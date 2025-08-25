59歲呂頌賢突傳病危 老婆麥景婷心痛揭入ICU 14日「死過返生」暴瘦近40磅！

59歲「令狐沖」呂頌賢驚傳一度病危！其藝人太太麥景婷在社交平台心痛發文，揭露丈夫過去兩個月經歷「死過返生」的生死時刻，因肺部細菌感染直入ICU長達14天，病情更一度擴散至多個器官，體重暴瘦近40磅。帖文一出震驚全城，究竟他目前情況如何？