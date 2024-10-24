呃錢｜Baby Face港男爆紅！撩女神梁敏巧仲唱慘情歌 網友：睇到好尷尬

呃錢｜TVB全新綜藝節目《呃錢》昨晚播出首集，講述一名港男透過婚姻介紹公司結識異性，最終被逼花費了大額購買相親套餐，惟配對服務及相親對象貨不對辦，懷疑自己受騙，他申訴後被網民狂批「抵你啦」， 期間節目主持梁敏巧的表情備受關注，有網民覺得她在一邊忍笑。 苦主今晚現身其頻道，透露事件後續及解釋充滿自信原因。

