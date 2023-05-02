絲打圍佬︱周吉佩自爆與太太分房瞓足7年 感激節目助挽回男人尊嚴
港姐老婆唔撐周吉佩發明星夢：喺屋企好似啞咗咁
周吉佩多年來一直未有放棄追求音樂夢想，周吉佩在訪問中更大爆大女剛出生時，曾經在未得到太太同意後簽約新唱片公司。當時大女的出世令家庭開支大增，但音樂夢卻影響到其正職收入，令太太對周吉佩大失信心，兩人關係一度陷入冷戰：「我就只係喺錄音室練歌，喺屋企就唔出聲，好似啞咗咁。從來冇喺屋企唱過歌，小朋友喺屋企都未聽過我唱歌，佢地都唔知我係唱歌嘅。」
周吉佩自爆賽前與太太分房瞓足7年
此外，周吉佩亦提及到兩夫婦在結婚後不久就有小朋友，毫無二人世界可言，兩人更曾經分房瞓足7年：「我同我老婆分瞓房㗎，分房瞓咗七年，好慘啊。我要係呢度投訴投訴！因為我太太生咗小朋友後，母性突然爆發。生咗小朋友之後完全skip咗我，完全唔理我，將我啲被鋪掉去間細房，要我自己瞓，佢同小朋友瞓。由嗰日開始分房瞓到今日，七年幾。」
連詩雅一句突破盲點
周吉佩又表示因為兩個小朋友年紀相約，所以兩個小朋友都分別要跟太太瞓，搞到兩人分房瞓嘅時間越來越長。不過此時連詩雅一句突破盲點，問道：「不過你哋都都有細仔喎，仲可以製造到細佬。」周吉佩才尷尬笑著回應道：「喺梳化嗰啲，哈哈。」
比賽最大得著：太太180度嘅轉變支持
周吉佩表示今次參加《中年好聲音》後，最大的得著為得到太太180度嘅轉變支持。周吉佩笑言參賽後自己在家庭的地位變高，尋回男人的尊嚴：「以前我返正職，喺事業上好平穩咁渡過，佢可能唔係好重視我，我喺家庭地位相對低。近排就好啲，佢反而有儀式感，我要多謝《中年好聲音》，令我搵返男人嘅尊嚴。」
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