周吉佩親解老婆掩胸之謎 41歲黃彥欣曾參選港姐 19年前泳照曝光
網民狠批掩胸造型 吉吉親自澄清真相
事件源於周吉佩夫婦日前以白色情侶裝現身銅鑼灣，黃彥欣的性感打扮配上邊行邊掩胸的動作，立即引來網民熱烈討論。不少人批評她「扮嘢」，更連帶丈夫吉吉被嘲諷為「奀星扮巨星」，尖酸評論在網絡上瘋傳。面對鋪天蓋地的批評聲音，身為愛妻號的吉吉忍不住為太太澄清：「嗰日我哋係出席一個好朋友嘅活動，佢想我哋着靚啲，咁太太着住對高跟鞋唔慣，好驚論盡跌親，佢按住胸口不斷咁話驚啫！」從短片可見，黃彥欣踏梯級時確實有一下險被絆倒，隨即捉實丈夫手臂作平衡，成功化險為夷。
黃彥欣選美舊夢曝光 2007年港姐16強止步
原來現年41歲的黃彥欣並非普通家庭主婦，她在2007年曾參加《香港小姐競選》，成為10號佳麗並晉身16強。當年的港姐三甲分別為冠軍張嘉兒、亞軍王君馨及季軍周美欣，同屆參賽佳麗還包括現時活躍娛樂圈的黃智雯、麥皓兒、趙希洛等。有趣的是，當年的司儀陣容亦有現今已升呢為TVB總經理的曾志偉，在分享佳麗童年照環節中，志偉更取笑個頭包住衫的Louise是「阿拉伯人」，令她尷尷尬尬地解釋：「呢張相好有紀念價值，我係家中獨女，成日同自己玩，細個覺得自己好靚，成日用衫披來披去，又用斗蓬包住自己個頭，好想參選香港小姐。」
完美體態自信台風 泳裝環節表現出色
回顧當年的黃彥欣，身材勻稱線條優美，穿上泳裝在台上展現自信一面，雖然最終未能晉身八強，但也算是圓了選美夢想。從舊照可見，年輕時的她五官精緻，氣質出眾，難怪能夠在眾多佳麗中脫穎而出晉身16強。當年同屆的16強佳麗中，超過一半現時仍活躍於娛樂圈，可見該屆港姐的質素相當不俗。
為人母後再戰選美 2019年奪媽媽組冠軍
選美夢並未因為結婚生子而終結，2019年已為人母的黃彥欣再次踏上選美舞台，參加《第17屆全港最靚孕媽/媽媽選舉》，結果成功奪得媽媽組冠軍和最佳服飾獎。這次勝利證明了她即使經歷生育，依然保持著優雅身段和自信魅力，展現了現代女性的堅強與美麗。從港姐16強到媽媽組冠軍，黃彥欣用12年時間完成了人生角色的華麗轉身。
支持丈夫追夢路 感動網民真情流露
在《中年好聲音》節目中，黃彥欣的賢妻形象深深打動觀眾。起初吉吉瞞住老婆參加比賽，兩人更因此事嗌交，但當吉吉在節目中與龍婷對戰落敗後，黃彥欣被丈夫的真誠和堅持感動，決定全力支持他繼續比賽。這段夫妻情深的故事，讓不少觀眾看到了她溫柔體貼的一面，與網民批評的「扮嘢」形象形成強烈對比。
網民留言兩極化 有人力撐有人繼續批評
事件曝光後，網民留言呈現兩極化反應。支持者認為：「人哋夫妻恩愛有咩問題，着靚啲都要被人鬧？」、「佢老公解釋得好清楚啦，着高跟鞋驚跌親好正常」。但批評聲音依然不絕：「明明就係扮嘢啦，邊有人咁樣行路嘅」、「選美出身就係唔同，成日要做騷」。無論如何，這場風波讓更多人認識了黃彥欣的選美背景，也讓大家看到了一個堅強女性在不同人生階段的美麗蛻變。