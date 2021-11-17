呂良偉20歲愛兒呂善揚勁冧甄子丹女Jasmine 宇宙最強請食檸檬拒對親家
呂良偉與太太楊小娟的兒子呂善揚眨眼已經20歲，受疫情影響本來在英國劍橋讀書的他，早前已返港，冇公開露面多年的呂善揚外形依舊老實憨厚，更被父母踢爆早有心上人-由細玩到大的Jasmine(甄濟如)，即是甄子丹與汪詩詩的大女，不過宇宙最強Uncle就唔肯開綠燈，呂善揚連第一關都唔到，食檸檬。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、小紅書@宇彤 生命之花、小紅書@楊可伊、東方新地圖片庫
呂良偉有子初長成
64歲的呂良偉與太太楊小娟育有一子呂善揚，夫婦二人甚為疼愛兒子，呂善揚自小在閃光燈下長大，早年被送去英國讀書，據知早前受疫情影響返港。日前呂善揚跟住媽咪楊小娟去好友聚會，順道慶祝他的20歲生日，現場有楊小娟的珠寶設計師好友宇彤及她的女兒，據知其女兒與呂善揚是青梅竹馬的好朋友。
楊小娟開口恨做奶奶
自小身形就好壯健的呂善揚，多年來外形沒變，仍是老實憨厚，據知為了兒子健康著想，楊小娟曾鼓勵囝囝努力做運動，不過效果似乎唔多理想，有指現在呂善揚身高172cm左右，體重卻達90kg。到了拍拖的年紀總有少男心事，楊小娟曾表示囝囝由細到大都好鍾意甄子丹囡囡甄濟如（Jasmine），更曾直言想Jasmine做她的新抱！
甄子丹在內地節目公開表態
呂良偉夫婦與甄子丹夫婦是非常要好的朋友，兩家人不時有聚會及一齊外遊，20歲的呂善揚與17歲的Jasmine自小一起長大，楊小娟曾表示囝囝十分聽Jasmine的話，呂良偉亦大讚Jasmine多才多藝，似乎早已謀住好友女兒。可惜，早在2019年一個內地綜藝節目中，甄子丹曾透露呂良偉曾向他表明囝囝呂善揚好鍾意Jasmine，但身為愛女狂爸，甄子丹似乎不太贊成這門親事，並說：「呂哥，我萬萬沒想到我把你當兄弟，你卻把我當親家？下一代的事，我們怎麼能做主呢？」甄子丹在鏡頭前表態，間接婉拒呂良偉的好意。