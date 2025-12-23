Edan妹妹呂蕙如首登雜誌即掀熱議 網民大讚有驚喜撞樣馮盈盈

Edan呂爵安妹妹呂蕙如近日驚喜成為雜誌的登場人物，首次踏足模特兒界的她在社交平台興奮分享拍攝花絮，更大讚是「非常新鮮同有趣既體驗」。豈料這組寫真照片一出，竟然意外引發網民熱烈討論，不少人都指她與哥哥Edan撞樣撞到「嘭嘭聲」，更有網民直言「成日以為係佢大佬著女裝」，令這次雜誌亮相瞬間變成網絡熱話。