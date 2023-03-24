呂爵安Edan「莫生氣」圖變萬能Key 開Live自揭常被Haters「問候」強調冇炒CP

正身在日本拍攝電影《盜月者》的Edan呂爵安，日前趁休息時間在IG開Live抒發感受，仲講足一個鐘，期間他一度在額頭頂著「莫生氣」Filter，沒想到這個畫面非常受到網民喜愛，極速變成一個萬能Key圖！