回覆：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受（em if any）想口誅筆伐樓上位XXX不如自己dm佢？thank you！」直指Edan曾向她「派綠帽」（意指出軌）！

Edan在2018年入行成為MIRROR成員，翌年大學畢業，同時與Stephanie和平分手，當時Stephanie曾發長文表示會繼續以朋友身份支持Edan追夢。
Edan在2018年入行成為MIRROR成員，翌年大學畢業，同時與Stephanie和平分手，當時Stephanie曾發長文表示會繼續以朋友身份支持Edan追夢。
前年與Stephanie分手時，Edan也曾貼出與對方同遊主題樂園的合照，表示：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身分繼續陪伴大家吧。」
前年與Stephanie分手時，Edan也曾貼出與對方同遊主題樂園的合照，表示：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身分繼續陪伴大家吧。」
在大學時期Edan與Stephanie曾拍拖三年，是公開的一對。
在大學時期Edan與Stephanie曾拍拖三年，是公開的一對。

Edan舊愛：唔好試我底線

之後Stephanie又貼出和一個網民的對話，原來有網民私訊直斥她「博上位」，Stephanie就回應話自己從來無匿名講過Edan半句不是，對於網民的指責，她都會選擇正面應戰，更話：「自己送上門，我係唔會留手的，我好惡，把口好爛，唔好試我底線！」

年僅24歲的Stephanie近日在社交網分享被求婚的喜訊，宣布正式成為「準人妻」。
年僅24歲的Stephanie近日在社交網分享被求婚的喜訊，宣布正式成為「準人妻」。
Stephanie對在她社交網提到Edan的網民表示：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受！」但之後她又刪走了這個留言。
Stephanie對在她社交網提到Edan的網民表示：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受！」但之後她又刪走了這個留言。
之後Stephanie又和私訊鬧她的網民展開罵戰。
之後Stephanie又和私訊鬧她的網民展開罵戰。

已unfollow Edan

現年24歲的Edan在2019年畢業於港大經管學院的工商管理學士（資訊系統），大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance（大學聯校巡迴舞蹈匯演），可見兩人興趣相投。不過兩人分手後，Stephanie已unfollow了Edan的IG帳號，Edan和他的胞妹「小如豬」卻仍有繼續follow她的IG。

Edan在大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance。
Edan在大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance。
曾是港大女神之一的Stephanie，2019年接受傳媒訪問時，表示自己好鍾意睇連登的「你問我答」系列，當時她更指連登令她和男友之間有了更多話題。
曾是港大女神之一的Stephanie，2019年接受傳媒訪問時，表示自己好鍾意睇連登的「你問我答」系列，當時她更指連登令她和男友之間有了更多話題。
Stephanie又曾在訪問中透露自己患過情緒病，但在看過醫生後病情已穩定，因此她也會在社交網分享自己的經歷，鼓勵別人去勇敢面對情緒問題。
Stephanie又曾在訪問中透露自己患過情緒病，但在看過醫生後病情已穩定，因此她也會在社交網分享自己的經歷，鼓勵別人去勇敢面對情緒問題。

疑似Edan情慾對話曝光

自Stephanie爆出Edan曾經出軌後，即引起網民熱議，有網民更貼出數張情慾對話截圖，圖中有一個疑似Edan和一位女性朋友的對話，包括有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話，更開到口撩對方做SP（Sex Partner，性伴侶）。

疑似Edan和一位女性朋友的情慾對話被網友曝光。（網上圖片）
疑似Edan和一位女性朋友的情慾對話被網友曝光。（網上圖片）
對話中有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話。（網上圖片）
對話中有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話。（網上圖片）
更開到口撩對方做SP。
更開到口撩對方做SP。（網上圖片）

Edan近年參演《男排女將》、《膠戰》等多個ViuTV劇集和節目都大受歡迎，加上今年初推出個人單曲〈E先生連環不幸事件〉，更令他人氣急升，連小儀都自爆成為了「爵屎」（呂爵安Fans），森美亦因女兒鍾意他而叫他「女婿安」。

作為MIRROR成員的Edan，畢業自港大工商管理系、鋼琴8級，被指package非常好。
作為MIRROR成員的Edan，畢業自港大工商管理系、鋼琴8級，被指package非常好。
繼和小儀主持遊戲節目《考有Feel》後，Edan和Anson Lo首次擔正做男一的BL劇集《大叔的愛》亦將於下月開播。
繼和小儀主持遊戲節目《考有Feel》後，Edan和Anson Lo首次擔正做男一的BL劇集《大叔的愛》亦將於下月開播。

讀者留言

熱門文章

 