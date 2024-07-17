周可茵

「真人版靜香」周可茵終與本尊「相認」 獲封TVB最甜美主播

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫新聞主播周可茵（Yomi）因笑容甜美又有一對大眼睛，常被網民指貌似《多啦A夢》中的角色靜香，近日她首次與靜香公仔合照，更著短褲大曬長腿，獲網民激讚可愛程度不輸靜香本尊！
周可茵 周可茵曾著紫色緊身衫拍攝節目《探古尋源》，獲網民大讚她似足《哆啦A夢》入面嘅「靜香」！（圖片來源：《探古尋源》截圖）
周可茵曾著紫色緊身衫拍攝節目《探古尋源》，獲網民大讚她似足《哆啦A夢》入面嘅「靜香」！（圖片來源：《探古尋源》截圖）

周可茵 著粉色衫同靜香鬥Cute

周可茵最近去參觀《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽，並連環與多啦A夢等公仔合照留影，一向被指靚樣貌似靜香的她，當日穿著一件粉紅色上衣，與靜香的裝扮不謀而合，讓她看起來更似足「真人版靜香」。

周可茵 周可茵最近去睇《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵最近去睇《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 仲分享不少打卡靚相。（圖片來源：IG@yomi_chy）
仲分享不少打卡靚相。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 相中周可茵穿著短褲大騷美腿。（圖片來源：IG@yomi_chy）
相中周可茵穿著短褲大騷美腿。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 仲做出各種趣怪表情。（圖片來源：IG@yomi_chy）
仲做出各種趣怪表情。（圖片來源：IG@yomi_chy）

好友王倩荷：係靜香同靜香啊！

周可茵的主播好友王倩荷都有在帖文中激動留言：「係靜香同靜香啊！！！！」網民亦紛紛留言大讚周可茵：「好靚，成個靜兒」、「雙胞胎呀」、「失散多年嘅靜香兩姊妹終將團聚」、「真係好似靜香」、「根本真人版」等。

周可茵 周可茵與靜香同樣穿著粉色衫，網民大讚好似「姊妹相認」。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵與靜香同樣穿著粉色衫，網民大讚好似「姊妹相認」。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 周可茵一向被指似「真人版靜香」。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵一向被指似「真人版靜香」。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 連主播好友王倩荷（左）都話似！（圖片來源：IG@charmaine_wongggg）
連主播好友王倩荷（左）都話似！（圖片來源：IG@charmaine_wongggg）

周可茵 入行7年做遍三台

現年28歲的周可茵畢業於樹仁大學的新聞及傳播系，2017年畢業後先是加入now新聞做主播，但同年12月好快跳槽到復台的ATV，擔任財經節目《贏家online》主播。至2018年中，周可茵加入無綫新聞台，火速被觀眾留意，網民都大讚她似足《哆啦A夢》入面「靜香」！

周可茵 2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又在翡翠台報天氣，去年中麥詩敏離巢TVB後，周可茵更接任為總主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又在翡翠台報天氣，去年中麥詩敏離巢TVB後，周可茵更接任為總主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
周可茵 報天氣或者交通消息時，周可茵一個側身，盡顯其玲瓏浮凸的曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
報天氣或者交通消息時，周可茵一個側身，盡顯其玲瓏浮凸的曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）

早前遊澳洲大解放 網民勁讚超有料

早前周可茵（Yomi）在社交網絡上分享了一組遊歷澳洲的回憶照，引起了網民熱烈討論。周可茵在照片中穿著緊身上衣，展現出她的凹凸有致的身材，尤其是一條纖幼的「水蛇腰」，更引來網民激讚：「身材會唔會太好」、「原來都有料到喎」、「犀利，平時睇漏眼」等，更有網友戲稱「你條腰唔怕啦。。幼過條蛇」。

周可茵 周可茵去年在澳洲的滑沙Look。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵去年在澳洲的滑沙Look。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 去沙灘唔只露腰仲曬埋腿。（圖片來源：IG@yomi_chy）
去沙灘唔只露腰仲曬埋腿。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 大騷逼爆身形。（圖片來源：IG@yomi_chy）
大騷逼爆身形。（圖片來源：IG@yomi_chy）

周可茵曾在鏡頭前失控爆笑

不過，在報新聞的過程中，周可茵也曾發生一些「蝦碌」小插曲。去年7月，她在與另一主播黎在山報完新聞後，忍不住爆笑，甚至影響到身邊的黎在山，一齊笑到失控。今年1月，周可茵和黎在山合體主持《香港早晨》時，黎在山被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵卻未有發現，令兩人再次成為網民討論的焦點。

周可茵 去年7月，周可茵（左）與黎在山（右）報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。（圖片來源：無綫新聞截圖）
去年7月，周可茵（左）與黎在山（右）報完新聞後，忍不住爆笑，甚至笑到失控。（圖片來源：無綫新聞截圖）
周可茵 今年1月，黎在山（右）被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵（左）卻未有發現。（圖片來源：無綫新聞截圖）
今年1月，黎在山（右）被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵（左）卻未有發現。（圖片來源：無綫新聞截圖）
周可茵 平日周可茵鍾意四出影靚相，大晒一對白滑長腿！（圖片來源：IG@yomi_chy）
平日周可茵鍾意四出影靚相，大晒一對白滑長腿！（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 平日愛做運動keep fit。（圖片來源：IG@yomi_chy）
平日愛做運動keep fit。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 身形玲瓏浮凸。（圖片來源：IG@yomi_chy）
身形玲瓏浮凸。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 對緊身衫情有獨鍾。（圖片來源：IG@yomi_chy）
對緊身衫情有獨鍾。（圖片來源：IG@yomi_chy）
周可茵 網民都大讚佢係新一代最甜美新聞主播！（圖片來源：IG@yomi_chy）
網民都大讚佢係新一代最甜美新聞主播！（圖片來源：IG@yomi_chy）

撰文：東方新地圖片來源：IG@yomi_chy、IG@charmaine_wongggg、無綫新聞截圖、《探古尋源》截圖

熱門文章

 