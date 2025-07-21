周勵淇8月開騷慶祝入行25週年 必聽10首經典回憶歌單

周勵淇（Niki）將於8月30日生日當天，在澳門銀河Gbox舉行個人演唱會《Niki Chow Nice to see you 重遇周勵淇25週年澳門站》，與粉絲近距離慶祝出道25週年。今次就為大家盤點她出道以來10首經典歌曲，每一首都勾起網民滿滿回憶殺！