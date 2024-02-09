周可茵

TVB新一代靚女主播周可茵遊澳洲大解放 網民勁讚超有料

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TVB「新一代靚女主播」周可茵（Yomi）近日在社交網絡上分享了一組早前遊歷澳洲的回憶照，引起了網民熱烈討論。周可茵在照片中穿著緊身上衣，展現出她的凹凸有致的身材，尤其是一條纖幼的「水蛇腰」，更引來網民激讚！

「過年前清埋存貨」 周可茵舊照引網民熱議

周可茵在社交平台上笑言要「過年前清埋存貨」，並分享了她早年在澳洲旅行時的舊照。照片中，周可茵身穿緊身上衣，上圍之凸出令人眼前一亮，而她那纖細的腰身更是吸引了無數網民的目光。

滑沙體驗考腰力 周可茵滑沙片段曝光

在周可茵的社交帳號中，她分享了一段滑沙的視頻，並提到自己一向畏高，但在澳洲旅行時勇敢嘗試了滑沙。她表示，雖然過程中感到有些累，需要用到腰力和平衡感，但最終並不覺得害怕。視頻中，周可茵滑沙時不時向前傾，看起來似乎是因為「負重」太強。

網民讚賞周可茵身材「幼過條蛇」

周可茵的這段滑沙視頻引來了網民的熱烈反響，大家紛紛留言讚賞她的好身材。有網民表示「身材會唔會太好」、「禾稈冚珍珠」、「犀利，平時睇漏眼」等，也有人驚嘆「咁好身材嘅？我又睇錯重點」，更有網友戲稱「你條腰唔怕啦。。幼過條蛇」。連同行的王倩荷也在留言中稱讚周可茵「可型可甜」。

周可茵的主播生涯和螢幕趣事

周可茵畢業自香港樹仁大學新聞與傳播學系，於2017年加入Now新聞台，不久後轉投亞視，成為財經節目《贏家online》的主播。2018年，她再次轉換跑道，加入無綫電視，成為互動新聞台的常任主播，並在報導颱風「山竹」襲港時，獲得了觀眾的廣泛關注，因為樣貌俏似前新聞女神陳嘉倩，網民更封她為「嘉倩2.0」。

周可茵曾在鏡頭前失控爆笑

不過，在報新聞的過程中，周可茵也曾發生一些小插曲。去年7月，她在與另一主播黎在山報完新聞後，忍不住爆笑，甚至影響到身邊的黎在山，一齊笑到失控。今年1月，周可茵和黎在山合體主持《香港早晨》時，黎在山被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵卻未有發現，令兩人再次成為網民討論的焦點。

周可茵 周可茵去年在澳洲的滑沙Look。
周可茵去年在澳洲的滑沙Look。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 去沙灘唔只露腰仲曬埋腿。
去沙灘唔只露腰仲曬埋腿。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 大騷逼爆身形。
大騷逼爆身形。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 網民都勁讚周可欣身形超Fit。
網民都勁讚周可欣身形超Fit。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 更封周可茵做「陳嘉倩2.0」。
更封周可茵做「陳嘉倩2.0」。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 又著住小背心坐上直升機遊覽澳洲。
又著住小背心坐上直升機遊覽澳洲。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 仲有出海的行程。
仲有出海的行程。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 周可茵曾帶病上陣報道颱風「山竹」的消息，引起網民關注。
周可茵曾帶病上陣報道颱風「山竹」的消息，引起網民關注。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 又曾拍攝節目《探古尋源》，獲網民大讚她似足「叮噹嘅靜宜」，即係《哆啦A夢》入面「靜香」！
又曾拍攝節目《探古尋源》，獲網民大讚她似足「叮噹嘅靜宜」，即係《哆啦A夢》入面「靜香」！（圖片來源：《探古尋源》截圖）
周可茵 去年7月，周可茵與黎在山報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。
去年7月，周可茵（左）與黎在山（右）報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。（圖片來源：無綫新聞截圖）
周可茵 今年1月，黎在山被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵卻未有發現。
今年1月，黎在山（右）被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵（左）卻未有發現。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 周可茵 2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又主持翡翠台天氣報告。
2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又在翡翠台報天氣，去年中麥詩敏離巢TVB後，周可茵更接任為總主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 周可茵 其實報天氣或者交通消息時，周可茵一打側身，亦顯露出玲瓏浮凸的曲線。
報天氣或者交通消息時，周可茵一個側身，盡顯其玲瓏浮凸的曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 周可茵 平日周可茵鍾意四出影靚相，大晒一對白滑長腿！
平日周可茵鍾意四出影靚相，大晒一對白滑長腿！（圖片來源：IG@yomi_chy）
新聞主播 周可茵 平日愛做運動keep fit。
平日愛做運動keep fit。（圖片來源：IG@yomi_chy）
新聞主播 周可茵 身形玲瓏浮凸。
身形玲瓏浮凸。（圖片來源：IG@yomi_chy）
新聞主播 周可茵 一著緊身衫，上圍就好澎湃。
對緊身衫情有獨鍾。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 網民都大讚佢係新一代靚女新聞主播！
網民都大讚佢係新一代靚女新聞主播！（圖片來源：IG@yomi_chy）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yomi_chy、《探古尋源》截圖、無綫新聞截圖

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