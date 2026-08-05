呢度都有外星人｜驚天揭秘！小灰人竟是未來人？穿越時空只為一件事

TVB節目《呢度都有外星人》最新一集投下震撼彈！「外星顧問」Stan竟提出驚人理論，指大眾熟悉的小灰人並非外星生物，而是來自未來的地球人！節目中提到，這些來自47,000年及52,000年後的人類，因種族瀕臨滅絕而穿越時空回到現在，究竟他們回來是為了甚麼神秘的「跨代研究」？