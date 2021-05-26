被舊愛指責出軌 Edan呂爵安疑似網上情慾對話曝光
文：東方新地｜圖：Edan及Stephanie IG圖片
Edan呂爵安 被指曾向舊愛「派帽」
據知Edan（呂爵安）舊愛Stephanie是Edan的大學同學，與Edan同樣是24歲，兩人曾拍拖三年，直到前年和平分手，現在Stephanie已有新男友，並即將嫁作人妻。不過Stephanie近日在社交網公布被求婚的喜訊時，卻有網民在留言中@了她的舊愛Edan，更有網友話相信Edan會為她感到開心，Stephanie隨即嬲爆回覆：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受（em if any）想口誅筆伐樓上位XXX不如自己dm佢？thank you！」直指Edan曾向她「派綠帽」（意指出軌）！
Edan舊愛：唔好試我底線
之後Stephanie又貼出和一個網民的對話，原來有網民私訊直斥她「博上位」，Stephanie就回應話自己從來無匿名講過Edan半句不是，對於網民的指責，她都會選擇正面應戰，更話：「自己送上門，我係唔會留手的，我好惡，把口好爛，唔好試我底線！」
已unfollow Edan
現年24歲的Edan在2019年畢業於港大經管學院的工商管理學士（資訊系統），大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance（大學聯校巡迴舞蹈匯演），可見兩人興趣相投。不過兩人分手後，Stephanie已unfollow了Edan的IG帳號，Edan和他的胞妹「小如豬」卻仍有繼續follow她的IG。
疑似Edan情慾對話曝光
自Stephanie爆出Edan曾經出軌後，即引起網民熱議，有網民更貼出數張情慾對話截圖，圖中有一個疑似Edan和一位女性朋友的對話，包括有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話，更開到口撩對方做SP（Sex Partner，性伴侶）。
Edan近年參演《男排女將》、《膠戰》等多個ViuTV劇集和節目都大受歡迎，加上今年初推出個人單曲〈E先生連環不幸事件〉，更令他人氣急升，連小儀都自爆成為了「爵屎」（呂爵安Fans），森美亦因女兒鍾意他而叫他「女婿安」。