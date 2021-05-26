被舊愛指責出軌 Edan呂爵安疑似網上情慾對話曝光

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）形象一向正面，不過日前網上有人爆料，指Edan舊愛Stephanie在社交網上踢爆Edan曾經出軌，更有一個疑似Edan撩一位女性朋友做SP（Sex Partner，性伴侶）的情慾對話被曝光！

文：東方新地｜圖：Edan及Stephanie IG圖片