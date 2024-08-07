周啟生點名狠批叱咤金獎男歌手「廢青」 網民：你其實都係一條癈老

63歲的周啟生除咗係著名作曲家顧嘉煇的徒弟，更係曾為多首膾炙人口歌曲操刀作曲及編曲的資深音樂人。不過周啟生的作風向來直接，繼早前連環轟陳蕾的表演「離晒譜」後，日前（6日）佢就再出po講本地樂壇，更直指1位曾獲叱咤樂壇男歌手金獎的新生代男星係「嗰條廢青」，引起網民熱議……

