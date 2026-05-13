43歲樂風集團創辦人寓所燒炭亡 同居密友方皓玟兩度為其新盤代言 4字回應令人唏噓
友人收尋死訊息報警惜為時已晚
昨日（12日）下午一時許，警方接獲報案趕往九龍城太子道西一個寓所，到場後發現43歲周佩賢倒臥睡房床上，旁邊放有一盤燒過的炭，當場證實死亡。據悉，周佩賢患有抑鬱症多年，一直需要定期覆診及服藥。約一周前，她曾向友人透露公司正面臨嚴重資金周轉問題，同時被申請破產，但當時她明確表示不會輕生。然而昨日中午，友人突然收到她發出的尋死訊息，隨即報警求助，可惜警員趕到時已經返魂乏術，現場亦未有檢獲任何遺書。
方皓玟貼蝴蝶照片婉拒回應好友死訊
周佩賢與歌手方皓玟份屬密友，方皓玟於2021年與日籍丈夫離婚後，便搬入周佩賢位於何文田加多利山（Kadoorie Hill）的寓所同住。方皓玟更曾於2023年及2024年先後為樂風集團旗下樓盤「ELIZE PARK」及「UPPER PRINCE」擔任代言人，當時她在活動上大讚樓盤「屬潛力股」。事件曝光後，有傳媒向方皓玟求證好友死訊，她透過經紀人表示「我唔想答」。今日她在社交平台貼出一張蝴蝶照片，沒有附上任何文字說明，被外界解讀為以無聲方式悼念摯友。值得留意的是，方皓玟在事發前一日（11日）下午4時曾在社交平台發文，寫道「今日是一個特別的日子。感謝您們」，如今回看令人唏噓。
周佩賢出身公屋借250萬創業闖出名堂
周佩賢出身公屋家庭，畢業於港大土木工程系，其後赴英留學取得金融碩士學位。大學時期她已展現過人膽識，向家人借下250萬元創業，投資舊樓翻新及拆售業務，後來創立樂風集團，屬本港中小型地產發展商。創業初期正值地產黃金期，她曾以千萬購入葵涌工廈單位再分拆出售，短時間內獲利數百萬。她亦創辦安安飲食集團，旗下位於土瓜灣的「楚撚記」大排檔深受食客歡迎。然而近年市況逆轉，公司財政壓力日益沉重，最終釀成無法挽回的悲劇。
網民湧入方皓玟帖文留言送暖打氣
消息傳出後，大批網民湧入方皓玟的社交平台留言，紛紛送上安慰。有人寫道「Stay strong, our dear siuming」、「We’re always standing by you」，亦有網民留言「希望你好好休息，心情平伏前先遠離社交媒體，現實的人說話會比較好聽」，更有人寫下「希望你飛到自己想去的地方，飛得更遠更開心」，字裏行間流露對方皓玟的關心與對周佩賢離世的惋惜。
防止自殺求助熱線：
- 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
- 生命熱線：2382 0000
- 明愛向晴軒：18288
- 社會福利署：2343 2255
- 撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000
- 東華三院芷若園：18281
- 醫管局精神健康專線：2466 7350
- 「情緒通」精神健康支援熱線：18111