呂爵安演唱會尾場｜驚揭用「情緒勒索」迫妹妹上台！劍擊世一嘉賓開金口嚇窒全場？

呂爵安（Edan）昨晚（18日）於亞博舉行《EDAN LUI “e to E” LIVE 2025》演唱會尾場，氣氛熾熱！Edan為請嘉賓竟無所不用其極，自爆連月來出動「情緒勒索」才成功邀請妹妹「小如豬」上台，更請來劍擊世一兼大學室友蔡俊彥（Ryan Choi）驚喜開金口，其唱功技驚四座，究竟兄妹二人又準備了甚麼驚喜演出？