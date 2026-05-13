43歲樂風集團創辦人寓所燒炭亡 同居密友方皓玟兩度為其新盤代言 4字回應令人唏噓

珍惜生命｜樂風集團創辦人周佩賢昨日被發現於何文田寓所燒炭身亡，終年43歲。據悉她長期受抑鬱症困擾，近期更面臨公司財政危機及被申請破產，一周前曾向友人表明「不會尋死」，惟最終仍未能走出困局。與她同居多年的歌手方皓玟，事後在社交平台貼出蝴蝶照片，未有留下任何文字。