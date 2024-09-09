呂爵安霸氣護緋聞女友林明禎 認有聯絡望有更多空間：有好消息就畀大家知
Edan呂爵安 出口護緋聞女友林明禎
Edan的緋聞女友林明禎即將在本月13日來港舉行見面會，Edan表示不需要特別出席見面會就能見到她，並叮囑媒體對林明禎「手下留情」：「要見面我自己約佢，唔使咁樣。大家嗰日手下留情，有咩就問我，唔好難為她！」但他否認「錫住」林明禎，而是作為男士應有的風度。
認同林明禎有聯絡 望大家「畀啲空間」
Edan坦承與林明禎偶爾會聯繫，在她休息期間也了解過她的健康狀況，相信她已經康復。他續說：「大家畀啲空間我，咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」在旁的花姐亦幫口：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」
與前緋聞女友袁澧林冇聯絡
此外Edan又被問到另一緋聞女友袁澧林最近加盟香港女子甲組球會，疑似轉跑道，Edan只表示同對方冇聯絡，也不知對方鍾意踢波：「只知道佢一向鍾意運動，做運動好吖，我都鍾意打籃球，都想有日組隊參加籃球聯賽。」
Edan於開鑼日連唱了3首歌曲《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again》，有片睇：
Edan曾大方認同林明禎歐洲食飯
Edan早前出席活動時就被問及最近與林明禎的緋聞，被在場記者恭喜嘅Edan就表示：「未有得恭喜住喎」、「都幾得意，我人生都未試過男士見到我都恭喜我。」不過Edan就透露飛去歐洲其實係去工作，但就大方認有同林明禎食飯：「同明禎本身都係朋友，喺歐洲的確有同佢食過餐飯。」更搞笑稱：「唔講以為我參加咗奧運」、「好似為港爭光咁。」亦澄清了被指與林明禎飛去台灣慶生一事：「直程流啦，我係同媽媽妹妹去嘅。」
林明禎 早前Big爆遊日本
自與Edan傳出緋聞後，一直未有作出回應的林明禎早前首度更新IG，分享了她在日本旅遊的照片和影片。片段以男友視角呈現，可以見到坐在對面的林明禎穿著一身吊帶背心，展現出Big爆身材，並戴著大眼鏡，享受著她所說的「美食之旅」。
著大褸中門大開
另一段影片中，則見到林明禎穿著一件大褸走在日本街頭，邊行邊向著鏡頭轉身，令大褸向兩邊揚起，充滿動感之餘，亦顯示出她的好心情並未受到緋聞影響。而從街頭兩旁的建築，可以發現林明禎拍片時正身在日本北海道的札幌。