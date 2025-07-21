周勵淇8月開騷慶祝入行25週年 必聽10首經典回憶歌單
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周勵淇（Niki）將於8月30日生日當天，在澳門銀河Gbox舉行個人演唱會《Niki Chow Nice to see you 重遇周勵淇25週年澳門站》，與粉絲近距離慶祝出道25週年。今次就為大家盤點她出道以來10首經典歌曲，每一首都勾起網民滿滿回憶殺！
1 | 可惜他有女朋友（2006年）
這首歌是周勵淇的代表作之一，輕快旋律搭配其清新嗓音，歌詞講述暗戀的苦澀心情，深受聽眾喜愛，廣泛出現在各大音樂平台推薦列表。
2 | 好人難做（2005年）
這首歌展現了周勵淇細膩的情感演繹，歌詞描寫愛情中的掙扎與無奈，旋律動人，是周勵淇的經典情歌之一。
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3 | 迎接失戀 （2006年）
這首歌以輕鬆的節奏表達面對失戀的豁達心態，歌詞貼近生活，展現了周勵淇的音樂多樣性。
4 | 要風得風 （2005年）
這是一首充滿正能量的歌曲，旋律輕快，歌詞鼓勵追求夢想與自由，深受年輕聽眾喜愛。
5 | 心變 （TVB劇集《好心作怪》主題曲）（2013年）
作為TVB劇集主題曲，這首歌結合了劇情情感，旋律優美，展現了周勵淇在演藝與音樂結合上的實力。
6 | 還是讓你走（2009年）
這首普通話歌曲以其感傷的歌詞和動人旋律打動聽眾，講述愛情中的放手與無奈，展現了周勵淇的普通話演唱功力。
7 | 好女孩（2014年）
這是周勵淇的普通話單曲，歌詞傳達女性自立自強的態度，旋律溫暖而勵志，獲得不少好評。
8 | 請講（2006年）
這首歌以輕鬆幽默的方式表達愛情中的溝通，旋律輕快，展現了周勵淇活潑的一面。
9 | 螢火蟲
這首歌以溫柔的旋律和詩意的歌詞，描繪了夢幻的愛情意境，是周勵淇的經典慢歌之一。
10 |愛從心（TVB劇集《女警愛作戰》主題曲）（2014年）
這首合唱歌曲作為TVB劇集主題曲，旋律激昂，歌詞傳達愛與勇氣，展現了周勵淇在合唱作品中和謝天華的默契表現。
圖片來源：IG@nk830資料或影片來源：原文刊於新假期