麥玲玲開腔批「明登戀」發展有困難 1招教Edan追得美人歸

MIRROR成員呂爵安（Edan）與「大馬女神」林明禎的緋聞最近成為全城熱話，唔少網民都2人能否開花結果十分關注！適逢日前係《愛情城事》嘅首映禮，唔少藝人都難逃被問對「明登戀」嘅睇法，就連麥玲玲師傅都開腔分析2人的關係，仲預告佢哋今年嘅關係會係呢個走向……

