周吉佩曾做娛記叫張繼聰「廢柴老公」 犯森美人訪大忌 獲對方親自安慰
周吉佩 初做記者訪問張繼聰成心結
周吉佩憶述自己自2007年奪得有線歌唱比賽亞軍入行，但歌手夢不夠一年就玩完，之後他便轉行做娛記，他直言自己初轉行時只得22歲（即約2008年），欠缺人生經驗，也不懂和人溝通，最記得有次被派去和張繼聰做專訪，一開頭就自以為好有趣地介紹對方係「謝安琪老公張繼聰」，期間更引用了網民評語「廢柴老公」去追問對方。
獲森美傳授11字做人訪心得
周吉佩形容張繼聰當時好Nice冇黑面，但事後他就被上司怪責冇禮貌，這件事令他耿耿於懷至今，成為他放不低的心結。後來他獲得森美傳授做人訪的心得，最忌係冇禮貌令嘉賓難堪，令他更覺自己「真係好蠢」！而這件事他在一個電台節目中亦提及過，之後張繼聰竟反過來親自傳訊息安慰他說：「件事都過去咗啦，唔記得喇。」
網民嘲講完又講「二次傷害」
網民對此反應兩極，有網民力撐周吉佩坦白和知錯能改，又讚張繼聰有大將風範，亦有網民指周吉佩將足足16年前發生的事講完又講，令人諗起梁競徽（前名梁烈唯）質問張繼聰10年前冇打招呼一事：「諗起唯唯同張繼聰」、「同細貓話MIRROR搵佢加入有得揮，講完又講」、「又提Cls」、「仲講，二次傷害」、「其實佢係睇唔起人，想串人！」等。
張繼聰與謝安琪結婚 曾被封「廢柴老公」
2006年人氣正值上升期嘅謝安琪突然宣布懷孕3個月，二人奉子成婚，Kay更因而暫別樂壇。之後有唔少網民狠批發展平平嘅阿聰拖累Kay，而阿Kay誕下大仔後迅速回歸樂壇，但阿聰工作未有起色，外界都唔睇好二人嘅婚姻，更將佢冠上「謝生」、「廢柴老公」之名。受盡批評的阿聰之後曾講過當年受到網民抨擊而患上抑鬱症，一度想了結生命，但幸好有家人朋友支持，終於挨過低潮。
張繼聰冇打招呼當透明 梁競徽記足10年仲喺IG投訴
2019年，IG界興起了「10 year challenge」的熱潮，就是將自己10年前後的照片post在一起作對比，分享一下當中的轉變，不少藝人都有玩，阿聰係其中一個，從10年前後的照片的對比，他明顯由瘦削身形變身成為大隻成熟型佬，阿聰仲留言表示：「睇人地嗰啲都好似冇咩點變，我就….不過老實，好感激依10年，心境嘅改變比外表變化更大 #10yearchallenge」
點知個post觸動梁競徽嘅神經，佢喺阿聰個Post留言話：「話說10年前我在tvb五廠外的走廊遇見你，當時係夜晚，而你帶（戴）住副黑超！我跟你友好點頭 say hi！但你不理我直接走過～～～」阿聰畀人公開咁話，就梗係尷尬啦！他隨即留言回覆：「咁明顯我視力有問題啦！」仲附上滴汗嘅emoji！
競徽似乎唔多接受，直言一直將件事放喺心中：「當時我好難受！一直放了在心中，就算之後大家認識了我也沒有問你為何！但這些年我終於知道，當時的你正受著（着）很多壓力！」阿聰再解釋話係「應該純粹係發雞盲」，言下之意只係睇唔到，而唔係有心扮睇唔到！
競徽第三度回覆，忽然話明佢唔係串，仲因為見到佢依家魅力十足，從而畀到信心自己，臨尾連聲道謝！阿聰有話：「大家努力兄弟。」有網民睇完之後，寸競徽一件咁小嘅事都記足10年，可見佢為人小器，阿聰禮貌回覆但佢一直咬住唔放！