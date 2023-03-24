呂爵安Edan「莫生氣」圖變萬能Key 開Live自揭常被Haters「問候」強調冇炒CP
Edan呂爵安 分享與Anson Lo合作成導火線
Edan與MIRROR隊友Anson Lo盧瀚霆前年因合拍港版《大叔的愛》，分別飾演田一雄及凌少牧而爆紅，「田牧CP」自此深入民心，近日兩人再度合體，到日本拍攝由袁劍偉執導的電影《盜月者》，白色情人節（3月14日）當日，兩人更驚喜遇上日版《大叔的愛》吉田鋼太郎的廣告海報，因此開心留影，沒想到卻因此引來一位網民留言鬧爆：「得閒就學吓戲練吓歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神神教同爵group都嘈，你自己group mma冇所謂，唔好影響人哋先得㗎！」
當時Edan已親自落場回應該名網民，表示：「得閒就睇吓書同屋企人朋友傾吓偈，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊，你自己諗多冇所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜先得㗎！」
親自留言回應網民炒CP指控
之後這位網民續說：「咁我就講多少少自己感受，你知唔知CP呢個issue成日令到粉絲之間嗌交，佢哋嘅over FF（有啲直情熄電視三級，好過份）同兩派CP粉嘅爭寵令人心煩，可能你只係純粹想分享同bro嘅日常開心事，但次次見到兩個群組鬧嚟鬧去都令到好多人唔開心。如果我講嘅語氣冇禮貌左我可以道歉，但希望你明白我想表達乜嘢。」
Edan亦有繼續回應，表示接受該名網民的道歉：「咁嘅語氣咪大家都舒服啲囉，絕對歡迎你道歉。咁順便我都想問多少少，你係咪認為你所講嘅OverFF、爭寵、嘈交全部都係我嘅責任？如果係，你覺得我應該點樣做去解決呢？」引來不少網民留言力撐，大讚他真誠又有型。
開Live貼「莫生氣」Filter
其後Edan似乎因為仲有好多說話未曾講，而特別開Live講足一個鐘，仲選擇了一個「莫生氣」Filter貼在額頭上，他表示已非第一次被指控炒作「田牧CP」，原來以往他每次上載同Anson Lo的合照，都會收到好多DM，已經keep住一段時間：「話我做咩係咁黐、扮CP，講唔少。」
自爆經常被迫睇hater「問候」
Edan指最難以忍受的是有部分hater會用「密友」形式來Tag他，令他冇得揀唔睇對方的限時動態：「好似被迫地俾人問候咁，逼住我去睇亦逼住我俾你知我睇咗，呢種關係令我有啲唔舒服。」因此他最終選擇Block了那些帳戶，免得眼冤。
Edan：唔出聲就硬食，出聲就俾人話小器
Edan再度強調冇炒CP：「如果我真係做緊嗰啲嘢，你鬧我我都抵，問題係我唔係。老實講，如果我要賣CP，我就不停po啦，但我幾時有呢？」又表示預了被人話：「或者可能會話：你小器、你嬲，或者覺得，你係咪俾人講中咗呀？」他嘆氣說：「唔出聲就硬食，出聲就俾人話小器、俾人話嬲、話講中咗，咁其實我點都死㗎喎！呢個概念好奇怪，點解現實生活俾人屈唔可以出聲？」
望粉絲們互相尊重、將心比己
Edan重申自己冇嬲，只係想講好耐：「藝人係咪預咗俾人鬧？俾人鬧唔可以講嘢？我覺得唔係，藝人都係人，啲人成日講『食得鹹魚抵得渴』、『你預咗㗎啦做藝人』。呢個就叫做我預咗，但俾人鬧、俾人誤解，我唔覺得係藝人必須要承受。」最後他總結：「大家互相尊重，無論咩粉絲都好，將心比己。何況嗰個係我自己IG，點解我po嘢都要思前想後？唔應該係咁，偶像唔代表唔可以討論！」
「莫生氣」圖變「萬能Key」
在Edan這個Live之後，他額頭貼著「莫生氣」Filter的畫面就受到網民追捧，變成各種貼圖的「萬能Key「，連Edan自己都有在IG Story中，分享了其中一個貼圖！
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