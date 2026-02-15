TVB新聞直播意外曝光後台嗌交 網民Cap圖熱議「你寸我吖嘛2.0」

日前無綫新聞台《新聞報道》主播鄭禧年報新聞期間，眼利網民意外從鄭禧年身後的辦公室玻璃窗中，捕捉到新聞小花周可茵（Yomi）疑似與同事激烈交談的一幕，網民紛紛大叫「你寸我吖嘛2.0」事件重現！

TVB新聞直播意外曝光後台嗌交

事發於2月13日中午1時，當時鄭禧年正在進行新聞報道，但網民卻將焦點轉移到身後辦公室內的同事身上。從模糊的畫面截圖可見，身穿白色上衣、外搭紅色外套的一名意疑似周可茵的女士，正與幾位同事交談，疑似包括另一主播黎在山及梁思齊。周可茵的身體語言和臉部表情相當豐富，動作幅度頗大，與正在專業報道新聞的鄭禧年形成強烈對比，整個場面充滿火藥味。

網民熱議似「你寸我吖嘛2.0」

相關截圖在社交專頁「新聞人事全面睇」流傳後，立即引起網民熱烈討論。不少網友留言表示：「竟然可以睇到呢D嘢」、「睇落接近嗌交狀態」、「可茵壓力好大」、「可茵好少可咁情緒化」、「嘩，茵姐個樣好惡呀」等。

有網民更將事件與2004年無綫直播雅典奧運時，葉璇和方力申互寸的經典風波作比較，當年小方向葉璇講一句「跟住你串我吖嘛！」，演變成不和傳聞，成為TVB直播史上的經典「蝦碌」事件。

周可茵火速澄清「當時聆聽同事說話」

面對網民的熱烈討論和各種揣測，周可茵迅速作出回應。該專頁其後更新後續，指周可茵已親自私訊管理員澄清有關誤會，表示「事後周可茵pm小編，謂當時聆聽同事說話」，解開了網民的疑團。在同日的《新聞報道》中，周可茵也以同一套白底紅外套的造型出鏡，坐在主播台上專業地報道新聞，表現一如既往的專業水準。

周可茵多次現「蝦碌」成網民焦點

現年30歲的周可茵畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2017年加入now新聞台，其後轉投亞視，2018年加入TVB成為互動新聞台常任主播。周可茵外貌甜美，常被網民讚如「真人版靜香」，但她卻多次在節目上出現「蝦碌」。2023年3月被主播王倩荷在節目尾聲突然亂入廠景，同年7月與黎在山報完新聞後，周可茵跟觀眾說再見時又突然爆笑，感染身旁的黎在山在節目失控大笑，惹來網民批評欠專業。2024年1月，她與黎在山合體主持《香港早晨》時，黎在山被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵卻未有發現，再次成為網民討論焦點。

網民留言「又有新素材啦」

事件曝光後，網民紛紛在各大討論區留言：「TVB新聞台真係好多嘢睇」、「周可茵又俾人Cap圖啦」、「呢次真係好似鬧交咁」、「希望佢哋冇事啦」、「又有新素材啦，多謝眼利網民」。有網民更表示：「其實新聞台後台應該好多呢D情況，只係今次俾人影到咋」、「做新聞壓力大，有時情緒化都正常」。雖然周可茵已作出澄清，但這次「後台激辯」事件無疑為她的主播生涯再添一個話題性十足的「蝦碌」時刻。

周可茵在新聞直播期間被網民從玻璃窗後拍到與同事疑似激烈交談，網民截圖顯示周可茵表情嚴肅，肢體動作誇張（圖片來源：TVB）
周可茵當日以白底紅外套造型出鏡報新聞（圖片來源：TVB）
2004年方力申與葉璇直播奧運時互寸成經典風波（圖片來源：網上圖片）
2024年1月，黎在山（右）被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵（左）卻未有發現。（圖片來源：無綫新聞截圖）
2023年7月，周可茵（左）與黎在山（右）報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。（圖片來源：無綫新聞截圖）
周可茵曾著紫色緊身衫拍攝節目《探古尋源》，獲網民大讚她似足《多啦A夢》入面嘅「靜香」！（圖片來源：《探古尋源》截圖）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
周可茵與靜香同樣穿著粉色衫，網民大讚好似「姊妹相認」。（圖片來源：IG@yomi_chy）
連主播好友王倩荷（左）都話似！（圖片來源：IG@charmaine_wongggg）
2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又在翡翠台報天氣，去年中麥詩敏離巢TVB後，周可茵更接任為總主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
報天氣或者交通消息時，周可茵一個側身，盡顯其玲瓏浮凸的曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
周可茵曾帶病上陣報道颱風「山竹」的消息，引起網民關注。（圖片來源：IG@yomi_chy）

