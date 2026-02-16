周吉佩公開戀愛結婚全過程 霸氣護妻製視頻細數太太16年付出
周吉佩自製視頻護妻 細數太太十幾年付出
吉吉日前於網上上載自製視頻，剪輯了與太太從拍拖到發展成一家四口的相處點滴，並以「聲音導航」方式親自旁述，真情流露地分享兩人的愛情故事。視頻中可見這對夫妻由年輕時的甜蜜拍拖，到現在成為幸福四口之家，每個畫面都充滿溫馨，吉吉的深情告白更是感動無數網民。他在視頻中坦言太太是自己「最欣賞嘅女人」，並感激對方將人生最寶貴的十幾年時間陪伴自己成長。
黃彥欣不離不棄 低潮期成家庭經濟支柱
吉吉在視頻中自爆認識黃彥欣時，正值自己人生最低潮的時間，當時他坦言：「佢唔介意我冇錢，仲要成日車出車入，大半年時間食飯都係佢埋單！」兩人拍拖4年後結婚，生女那年因為吉吉的樂隊簽了唱片公司，搞到連正職都沒有了，只能做part time工作。在這段艱難時期，黃彥欣毅然成為家庭經濟支柱，承受巨大壓力，甚至「壓力大到食飯都冇胃口」，但她依然默默支撐著整個家庭。
疫情期間情緒困擾 太太放下一切陪伴度過
吉吉更透露在疫情期間自己出現情緒問題，當時「嚇到太太放低晒所有嘢陪我度過難關」。他感慨地說：「跟咗我咁多年都冇享過福，反而日日擔心我，外母仲同我老婆講話佢除咗兩個小朋友外，仲有我呢個大仔。」現在黃彥欣不但要照顧家庭，還要幫忙打理音樂學校及各種大小工作，吉吉對太太的付出深表感激，並承諾：「佢將人生最寶貴十幾年時間陪我由男仔變男人，嚟緊仲要陪我變成阿伯，辛苦你嘞！」
網民惡評攻擊太太 吉吉霸氣護妻展真情
面對網民對太太的惡意攻擊，吉吉選擇用行動證明兩人的真摯感情，製作這段感人視頻就是最好的回應。他在視頻中展現了一個好丈夫應有的擔當，不但沒有因為外界批評而退縮，反而更加公開表達對太太的愛意和感激。這種護妻有術的做法獲得大批網民支持，紛紛留言讚賞他們夫妻情深，認為這才是真正的愛情典範。
周吉佩再成執機俠 好人好事獲網民大讚
除了護妻事件外，吉吉近日再次成為「執機俠」，繼早前拾獲別人手提電話後，最近又再次「案件重演」，引起網絡熱話。他不禁於網上留言提醒大家：「大家坐的士謹記留意吓自己電話有無攞啊！」這種拾金不昧的行為獲得大批粉絲留言大讚好人好事，甚至有人搞笑建議他記得買六合彩發發年財，可見吉吉的正面形象深入民心。