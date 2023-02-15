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呂爵安被揭發IG愛喪𥄫性感女 網民開Po掫揄：Edan真係鍾意大架

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Edan呂爵安@MIRROR向來星途極好，隨金像獎入圍名單公佈，呂爵安更獲兩項最佳新演員的提名，事業發展可謂一帆風順。最近呂爵安更衝出香港，現身法國巴黎時裝周上台彈琴，還在羅浮宮前拍了MV，將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》，氹得大家開心。呂爵安在網上的話題不斷，網友對他加倍留意，有眼利網民揭發呂爵安私下在IG𥄫女，而肇事女生發布的照片尺度頗大膽！

呂爵安 Edan 技能解鎖後，Edan 得到「無恥便無敵」技能，在羅浮宮前將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》。
最近呂爵安衝出香港，現身法國巴黎時裝周上台彈琴。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 呢條片製作超級認真，Edan仲搵人剪輯同混音，未睇嘅快啲去睇啦！
呂爵安話題不斷，有眼利網民揭發呂爵安私下在IG𥄫女。（圖片來源：[email protected]

呂爵安飢餓本色盡現 被揭IG望性感女

在連登討論區有一篇名為「edan真係鍾意大波妹架」的帖文，內容有照片顯示某女生IG story的觀看者記錄，在眾多用戶中驚現呂爵安本尊的IG（edanlui）。而呂爵安關注的IG story內容頗大膽，清楚看到一名身材極好的女生疑坐在床上，身穿緊致的灰色連身裙，可能挑選的尺碼較細，明顯裙子貼實肌膚，身材的線條顯而易見，女生的上圍更完全蓋不住，胸前的「事業線」清晰可見，難怪網民發現呂爵安𥄫女後，開post討論反應極大，同時有網友貼上呂爵安在《大叔的愛》的經典對白揶揄一番：「我淨係鐘意大波妹架炸！！！」

呂爵安 呂爵安留意的story。
呂爵安留意的story。（圖片來源：[email protected]
眼利網民發現餓底呂爵安𥄫女。
事主發現呂爵安𥄫佢。（圖片來源：連登討論區）
呂爵安
（圖片來源：《大叔的愛》畫面截圖）

呂爵安回應係被損友陷害

呂爵安今天（15日）出席公開活動，就此事回應記者指有關的IG story𥄫女一事：「講起呢壇嘢真係，啲損友囉，大家都知道可能Send畀你啲嘢，唔小心開咗就瀨嘢。（Follow咗個AC？）緊係冇啦，見到即刻熄咗。」對於肇事女生吹奏呂爵安留意自己，他則指沒所謂，只要大家開心就好。

呂爵安 Edan好尷尬。
Edan好尷尬。（圖片來源：東方新地）
呂爵安 原來睇性感女係FD整蠱佢。
原來睇性感女係FD整蠱佢。（圖片來源：東方新地）

肇事女生IG擁三萬粉絲 狂派福利圖夠吸晴

受到呂爵安關注的女生IG名為cola.smile，擁逾三萬粉絲，非常威水。她經常IG大派福利圖，在炎熱夏日穿泳衣大騷身材，已算普通料，就算平時逛街自拍也會高炒，讓蓋不住的上圍呈現粉絲眼前。平常食飯，cola.smile會把上圍部分放托在餐桌上，作風非常大膽。

查看cola.smile照片，發現她原來已有男友，曾於IG公開親蜜照，兩人這麼恩愛，看來男友也不介意女友平時大膽的作風。

呂爵安 乳女性感相大放送。
性感相大放送。（圖片來源：[email protected]
呂爵安
（圖片來源：[email protected]
呂爵安
（圖片來源：[email protected]
呂爵安 乳女平時的IG story也派福利。
平時的IG story也派福利。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
呂爵安 乳女已經封盤。
已經封盤。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、連登討論區

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