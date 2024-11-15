TVB最美主播林婷婷現對手？新明珠台主播周丹妮背景強勁 獲網民讚愈變愈靚
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林婷婷「最美新聞女主播」的地位受挑戰！TVB明珠台近日新加入了一位靚女主播，就係眼大大鼻高高的周丹妮（Danni Zhou），除了外貌被指愈變愈靚外，原來她還擁有超強大背景！
周丹妮 現身明珠台僅3個月
周丹妮自今年8月中出現在TVB明珠台的新聞報道中，主力報天氣，近日她更登上主播台，開始正式報新聞。由於眼大大鼻高高的靚樣，再加上一口流利英語，令她雖然僅在明珠台現身3個月，已引起不少網民關注。
靚樣進化變「翻版梁洛施」
有網民大讚周丹妮貌似何天兒（前名何傲兒），有網民就覺得她貌似澳門小姐麥嘉欣，亦有網民指她同1個月前和現在相比樣貌大有不同，猜測她是因為愈來愈識化妝和打扮，所以愈變愈美艷，更封她做「翻版梁洛施」，不過睇翻原本的新聞截圖，相信只是網民為她的截圖加上濾鏡，才令她大變樣。
碩士畢業曾效力新華社及鳳凰衛視
周丹妮的姓氏英文為「Zhou」，是漢語拼音，有網民因此猜測她來自內地。翻睇周丹妮的網上履歷，原來她曾於上海紐約大學讀大學，之後又到香港浸會大學進修碩士，畢業後曾效力新華社及鳳凰衛視，並擁有中英口譯資格，同時略懂法語，仲贏過不少英文相關的比賽。
撰文：東方新地圖片來源：FB@Danni Zhou、TVB、IG@misslilyho、IG@sofiavdsp、[email protected]