呂爵安演唱會尾場｜驚揭用「情緒勒索」迫妹妹上台！劍擊世一嘉賓開金口嚇窒全場？
廣告
呂爵安（Edan）昨晚（18日）於亞博舉行《EDAN LUI “e to E” LIVE 2025》演唱會尾場，氣氛熾熱！Edan為請嘉賓竟無所不用其極，自爆連月來出動「情緒勒索」才成功邀請妹妹「小如豬」上台，更請來劍擊世一兼大學室友蔡俊彥（Ryan Choi）驚喜開金口，其唱功技驚四座，究竟兄妹二人又準備了甚麼驚喜演出？
Edan嘉賓有驚喜 劍擊世一蔡俊彥開金口技驚四座
來到演唱會尾場，Edan請來的嘉賓份量十足，率先登場的是他的大學室友、現為劍擊世界第一的蔡俊彥（Ryan Choi）！二人合唱周杰倫的〈安靜〉，Ryan一開聲即時震驚全場，唱功穩健完全不似初哥。Edan透露Ryan私下極愛唱歌，更會專程去卡拉OK練歌，所以當Ryan問他如何買票時，他便忽發奇想邀請對方做嘉賓。Edan更特別在台上強調，邀請Ryan是在他成為世界第一前決定的，搶先澄清：「你知啦，一陣啲人又話我黐人哋，又話人哋攞第一先請佢。」以防閒言閒語。隨後Ryan更獨自唱出陳柏宇的〈親愛的仇人〉，表現淡定，贏盡掌聲。
Edan自爆連月情緒勒索 妹妹小如豬終肯答應上台
全晚另一高潮，絕對是Edan的妹妹「小如豬」登場！兄妹二人向來感情深厚，在台上合唱〈漸漸我們〉時默契十足，Edan更開玩笑指妹妹唱得比原唱Jace更好。不過，原來「小如豬」擔任嘉賓的過程充滿波折，Edan自爆妹妹起初一直堅拒上台，是經過他三番四次、連月來不停的纏繞及「情緒勒索」，最終才肯答應。為了這次演出，兩兄妹更非常有心地排練了Lolly Talk的〈三分甜〉，配上可愛舞步，溫馨互動融化全場粉絲，掀起全晚高潮。
Edan兩度Encore超時完場 盼下次開騷不止三場
由於是次演唱會的最後一場，Edan在台上也顯得格外不捨。他坦言這是他第二次個人演唱會，相比上次，這次更懂得享受舞台。在歌迷熱情吶喊下，Edan兩度Encore，最終唱至晚上11點45分才正式完場，誠意十足。在完場前，Edan感觸地表示，希望下次再舉辦個人演唱會時，可以挑戰超過三場，以報答一眾「爵屎」的熱烈支持，為這次演唱會畫上圓滿句號。
圖片來源：YouTube@cosimyourboss資料或影片來源：原文刊於新假期