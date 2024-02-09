TVB新一代靚女主播周可茵遊澳洲大解放 網民勁讚超有料
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TVB「新一代靚女主播」周可茵（Yomi）近日在社交網絡上分享了一組早前遊歷澳洲的回憶照，引起了網民熱烈討論。周可茵在照片中穿著緊身上衣，展現出她的凹凸有致的身材，尤其是一條纖幼的「水蛇腰」，更引來網民激讚！
「過年前清埋存貨」 周可茵舊照引網民熱議
周可茵在社交平台上笑言要「過年前清埋存貨」，並分享了她早年在澳洲旅行時的舊照。照片中，周可茵身穿緊身上衣，上圍之凸出令人眼前一亮，而她那纖細的腰身更是吸引了無數網民的目光。
滑沙體驗考腰力 周可茵滑沙片段曝光
在周可茵的社交帳號中，她分享了一段滑沙的視頻，並提到自己一向畏高，但在澳洲旅行時勇敢嘗試了滑沙。她表示，雖然過程中感到有些累，需要用到腰力和平衡感，但最終並不覺得害怕。視頻中，周可茵滑沙時不時向前傾，看起來似乎是因為「負重」太強。
網民讚賞周可茵身材「幼過條蛇」
周可茵的這段滑沙視頻引來了網民的熱烈反響，大家紛紛留言讚賞她的好身材。有網民表示「身材會唔會太好」、「禾稈冚珍珠」、「犀利，平時睇漏眼」等，也有人驚嘆「咁好身材嘅？我又睇錯重點」，更有網友戲稱「你條腰唔怕啦。。幼過條蛇」。連同行的王倩荷也在留言中稱讚周可茵「可型可甜」。
周可茵的主播生涯和螢幕趣事
周可茵畢業自香港樹仁大學新聞與傳播學系，於2017年加入Now新聞台，不久後轉投亞視，成為財經節目《贏家online》的主播。2018年，她再次轉換跑道，加入無綫電視，成為互動新聞台的常任主播，並在報導颱風「山竹」襲港時，獲得了觀眾的廣泛關注，因為樣貌俏似前新聞女神陳嘉倩，網民更封她為「嘉倩2.0」。
周可茵曾在鏡頭前失控爆笑
不過，在報新聞的過程中，周可茵也曾發生一些小插曲。去年7月，她在與另一主播黎在山報完新聞後，忍不住爆笑，甚至影響到身邊的黎在山，一齊笑到失控。今年1月，周可茵和黎在山合體主持《香港早晨》時，黎在山被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵卻未有發現，令兩人再次成為網民討論的焦點。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@yomi_chy、《探古尋源》截圖、無綫新聞截圖