呢度都有外星人｜驚天揭秘！小灰人竟是未來人？穿越時空只為一件事
外星顧問Stan驚爆 小灰人真實身份
在昨晚（5日）播出的節目中，「外星顧問」Stan引用已故女科學家Amy Eskridge的研究，徹底顛覆了觀眾對小灰人的認知。他指出，人類在未來將會經歷一場全球性災難，導致物種瀕臨滅絕。來自P47（47,000年後）及P52（52,000年後）的倖存人類，即我們所認知的小灰人，為了自救而回到我們的時代。Stan解釋，近年全球頻繁出現的不明飛行現象（UAP），極有可能就是他們進行時空旅行時所產生的現象。他更補充說：「佢哋目的係進行『跨代研究』，利用人類活躍嘅DNA同情感基因，改造同重組佢哋瀕臨滅絕嘅種族。」這個說法，將小灰人從侵略者的形象，轉變為尋求協助的後代子孫。
Yuki半開玩笑 身邊同事或是蜥蝪人
節目中除了嚴肅的理論探討，亦有輕鬆的環節。主持之一的六號提到，有權威人士聲稱地球上其實存在4種外星人，並且早已融入人類社會。這番話讓另一位主持Yuki（羅毓儀）腦洞大開，她半開玩笑地說：「睇下身邊會唔會有啲同事成日OT到凌晨都唔會攰，開會又冷酷無情，話唔定佢哋就係蜥蝪人，有一隻喺左近。」這番貼地的言論，將神秘的外星人話題與日常生活聯繫起來，除了小灰人，被指滲透入政經界高層的蜥蝪人亦是坊間熱議的外星人種之一。
蘇美爾文明早有記載 安努納奇人從天而降
Stan表示，外星生物的記載並非現代才有。他追溯至人類最早的蘇美爾文明，指出當時的泥板已記錄了從天而降的生物。Stan說：「蘇美爾人有好多泥板記錄咗見到嘅嘢，嗰時已經知道地球屬於太陽系，佢哋嘅行星圖唔止9大行星，係多咗幾粒星出嚟。」這個說法源於70年代美國作家Zecharia Sitchin的著作，他透過解讀蘇美爾人的楔形文字，發現當中提到一群被稱為「安努納奇人」的生物從天而降，被後世認為是最早關於外星生物的記載，為外星人自古已存在地球的說法提供了歷史佐證。
網民腦洞大開：難怪老闆唔使瞓！
節目播出後，小灰人是未來人的理論引起網民熱烈討論，不少人將理論與生活連結。「原來科幻片啲橋段係真嘅？」「47,000年後嘅人類返嚟，咁即係人類未滅絕？好事嚟喎！」「講到似層層，有無證據先？」「難怪我老闆開會咁冷酷無情又唔使瞓，唔通佢就係蜥蝪人…或者未來人？」「呢個理論好有趣，比起單純話佢哋係外星生物更有深度！」「如果佢哋係我哋後代，我哋係咪應該幫佢哋？」