呂爵安被揭發IG愛喪𥄫性感女 網民開Po掫揄：Edan真係鍾意大架

Edan呂爵安@MIRROR向來星途極好，隨金像獎入圍名單公佈，呂爵安更獲兩項最佳新演員的提名，事業發展可謂一帆風順。最近呂爵安更衝出香港，現身法國巴黎時裝周上台彈琴，還在羅浮宮前拍了MV，將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》，氹得大家開心。呂爵安在網上的話題不斷，網友對他加倍留意，有眼利網民揭發呂爵安私下在IG𥄫女，而肇事女生發布的照片尺度頗大膽！