周吉佩張與辰力證友好關係 「良辰吉日」化身導遊率fans遊台灣 一行為勁寵粉
《中年好聲音》出身的周吉佩與張與辰早前被傳因爭奪「一哥」位置而關係緊張，但兩人不但公開澄清友好關係，更即刻用行動證明！「良辰吉日」組合化身專業導遊，率領近200名粉絲展開5天台灣深度遊，從台中玩到台北狂食不停，行程豐富到連吉吉都要返酒店健身室「還債」，場面相當搞笑。
周吉佩狂晒台灣美食照片引熱議
吉吉自出發一刻開始已變身「打卡狂魔」，不停在社交平台「報行蹤」分享靚相。今次台灣之旅由台中玩到台北，行程豐富之餘大隊更不停品嚐當地美食，難怪他昨早要到酒店健身室做運動。吉吉受訪時興奮表示：「抵埗後喺台中車站食嘢同行街，食咗從未食過嘅狀元糕，感覺幾特別。離開台中前又快閃去咗苗栗嘅自然圈農場，嗰度空氣好好，真係回歸大自然喇。」從他分享的照片可見，整個旅程都在不停進食各種台灣特色小食，完全是「食到停唔到手」的節奏。
張與辰周吉佩台中大型晚宴獻唱娛賓
吉吉更預告眾人將獲安排於台中舉行大型晚宴，自己與張與辰自然免不了上台高歌娛賓，相信會度過一個歡樂又難忘的晚上。這次「良辰吉日」導遊團不但讓粉絲近距離接觸偶像，兩人更會趁機拍攝視頻內容備用，可謂一舉幾得的聰明安排。從社交媒體的分享可見，整團人都玩得相當盡興，氣氛熱鬧非常。
兩人力證友好關係拒絕內鬥傳聞
早前有傳因同公司的吳業坤離巢，周吉佩與張與辰會爭奪「一哥」位置而關係緊張。不過兩人在新春團拜活動中已公開澄清，吉吉笑言沒有事可以鬥，強調他們經常一起合作工作，接下來也將帶團去旅行，工作上沒甚麼好爭因為都是由公司安排，自己只想做好工作。張與辰亦笑指公司有好多工作，自己有新歌出、吉吉也有，公司會安排大家出歌，又笑言可與吉吉互相幫忙拍MV。
網民大讚兩人相當寵粉絲
對於兩人親自帶團旅行的舉動，網民都大讚他們相當寵粉絲。有粉絲留言表示：「真係好羨慕可以同偶像一齊去旅行，佢哋真係好用心對待粉絲。」亦有網民笑言：「睇佢哋食咁多嘢，返去真係要努力減肥喇！」
