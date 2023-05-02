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絲打圍佬︱周吉佩自爆與太太分房瞓足7年 感激節目助挽回男人尊嚴

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早前爆冷奪得《中年好聲音》冠軍的周吉佩，早前在總決賽前上楊思敏和連詩雅的Youtube節目《絲打圍爐》接受訪問。周吉佩大爆兩人的婚姻在比賽前危機重重，更曾經與太太分房瞓足7年。

中年好聲音 周吉佩 中年好聲音冠軍周吉佩奪得「金咪」！
周吉佩早前爆冷贏出《中年好聲音》，更獲得一枝價值35萬「鑽石咪」！（圖片來源：《中年好聲音》截圖）

港姐老婆唔撐周吉佩發明星夢：喺屋企好似啞咗咁

周吉佩多年來一直未有放棄追求音樂夢想，周吉佩在訪問中更大爆大女剛出生時，曾經在未得到太太同意後簽約新唱片公司。當時大女的出世令家庭開支大增，但音樂夢卻影響到其正職收入，令太太對周吉佩大失信心，兩人關係一度陷入冷戰：「我就只係喺錄音室練歌，喺屋企就唔出聲，好似啞咗咁。從來冇喺屋企唱過歌，小朋友喺屋企都未聽過我唱歌，佢地都唔知我係唱歌嘅。」

周吉佩 周吉佩在訪問中更大爆大女剛出生時，曾經在未得到太太同意後簽約新唱片公司，令正職收入受到影響，令其信用大失。
周吉佩在訪問中更大爆大女剛出生時，曾經在未得到太太同意後簽約新唱片公司，令正職收入受到影響，令其信用大失。（圖片來源：[email protected] TV）
周吉佩 在參加《中年好聲音》前，周吉佩在家裡地位低，連唱歌都唔敢唱。
在參加《中年好聲音》前，周吉佩在家裡地位低，連唱歌都唔敢唱。（圖片來源：[email protected] TV）
周吉佩 一家四口非常幸福。
比賽後一家四口非常幸福，太太亦經常帶子女到場支持周吉佩。（圖片來源：[email protected]

周吉佩自爆賽前與太太分房瞓足7年

此外，周吉佩亦提及到兩夫婦在結婚後不久就有小朋友，毫無二人世界可言，兩人更曾經分房瞓足7年：「我同我老婆分瞓房㗎，分房瞓咗七年，好慘啊。我要係呢度投訴投訴！因為我太太生咗小朋友後，母性突然爆發。生咗小朋友之後完全skip咗我，完全唔理我，將我啲被鋪掉去間細房，要我自己瞓，佢同小朋友瞓。由嗰日開始分房瞓到今日，七年幾。」

周吉佩 周吉佩大爆兩人因為小孩而分房睡足7年。
周吉佩大爆兩人因為小孩而分房睡足7年。（圖片來源：[email protected] TV）

連詩雅一句突破盲點

周吉佩又表示因為兩個小朋友年紀相約，所以兩個小朋友都分別要跟太太瞓，搞到兩人分房瞓嘅時間越來越長。不過此時連詩雅一句突破盲點，問道：「不過你哋都都有細仔喎，仲可以製造到細佬。」周吉佩才尷尬笑著回應道：「喺梳化嗰啲，哈哈。」

周吉佩 連詩雅一句突破盲點，笑指兩人雖然分房睡依然有第二胎。
連詩雅一句突破盲點，笑指兩人雖然分房睡依然有第二胎。（圖片來源：[email protected] TV）

比賽最大得著：太太180度嘅轉變支持

周吉佩表示今次參加《中年好聲音》後，最大的得著為得到太太180度嘅轉變支持。周吉佩笑言參賽後自己在家庭的地位變高，尋回男人的尊嚴：「以前我返正職，喺事業上好平穩咁渡過，佢可能唔係好重視我，我喺家庭地位相對低。近排就好啲，佢反而有儀式感，我要多謝《中年好聲音》，令我搵返男人嘅尊嚴。」

周吉佩 周吉佩表示感激《中年好聲音》助他尋回男人的尊嚴。
周吉佩表示感激《中年好聲音》助他尋回男人的尊嚴。（圖片來源：[email protected] TV）
周吉佩 兩夫婦經常於社交平台大曬恩愛。
兩夫婦經常於社交平台大曬恩愛。（圖片來源：[email protected]

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