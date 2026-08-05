呢度都有外星人｜美總統驚天協議曝光！竟容許外星人擄走人類？

TVB節目《呢度都有外星人》再爆驚人內幕！節目中的「外星顧問」Stan，揭露一宗流傳已久的驚天陰謀論，指1954年時任美國總統艾森豪威爾，曾與小灰人秘密談判，更簽訂了一份名為「格瑞達條約」的協議。最令人震驚的是，條約竟容許外星人擄走人類作研究？究竟美國政府用甚麼作為交換條件？