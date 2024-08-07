周啟生點名狠批叱咤金獎男歌手「廢青」 網民：你其實都係一條癈老
廣告
63歲的周啟生除咗係著名作曲家顧嘉煇的徒弟，更係曾為多首膾炙人口歌曲操刀作曲及編曲的資深音樂人。不過周啟生的作風向來直接，繼早前連環轟陳蕾的表演「離晒譜」後，日前（6日）佢就再出po講本地樂壇，更直指1位曾獲叱咤樂壇男歌手金獎的新生代男星係「嗰條廢青」，引起網民熱議……
周啟生形容林家謙為「嗰條廢青」
周啟生在其社交平台上發了一張三男兩女合成照片，指想與大家「玩一樣未玩過嘅嘢」，叫大家揀最不想聽他／她唱歌的一男一女，或者猜猜合成照是誰。這一話題迅速引來網民熱烈參與。當有網民提到林家謙時，周啟生特別強烈地回應：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」網民再留言「佢返去做幕後我冇問題㗎」，周啟生則進一步表示：「又唔見佢幕後有咩條件！」這番言論顯示了周啟生對叱咤樂壇男歌手金獎的嚴苛態度。
有網民見狀留言周啟生話人廢青，反擊周啟生是廢老，總伯活於自己的世界，而且形容的「廢青」在紅館問了7場演唱會「其實作為一位樂壇前輩，你唔識得欣賞林家謙唔緊要，但話人係癈青，你自已其實都係一條癈老，活係自已嘅框框，以為自已係最叻，唔知道世界在改變，有新事物嘅出現… 癈靑喺紅館開過七場演唱會，你呢?」
周啟生點名狠評陳蕾現場表現：離晒譜咁走音
周啟生亦曾點名狠評陳蕾。當時周啟生社交平台表示，他在朋友的分享下，觀看了陳蕾的演唱會片段，直言其現場演唱「離晒譜咁走音」，並對她的吉他彈奏技巧提出質疑「彈結他甩皮甩骨」。周啟生指之前有聽過陳蕾的歌，無論是音樂、歌詞、唱歌都是合格的水準，但今次演唱會的表現令佢大感驚訝！其後有不少網民留言，周啟生亦一一回覆「作為一個歌手，水平唔夠，唔係歌手嘅問題，係邊個嘅問題？」「其實真相係：唱片製作完全造假，美化歌手，電視現場live音樂會，倚賴大量後期修改美化工程，只會令到歌手水平下降。一次現場，是人是鬼，無所遁形！」有網民指「我仲以為自己耳仔有問題」，周啟生更回覆再踩陳蕾不停地叫「我都覺得我耳仔有問題，我淨係聽到佢叫啫！不停咁叫！」有網民認為自彈自唱不是容易的事，而周啟生更回應「唔得就唔好勉強，聽歌嘅人唔係全部都傻㗎」
撰文：東方新地圖片來源：ig＠terencelam0903、fb＠周啟生 Dominic Chow