周吉佩夫妻華麗現身銅鑼灣！老婆狂遮事業線被批扮嘢 網民：其實冇人望
《中年好聲音》首屆冠軍39歲周吉佩與港姐出身妻子41歲黃彥欣日前現身銅鑼灣，夫妻二人華麗穿搭本想展現高貴氣質，豈料一段街頭影片在社交平台瘋傳後，竟引發網民兩極化熱議！黃彥欣邊行邊掩胸的舉動更被狠批「好扮嘢」，連帶周吉佩都被嫌「奀星扮巨星」，究竟這對夫妻做錯了什麼？
黃彥欣掩胸舉動惹反感 網民狠批扮嘢
事緣有網民在社交平台Threads上載了一段影片，片中可見周吉佩與妻子黃彥欣一身華麗打扮現身銅鑼灣鬧市。然而，黃彥欣在行走期間不斷用手掩住事業線的動作，卻意外成為網民熱議焦點。不少網民對此舉動大感反感，紛紛留言批評「條女好扮嘢，其實冇人睇你囉」、「心口痛咩」、「着得又怕露」等尖酸評論，認為她的行為過於做作。
周吉佩被嫌奀星扮巨星 夫妻穿搭遭狠批
除了黃彥欣的舉動備受爭議外，周吉佩同樣未能倖免於網民批評聲浪。有網民直言「銅鑼灣好少見到咁大6味濃嘅打扮」，更有人毫不客氣地評論「感覺佢老公未紅已經扮巨星，對他冇乜特別好感！做藝人一定要低調處理及去另觀眾支持才能。只是扮型扮嘢很難做到大明星啊。」
黃彥欣被指似大陸太太 粉絲平反力撐高貴氣質
更令人意外的是，黃彥欣的外貌亦成為網民攻擊目標。有多名網民留言指她「好老」、「似大陸太太」，甚至有人惡毒地評論「似周生嘅阿媽」。不過並非所有網民都對這對夫妻持負面態度。有粉絲主動為他們平反，解釋當日周吉佩與黃彥欣之所以穿得如此華麗，原來是因為要出席朋友的名店開張活動，並非刻意在街頭「扮嘢」。這些支持者更大讚兩人「好靚仔靚女，好有高貴氣質，仲有啲仙氣添」，認為夫妻二人只是配合場合需要而已。
