呂爵安霸氣護緋聞女友林明禎 認有聯絡望有更多空間：有好消息就畀大家知

MIRROR成員Edan（呂爵安）於馬季開鑼日一連唱了3首歌曲《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again》，在接受訪問時，講到緋聞女友林明禎即將來港舉行見面會，他即呼籲傳媒對她「手下留情」，展現Man爆一面！

