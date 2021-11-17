呂良偉20歲愛兒呂善揚勁冧甄子丹女Jasmine 宇宙最強請食檸檬拒對親家

呂良偉與太太楊小娟的兒子呂善揚眨眼已經20歲，受疫情影響本來在英國劍橋讀書的他，早前已返港，冇公開露面多年的呂善揚外形依舊老實憨厚，更被父母踢爆早有心上人-由細玩到大的Jasmine(甄濟如)，即是甄子丹與汪詩詩的大女，不過宇宙最強Uncle就唔肯開綠燈，呂善揚連第一關都唔到，食檸檬。

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