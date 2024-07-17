「真人版靜香」周可茵終與本尊「相認」 獲封TVB最甜美主播
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無綫新聞主播周可茵（Yomi）因笑容甜美又有一對大眼睛，常被網民指貌似《多啦A夢》中的角色靜香，近日她首次與靜香公仔合照，更著短褲大曬長腿，獲網民激讚可愛程度不輸靜香本尊！
周可茵 著粉色衫同靜香鬥Cute
周可茵最近去參觀《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽，並連環與多啦A夢等公仔合照留影，一向被指靚樣貌似靜香的她，當日穿著一件粉紅色上衣，與靜香的裝扮不謀而合，讓她看起來更似足「真人版靜香」。
好友王倩荷：係靜香同靜香啊！
周可茵的主播好友王倩荷都有在帖文中激動留言：「係靜香同靜香啊！！！！」網民亦紛紛留言大讚周可茵：「好靚，成個靜兒」、「雙胞胎呀」、「失散多年嘅靜香兩姊妹終將團聚」、「真係好似靜香」、「根本真人版」等。
周可茵 入行7年做遍三台
現年28歲的周可茵畢業於樹仁大學的新聞及傳播系，2017年畢業後先是加入now新聞做主播，但同年12月好快跳槽到復台的ATV，擔任財經節目《贏家online》主播。至2018年中，周可茵加入無綫新聞台，火速被觀眾留意，網民都大讚她似足《哆啦A夢》入面「靜香」！
早前遊澳洲大解放 網民勁讚超有料
早前周可茵（Yomi）在社交網絡上分享了一組遊歷澳洲的回憶照，引起了網民熱烈討論。周可茵在照片中穿著緊身上衣，展現出她的凹凸有致的身材，尤其是一條纖幼的「水蛇腰」，更引來網民激讚：「身材會唔會太好」、「原來都有料到喎」、「犀利，平時睇漏眼」等，更有網友戲稱「你條腰唔怕啦。。幼過條蛇」。
周可茵曾在鏡頭前失控爆笑
不過，在報新聞的過程中，周可茵也曾發生一些「蝦碌」小插曲。去年7月，她在與另一主播黎在山報完新聞後，忍不住爆笑，甚至影響到身邊的黎在山，一齊笑到失控。今年1月，周可茵和黎在山合體主持《香港早晨》時，黎在山被發現鏡頭前未除掉髮夾，身旁的周可茵卻未有發現，令兩人再次成為網民討論的焦點。
撰文：東方新地圖片來源：IG@yomi_chy、IG@charmaine_wongggg、無綫新聞截圖、《探古尋源》截圖