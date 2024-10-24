呃錢｜Baby Face港男爆紅！撩女神梁敏巧仲唱慘情歌 網友：睇到好尷尬
苦主黃先生撩女神梁敏巧仲唱慘情歌 網友：睇到好尷尬
另一段東張獨家播未曝光片公開，苦主黃先生於節目中撩東張女神梁敏巧：
他當時去到位於深圳福田的一間婚介公司後就被邀請進行面談，該公司職員要求他先作自我介紹，以及列出擇偶要求。苦主黃先生講到對女性外貌有少少要求，梁敏巧就問：「咁係啲咩要求呢？」黃先生即刻口花花咁講：「好似主持人咁靚囉！」梁敏巧即刻勁怕醜：「唔可以咁樣講㗎，靚女，就得㗎啦！」黃先生仲話「我真係咁樣同佢講！」
梁敏巧再問到：「嗰一下你都覺得佢答唔到你問題，仲叫你交錢喎，你嗰陣嘅感受係點樣？」
黃先生：「我諗起一首歌囉！」
梁敏巧黑人問號咗幾秒：「吓⋯⋯」
黃先生：「就係麥浚龍嗰首《沒有人》，到了這一刻終於望通透，愛情真係冇嚟過！（大聲讀出歌詞）」
女神梁敏巧IG回應：咁大個女都未試過
此外，不少人都非常關注主持梁敏巧的表情，「睇左20秒尷尬到睇唔到落去」、我懷疑佢係為了見東張主持一面」、「難為訪問佢的靚女要忍住笑」、「敏巧呢排成日要主持呢d onX 狗血劇情又要忍笑又要訪問，點知越問越想笑都幾難頂」；不過也有人質疑真確性，「琴晚睇咗，我唔覺得呢個節目好似東張西望係真人真事，有啲似做戲」等等。
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黃先生已請律師 現身解釋超自信原因
黃先生其後在其YouTube頻道講述事件經過及後續發展，他透露當日看完奧運籃球決賽後，在神志不清之下被遊說下前往福田參加相親。
他又指目前已聘請當地律師處理案件及追討該筆款項，不過他表示對方只願意賠償1萬3千元人民幣， 期間又呼籲其他受害者勇敢站出來舉報此類婚介公司，還強調並不會簽任何和解協議， 並會追討到底。
對於過分自信的言論及質疑，他解釋是被婚介公司職員的「你都幾靚仔丫」、「你都幾幽默喎」等種種稱讚說話所迷惑，「讚到我飄飄然」便相信了，「有信心溝到靚女」，但後來發現並不是這回事， 他無奈表示現時對於讚賞的說話都存有警戒心。
苦主為YouTuber 專拍棟篤笑影片
黃先生自去年八月起經營了一個YouTube頻道， 現時有1.13K人數追蹤。 在其自我介紹的版面上，他自稱為「偽術家sub-artist」、「別天神幻術專家」、「 棟篤笑Stand-up comedy」、「婚介中心受害者」、「2萬凍過水」。
他主要發佈關於棟篤笑(獨角喜劇）形式的短片，又揚言「歡迎恥笑」，還豪言「30%聰明人才會看到這頻道」。
港男黃先生墮婚介公司騙局 大講擇偶要求
事主黃先生在節目中透露自己墮入婚介公司的騙局，也公開了結識異性的過程，其言論令不少觀眾、網民們討論及發笑。
黃首先指雙親年紀大，經常在閒聊之中透露想「抱孫」，而自己也因工作關係而未曾遇過心儀女性，故一直都保持單身。有日在社交媒體「小紅書」上發帖表示想結識異性，未幾就有多間婚姻介紹公司聯絡他。
他當時去到位於深圳福田的一間婚介公司後就被邀請進行面談，該公司職員要求他先作自我介紹，以及列出擇偶要求。他當時就指自己要求不高，只想要個「肯結婚生仔」的對象，不必是年輕女性，年紀稍大約30頭也可以接受，惟在外貌要求「10分入面有7分」。最後，黃被逼以抵受不住婚介公司的疲勞轟炸，選擇花了2萬1千元買相睇套餐。
苦主黃先生言論惹網民熱議
苦主黃先生於節目中的言論引起外界關注，尤其是「我有Baby Face，點會無市場？」這一句， 節目播出後，不少網民都批評他過分自信，「抵畀人呃」、「佢講嘢自信到癲，仲feel得出佢好自我自大，完全唔知佢那來嘅自信」。