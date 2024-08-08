周啟生繼續焫火頭稱用3指彈琴都好過林家謙？疑被DJ雲妮鬧係Hater鼓吹仇恨
周啟生 爆粗鬧林家謙粉絲
63歲的周啟生除咗係著名作曲家顧嘉煇的徒弟，更係曾為多首膾炙人口歌曲操刀作曲及編曲的資深音樂人。周啟生日前在Facebook發起了一個「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！」討論，其中一位網民點名林家謙，隨即得到周啟生回應話：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」網民再留言：「佢返去做幕後我冇問題㗎。」周啟生進一步表示：「又唔見佢幕後有咩條件！」有網民就反駁指他都係一條「廢老」，並問他：「廢青喺紅館開過七場演唱會，你呢？」
不滿被「Timable」指中三學歷
事件引起廣泛討論，周啟生在留言區爆粗鬧：「林家謙有班好X戇X嘅盲迷走入嚟，冇料扮四條！林家謙，你班擁躉真係戇X！洗乾淨個屎窟等住俾我踢啦！你咁鍾意佢出多幾個post去愛慕佢啦！哈哈大笑。」又補充指：「完全唔入流一個所謂音樂人，我唔覺得我鬧佢唔起！何況冇鬧過！」之後周啟生再專程出po以李小龍的照片作配圖，發長文解釋自己爆粗原因：
首先我要講：好多朋友都問我點解今次用嘅態度咁強硬，甚至講粗口？因為今次嘅情況真係有啲特殊。如果大家曾經去過另外嗰幾個轉發咗我個post嘅post睇吓，你會發現成班唔講道理嘅仆街冚X剷，好似一群癲狗，有目的同埋組織咁圍住我嚟咬。我毫無保留，亦冇選擇，所以我無餘地咁樣同呢班仆街開火！
《不畏強權，
唔怕惡勢力
你夠膽嚟我夠膽同你開拖！》
人人都有權講自己想講嘅嘢
今次來自一個朋友，佢話唔鍾意林家謙，我亦都＋1句呢條廢青我都唔係好鍾意！
熟悉我嘅人都知我成日都叫我自己做80年代70年代嘅廢青代表，
想搞事，唔該躝X遠啲！
我鍾意講乜，我就講！
喺我自己地頭，就算行到出街，我都唔會怕你哋！
講開又講，輪到我講吓對呢條友嘅感受：
唱歌超級雄壯/咬字清晰/好有氣/但係天生太靚仔。彈琴簡直係低班馬，佢夠膽我收埋一隻手同佢一齊彈一隻歌！
我講得出口，我唔會收：
X你唔起呀？
我幾X時變咗中三學歷？？
原來社交網專頁「Timable」設計了一幅對比圖，比較周啟生和林家謙的年齡、學歷、過往經歷和所得獎項等，其中一句「#中三程度」似乎令周啟生十分不滿。
反駁「文人多說話」：Joey Tang係我帶佢出身嘅
另外社交網專頁「文人多說話」開po討論周啟生以「廢青」形容年輕歌手實屬無禮，亦引來周啟生不滿，指責這個專頁的版主「喺背後搞咗我好耐！」並貼出以一張發文截圖，其中版主以長文介紹周啟生以住的「豐高偉績」，最後批評他：「你每次都出嚟以權威身份話啲人技術唔好，人哋都唔係賣你高舉嘅技術，你不如去講吓Joey Tang、徐日勤、單立文、Jason kui嗰啲就好明確啦，而家歌手同作曲人唔係考樂理標準試喎，林家謙又唔係要賣高八度聲樂，又唔係hard rock，人哋都唔係你嗰類高端樂手型。」
對此周啟生反駁：「Joey Tang係我帶佢出身嘅，徐阿勤係我師弟，Sin立文都係好早期幫過我喺錄音室彈嘢，全部都係我輩分以下嘅！如果我喺度講一聲，Joey Tang有領導才，彈結他有天份，但係欠缺努力，所以唔會好叻！你哋可以同返佢講、睇吓佢敢唔敢博我！」並再次強調：「人人都可以有自己嘅意見，嗰條咁嘅廢柴，我收埋隻手用三隻手指彈琴彈得好過佢啊！好嘅作品欠奉！哈哈大笑。」
903雲妮疑鬧周啟生係Hater
有網民發現著名商台DJ雲妮（Vani）亦有為這件事發聲，直言：「他是一個hater！！鼓吹仇恨，網絡欺凌，根本不值得也不應該報導，因為這不是大家要關注的娛樂新聞。」引來不少網民讚好：「連雲妮姐姐都忍唔住，講得好！」、「太好有人出聲」、「好認同」、「說得好」、「連佢都忍唔住」等。