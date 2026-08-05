呢度都有外星人｜美總統驚天協議曝光！竟容許外星人擄走人類？
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TVB節目《呢度都有外星人》再爆驚人內幕！節目中的「外星顧問」Stan，揭露一宗流傳已久的驚天陰謀論，指1954年時任美國總統艾森豪威爾，曾與小灰人秘密談判，更簽訂了一份名為「格瑞達條約」的協議。最令人震驚的是，條約竟容許外星人擄走人類作研究？究竟美國政府用甚麼作為交換條件？
顧問Stan揭秘 1954年格瑞達驚天條約
根據節目中「外星顧問」Stan的說法，坊間一直盛傳在1954年，美國政府與外星訪客進行了一次歷史性的秘密會面。當時的美國總統艾森豪威爾，據稱與俗稱「小灰人」的外星種族代表進行談判，雙方最終達成共識，並簽署了一份名為「格瑞達條約」（Greada Treaty）的秘密協議。這份條約的存在，長久以來都是UFO研究者及陰謀論者之間熱議的話題，若然屬實，將會是人類與外星文明互動史上最重大的事件之一，其背後所牽涉的道德及國家安全問題，實在令人細思極恐。
美國政府黑材料 容許擄人換取高科技
「格瑞達條約」最令人髮指的內容，是美國政府竟同意協議中的交換條件。Stan在節目中指出，條約容許外星人可以在地球上「有限度地」擄劫人類作生物研究用途，而美方不能干預。作為交換，外星人則會向美國政府提供超越當時地球科技水平的先進技術，當中包括外星合金、新型材料能量技術，以及革命性的隱形科技等。這個說法解釋了為何二戰後美國的科技發展一日千里，但同時也引申出一個道德困境：政府是否為了科技進步，而出賣了自己的人民？
網民震驚狠批：用人民交換技術太無恥！
節目播出後，關於「格瑞達條約」的內容震驚網民，不少人留言表示難以置信。「呢啲陰謀論聽咗好多年，終於有人喺電視講！」「如果係真嘅，美國政府真係太恐怖，竟然用自己國民交換技術！」「怪唔之得美國科技發展得咁快啦，原來有外星人幫手！」「講就兇狠，證據呢？拎份條約出嚟睇下？」「太無恥！為咗科技可以犧牲人民？簡直係魔鬼交易！」「諗起啲失蹤人口案件，會唔會就係關呢件事事？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期