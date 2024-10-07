周吉佩高EQ回應「冇人識」 28字「踩場」獲fans留言力撐！
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37歲周吉佩於2022年參加《中年好聲音》並勇奪冠軍，隨後於2023年正式簽約兼火速成為TVB力捧歌手。日前周吉佩在將軍澳舉發布會，並宣布將於下月在旺角麥花臣場館舉行演唱會，不過就被街坊影低兼表示「冇人識」，引來本尊以28字高EQ回覆……
周吉佩發布會被指「冇人識」
周吉佩日前在將軍澳舉行發布會，隨後有街坊影低周吉佩發布會嘅場地，並被轉載於將軍澳主場的Facebook兼表示「無人識你喎gif」。更有網民以為周吉佩係內地歌手或《全民造星》出身，上網search完先發現周吉佩原來係2022年《中年好聲音》嘅冠軍歌手。
對此，網民就幾乎一面倒表示唔識周吉佩：「阿貓阿狗又話歌星」、「完全未聽過… 有咩首本名曲？」、「周筆暢我就識」、「真係唔識，唔係講笑」、「周吉，我識，粵語片明星」
周吉佩25字高EQ回應「冇人識」
對於被街坊指「冇人識」一事，周吉佩隨後更直接到該帖文「踩場」，並以28字高EQ回覆：「多謝將軍澳主場呢個post，由原本我無乜人識，依家多人留意咗，Thanks so much！」
周吉佩嘅回覆獲唔少網民力撐：「支持吉吉，為人超nice！」、「除了陶吉吉外我也識周吉佩，因為去馬季他曾在回歸賽馬日演出，並讓我留下印象」、「中年好聲音咁受歡迎，又是第一屆冠軍歌手，點會冇人識呀」、「點會唔識吉吉啊，中年好聲音冠軍，得獎後唱過電視劇主題曲，唱歌水準唔錯。」
撰文：東方新地圖片來源：Facebook@將軍澳主場、Facebook@周吉佩