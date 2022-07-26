Edan呂爵安親回《ISWIM》被批爛尾 自認係ViuTV吳卓羲好勝衝動

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、袁澄林及吳海昕等主演的ViuTV劇集《I SWIM》日前播出大結局，不少觀眾批評結局爛尾及太膠，在劇中飾衝動好勝「李馬榮」的Edan，凌晨在紅館綵排完MIRROR演唱會後，在社交網撰長文分享感受。