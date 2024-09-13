麥玲玲開腔批「明登戀」發展有困難 1招教Edan追得美人歸
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MIRROR成員呂爵安（Edan）與「大馬女神」林明禎的緋聞最近成為全城熱話，唔少網民都2人能否開花結果十分關注！適逢日前係《愛情城事》嘅首映禮，唔少藝人都難逃被問對「明登戀」嘅睇法，就連麥玲玲師傅都開腔分析2人的關係，仲預告佢哋今年嘅關係會係呢個走向……
麥玲玲老公：吓！點解咁架林明禎咁靚女！
在訪問一開始麥玲玲透露，她從老公那裡得知Edan正在追求林明禎的消息，這讓她的老公感到非常震驚，更表示「吓，點解咁架，林明禎咁靚女！」不過她表示只是男人的角度，Edan的女粉絲都不是這樣想，形成對立面。
麥玲玲性格分析2人要發展不容易！
麥玲玲分析了兩人的生肖八字，指出Edan屬鼠而林明禎屬馬，兩人都是桃花旺盛的生肖，但要發展的話是不容易的事，是否「上等姻緣」更存在一個疑問。不過麥玲玲進一步分析指2人是可以互補，理論上拍拖應該相當開心，然而，要讓這段感情開花結果就需要克服重重困難。
預告今年應該可以追到 但關係會變得非常複雜
當問到Edan可以怎樣追到林明禎時，麥玲玲就表示2人性格相當極端，要先投其所好，今年也應該能發展，但去到蛇年就會有波動，要等一等。麥玲玲還預告了明年娛樂圈將會有更多的地下情發展，關係會變得非常複雜，需要時間來經歷考驗。
撰文：東方新地圖片來源：youtube＠Viu1 HK、ig＠edanlui、ig＠minchen333