59歲呂頌賢突傳病危 老婆麥景婷心痛揭入ICU 14日「死過返生」暴瘦近40磅！
麥景婷深夜發文 揭呂頌賢ICU搏鬥14天
呂頌賢太太麥景婷在社交平台發文，鉅細無遺地描述了丈夫這兩個月來的驚險經歷。她透露呂頌賢因肺部受到嚴重細菌感染，病情急轉直下，需要入住重症監護室（ICU）長達14天，期間細菌更擴散至多個器官，情況令人憂心。麥景婷形容這段日子「令人心驚」，呂頌賢的體重更因此一度急降近40磅，可見病情之嚴重。她藉此提醒大眾，千萬不要因工作忙碌而忽視身體發出的警號，健康永遠是第一位。
呂頌賢轉發報平安：「知咩叫死過返生」
在太太麥景婷發文後，呂頌賢第一時間轉發帖文向外界報平安，並感謝大家的關心。他坦言整個過程自己大部分時間都在昏迷中，所以沒有太大感覺，但卻辛苦了身邊的家人為他擔憂。他更在文中感慨表示，這次經歷讓他真正體會到何謂「死過返生」，並再次呼籲大家無論多忙碌都要好好照顧身體。呂頌賢寫道：「多謝大家關心，其實整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道甚麼叫死過返生，大家真的幾忙碌都好，都要照顧好自己身體啊。」目前呂頌賢已經出院回家休養，正在康復當中。
96年演令狐沖爆紅 呂頌賢與麥景婷相愛逾30年
呂頌賢出身於亞洲電視，曾與江華、伍詠薇、萬綺雯並稱為亞視「雙生雙旦」，演藝前途備受看好。他事業的最高峰，莫過於在1996年主演的《笑傲江湖》中飾演「令狐沖」一角，其瀟灑不羈的形象深入民心，被譽為「最帥令狐沖」，該劇更成功登陸央視，讓他在兩岸三地爆紅。感情方面，他與同為藝人的麥景婷愛情長跑十多年後，於2008年結婚，至今夫妻感情依然穩定甜蜜，是圈中的模範夫婦，經常在社交平台分享生活點滴，今次呂頌賢大病，麥景婷亦全程陪伴在側，可見二人情比金堅。
網民湧入留言打氣：「大俠要保重！」
呂頌賢一度病危的消息傳出後，大批看著他劇集長大的網民及粉絲感到非常震驚，紛紛湧入其社交平台留言為他打氣，祝願他早日康復。網民留言洗版表示：「大俠保重身體，好好休養！」、「嚇死人！令狐沖一定要好返！」、「瘦咗40磅太誇張，好彩有賢妻不離不棄照顧」、「童年回憶呀，希望你快啲康復！」、「兩夫妻感情真好，共渡難關！祝早日康復！」，字裡行間充滿了對這位「永遠的令狐沖」的關心與祝福。