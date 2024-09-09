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呂爵安霸氣護緋聞女友林明禎 認有聯絡望有更多空間：有好消息就畀大家知

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MIRROR成員Edan（呂爵安）於馬季開鑼日一連唱了3首歌曲《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again》，在接受訪問時，講到緋聞女友林明禎即將來港舉行見面會，他即呼籲傳媒對她「手下留情」，展現Man爆一面！
呂爵安 Edan（呂爵安）呼籲傳媒對林明禎「手下留情」。（圖片來源：IG@minchen333）
Edan（呂爵安）呼籲傳媒對林明禎「手下留情」。（圖片來源：IG@minchen333）

Edan呂爵安 出口護緋聞女友林明禎

Edan的緋聞女友林明禎即將在本月13日來港舉行見面會，Edan表示不需要特別出席見面會就能見到她，並叮囑媒體對林明禎「手下留情」：「要見面我自己約佢，唔使咁樣。大家嗰日手下留情，有咩就問我，唔好難為她！」但他否認「錫住」林明禎，而是作為男士應有的風度。

呂爵安 Edan表示唔需要去見面會，可以自己約林明禎見面。（圖片來源：香港賽馬會）
Edan表示唔需要去見面會，可以自己約林明禎見面。（圖片來源：香港賽馬會）
呂爵安 記者提及的Fan Meeting將於9月13日下午三點舉行，位於旺角。（圖片來源：IG@nikonhongkong）
記者提及的Fan Meeting將於9月13日下午三點舉行，位於旺角。（圖片來源：IG@nikonhongkong）

認同林明禎有聯絡 望大家「畀啲空間」

Edan坦承與林明禎偶爾會聯繫，在她休息期間也了解過她的健康狀況，相信她已經康復。他續說：「大家畀啲空間我，咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」在旁的花姐亦幫口：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」

呂爵安 Edan坦承與林明禎偶爾會聯繫。（圖片來源：香港賽馬會）
Edan坦承與林明禎偶爾會聯繫。（圖片來源：香港賽馬會）
呂爵安 林明禎最近著上白色小背心性感拍廣告。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎最近著上白色小背心性感拍廣告。（圖片來源：IG@minchen333）
呂爵安 仲有新福利圖！（圖片來源：IG@nikonhongkong）
仲有新福利圖！（圖片來源：IG@nikonhongkong）
呂爵安 另一套小背心造型，就在動作間露出內裡黑色Bra帶和Bra邊。（圖片來源：IG@nikonhongkong）
另一套小背心造型，就在動作間露出內裡黑色Bra帶和Bra邊。（圖片來源：IG@nikonhongkong）
呂爵安 相當誘人！（圖片來源：IG@nikonhongkong）
相當誘人！（圖片來源：IG@nikonhongkong）

與前緋聞女友袁澧林冇聯絡

此外Edan又被問到另一緋聞女友袁澧林最近加盟香港女子甲組球會，疑似轉跑道，Edan只表示同對方冇聯絡，也不知對方鍾意踢波：「只知道佢一向鍾意運動，做運動好吖，我都鍾意打籃球，都想有日組隊參加籃球聯賽。」

呂爵安 Edan與之前的緋聞女友袁澧林就冇聯絡。（圖片來源：香港賽馬會）
Edan與之前的緋聞女友袁澧林就冇聯絡。（圖片來源：香港賽馬會）

Edan於開鑼日連唱了3首歌曲《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again》，有片睇：

Edan曾大方認同林明禎歐洲食飯

Edan早前出席活動時就被問及最近與林明禎的緋聞，被在場記者恭喜嘅Edan就表示：「未有得恭喜住喎」、「都幾得意，我人生都未試過男士見到我都恭喜我。」不過Edan就透露飛去歐洲其實係去工作，但就大方認有同林明禎食飯：「同明禎本身都係朋友，喺歐洲的確有同佢食過餐飯。」更搞笑稱：「唔講以為我參加咗奧運」、「好似為港爭光咁。」亦澄清了被指與林明禎飛去台灣慶生一事：「直程流啦，我係同媽媽妹妹去嘅。」

呂爵安 Edan早前出席活動時開腔回應與大馬女神林明禎的緋聞，更搞笑表示最近超多男士恭喜自己，搞到自己好似係去咗參加奧運，為港爭光咁。（圖片來源：YouTube@Viu 1 HK）
Edan早前出席活動時開腔回應與大馬女神林明禎的緋聞，更搞笑表示最近超多男士恭喜自己，搞到自己好似係去咗參加奧運，為港爭光咁。（圖片來源：YouTube@Viu 1 HK）
呂爵安 Edan表示與林明禎只係朋友關係，自己飛去歐洲其實係公幹，不過就的確有同林明禎食餐飯。（圖片來源：IG@minchen333）
Edan表示與林明禎只係朋友關係，自己飛去歐洲其實係公幹，不過就的確有同林明禎食餐飯。（圖片來源：IG@minchen333）

林明禎 早前Big爆遊日本

自與Edan傳出緋聞後，一直未有作出回應的林明禎早前首度更新IG，分享了她在日本旅遊的照片和影片。片段以男友視角呈現，可以見到坐在對面的林明禎穿著一身吊帶背心，展現出Big爆身材，並戴著大眼鏡，享受著她所說的「美食之旅」。

呂爵安 林明禎分享她的日本之旅。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎分享她的日本之旅。（圖片來源：IG@minchen333）
呂爵安 林明禎去到日本大啖享受美食。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎去到日本大啖享受美食。（圖片來源：IG@minchen333）
呂爵安 不過有不少網民就錯重點，猜測呢個係Edan的視角！（圖片來源：IG@minchen333）
不過有不少網民就錯重點，猜測呢個係Edan的視角！（圖片來源：IG@minchen333）

著大褸中門大開

另一段影片中，則見到林明禎穿著一件大褸走在日本街頭，邊行邊向著鏡頭轉身，令大褸向兩邊揚起，充滿動感之餘，亦顯示出她的好心情並未受到緋聞影響。而從街頭兩旁的建築，可以發現林明禎拍片時正身在日本北海道的札幌。

呂爵安 林明禎穿著大褸走在日本街頭。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎穿著大褸走在日本街頭。（圖片來源：IG@minchen333）
呂爵安 中門大開展現玲瓏浮凸身形。（圖片來源：IG@minchen333）
中門大開展現玲瓏浮凸身形。（圖片來源：IG@minchen333）
呂爵安 好有氣勢。（圖片來源：IG@minchen333）
好有氣勢。（圖片來源：IG@minchen333）

撰文：東方新地圖片來源：IG@minchen333、香港賽馬會、YouTube@Viu 1 HK

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