呂爵安被揭發IG愛喪𥄫性感女 網民開Po掫揄：Edan真係鍾意大架
呂爵安飢餓本色盡現 被揭IG望性感女
在連登討論區有一篇名為「edan真係鍾意大波妹架」的帖文，內容有照片顯示某女生IG story的觀看者記錄，在眾多用戶中驚現呂爵安本尊的IG（edanlui）。而呂爵安關注的IG story內容頗大膽，清楚看到一名身材極好的女生疑坐在床上，身穿緊致的灰色連身裙，可能挑選的尺碼較細，明顯裙子貼實肌膚，身材的線條顯而易見，女生的上圍更完全蓋不住，胸前的「事業線」清晰可見，難怪網民發現呂爵安𥄫女後，開post討論反應極大，同時有網友貼上呂爵安在《大叔的愛》的經典對白揶揄一番：「我淨係鐘意大波妹架炸！！！」
呂爵安回應係被損友陷害
呂爵安今天（15日）出席公開活動，就此事回應記者指有關的IG story𥄫女一事：「講起呢壇嘢真係，啲損友囉，大家都知道可能Send畀你啲嘢，唔小心開咗就瀨嘢。（Follow咗個AC？）緊係冇啦，見到即刻熄咗。」對於肇事女生吹奏呂爵安留意自己，他則指沒所謂，只要大家開心就好。
肇事女生IG擁三萬粉絲 狂派福利圖夠吸晴
受到呂爵安關注的女生IG名為cola.smile，擁逾三萬粉絲，非常威水。她經常IG大派福利圖，在炎熱夏日穿泳衣大騷身材，已算普通料，就算平時逛街自拍也會高炒，讓蓋不住的上圍呈現粉絲眼前。平常食飯，cola.smile會把上圍部分放托在餐桌上，作風非常大膽。
查看cola.smile照片，發現她原來已有男友，曾於IG公開親蜜照，兩人這麼恩愛，看來男友也不介意女友平時大膽的作風。
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