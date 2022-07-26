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Edan呂爵安親回《ISWIM》被批爛尾 自認係ViuTV吳卓羲好勝衝動

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由MIRROR成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、袁澄林及吳海昕等主演的ViuTV劇集《I SWIM》日前播出大結局，不少觀眾批評結局爛尾及太膠，在劇中飾衝動好勝「李馬榮」的Edan，凌晨在紅館綵排完MIRROR演唱會後，在社交網撰長文分享感受。

呂爵安 MIRROR紅館騷昨晚開鑼，阮小儀獲同學仔送上Edan演出的照片，望相止渴！
MIRROR紅館騷昨晚開鑼，阮小儀獲同學仔送上Edan演出的照片，望相止渴！（圖片來源：IG＠kittyyuen）
呂爵安 Edan在《I SWIM》飾演孤僻衝動的李馬榮，他承認不是他演開的類型。
Edan在《I SWIM》飾演孤僻衝動的李馬榮，他承認不是他演開的類型。（圖片來源：[email protected]

Edan指批評令自己成長

Edan在IG以「I SWIM後話」為題，回應觀眾的批評：「有人問我，你會唔會好失望啊？真心嗰句，我自己真係冇嘅，反而好興幸自己有參與其中，拍攝嘅過程固然學到好多嘢，但原來一個作品出街，睇返整個作品，再睇返自己嘅表現，同觀眾嘅意見，係會再令自己學到更多嘢，令自己有所成長。」

呂爵安 Edan在IG回應《I SWIM》被批太膠及演出感受。
Edan在IG回應《I SWIM》被批太膠及演出感受。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 劇集被批爛尾，Edan謂：「可能今次做得未夠好，下次咪可以做好啲囉！」
劇集被批爛尾，Edan謂：「可能今次做得未夠好，下次咪可以做好啲囉！」（圖片來源：[email protected]

Edan認不是演開的類型

Edan承認「李馬榮」這角色，的確不是他演開的類型：「當初做嘅時候，都好擔心自己會唔會太死咕咕，但係如果我因為驚就唔試，我就永遠都冇機會做其他類型嘅角色。唔做，就唔會知自己有咩做得唔好，就唔會知自己有咩需要進步，可能今次做得未夠好，下次咪可以做好啲囉，所以一定要做！」

呂爵安 Edan指分不到負評的真偽，是本身不喜歡他？還是善意批評。
Edan指分不到負評的真偽，是本身不喜歡他？還是善意批評。（圖片來源：[email protected]

Edan：有意見先有進步

Edan指分不清是真批評還是盲鬧：「其實有意見先會有進步，盲撐係唔好，但盲_亦都唔好，所以我哋係好歡迎啲客觀建設性嘅意見。唔怕老實講，我有時睇到啲負評都好confuse（困惑），話我唔緊要啊，講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好！」

呂爵安 Edan中）長文一出，「余浪沖」Jeffrey左二）即留言謂跟他一起游到終點，「沖」滿快樂。
Edan（中）長文一出，「余浪沖」Jeffrey（左二）即留言謂跟他一起游到終點，「沖」滿快樂。（圖片來源：[email protected]

Edan呻資源配套不及外國

豁達的Edan謂不介意負評：「有討論係好事，有人講好過冇人講。但我覺最緊要係大家要繼續支持香港嘅創作同製作（唔止係劇集啦），成日問點解外國嘅好咁多，喂大佬人哋多咁多資源，多咁多人才，多咁多support。所以大家_嘅同時，都要繼續大大力支持，覺得有問題有唔好嘅就畀意見，希望下次變好！」

呂爵安 為拍此劇，Edan與眾男士勤力都操肌。
為拍此劇，Edan與眾男士勤力都操肌。（圖片來源：[email protected]

封李馬榮係ViuTV吳卓羲

Edan又多謝導演、台前幕後：「多謝有睇有討論嘅每一位，多謝李馬榮（Viutv吳卓羲）！呢段旅程好難忘，希望大家下一次又可以見到一個唔同咗嘅Edan啦！」在劇中飾余浪沖的Jeffrey留言謂：「『榮』幸跟你一起游到終點，『沖』滿快樂，李馬榮、余浪沖。」Edan即笑問他：「bro你係咪諗咗半個鐘？」

呂爵安 飛虎3壯志英雄
Edan多謝李馬榮，更他封為Viutv吳卓羲（圖）。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV、[email protected]

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