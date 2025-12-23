Edan妹妹呂蕙如首登雜誌即掀熱議 網民大讚有驚喜撞樣馮盈盈
廣告
Edan呂爵安妹妹呂蕙如近日驚喜成為雜誌的登場人物，首次踏足模特兒界的她在社交平台興奮分享拍攝花絮，更大讚是「非常新鮮同有趣既體驗」。豈料這組寫真照片一出，竟然意外引發網民熱烈討論，不少人都指她與哥哥Edan撞樣撞到「嘭嘭聲」，更有網民直言「成日以為係佢大佬著女裝」，令這次雜誌亮相瞬間變成網絡熱話。
呂蕙如首次雜誌拍攝興奮分享心得
呂蕙如在個人社交平台上載多張雜誌拍攝照片，並配文表示「好玩！！非常新鮮同有趣既體驗，感謝邀請，更謙虛地自稱「非常新手」。從照片可見，她嘗試了多種不同風格的造型，包括清新自然和時尚前衛的look，展現出多變的一面。作為演藝圈新人，呂蕙如對於這次雜誌拍攝機會顯得格外珍惜，字裡行間都透露出她的興奮和感激之情。
網民狂指與Edan撞樣如孖生兄妹
然而，呂蕙如的雜誌照片一經發布，立即在網絡上引起軒然大波。不少網民都忍不住留言指出她與哥哥Edan的相似度極高，有網民直接留言「佢幾靚，可惜同佢大佬撞樣，仲係撞到嘭嘭聲，搞到成日以為係佢大佬著女裝」。更有網民表示「如果唔計Edan 其實有啲似FYY」，將她與馮盈盈作比較。這些留言迅速獲得大量點讚和回應，顯示網民對於兄妹倆的相似外貌確實印象深刻。
部分網民質疑其入行動機惹爭議
除了外貌討論外，亦有網民對呂蕙如踏足娛樂圈的決定提出質疑。有網民留言「Sorry無惡意但正正經經搵份好工做都5好做幕前￼￼、希望真心唔好因為佢係Edan妹就讚佢話佢好靚好岩佢⋯⋯」，暗示她可能是靠哥哥的名氣才獲得機會。這類批評聲音反映出部分網民對於「星二代」或藝人家屬入行的看法，認為她們應該憑實力而非關係獲得機會。不過，亦有網民為她辯護，認為每個人都有追求夢想的權利。
支持者大讚靚女粉絲團蓄勢待發
儘管面對不少質疑聲音，呂蕙如仍然獲得一班支持者的力撐。有網民留言「CRAZYYYYY can I be your fans club 會長」，表達對她的欣賞和支持。另外亦有網民表示「第一眼以為馮盈盈」，認為她的外貌有一定吸引力。這些正面回應顯示，雖然她的入行之路充滿挑戰，但仍然有不少網民願意給她機會，期待看到她在娛樂圈的發展。
圖片來源：IG@luiwaiyu_1030、IG@crystalfyy資料或影片來源：原文刊於新假期