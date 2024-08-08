周啟生

周啟生繼續焫火頭稱用3指彈琴都好過林家謙？疑被DJ雲妮鬧係Hater鼓吹仇恨

最新娛聞
東方新地

廣告

資深音樂人周啟生近日因以「嗰條廢青」來形容歌手林家謙，引來眾多粉絲狙擊，更有社交網專頁開po討論，周啟生都一一爆粗還擊，更繼續焫火頭，稱自己「用3隻手指彈琴彈得好過佢」，有網民更發現連著名商台DJ雲妮都忍唔住出聲，狠批周啟生是一個Hater，不值得大家關注！

周啟生 爆粗鬧林家謙粉絲

63歲的周啟生除咗係著名作曲家顧嘉煇的徒弟，更係曾為多首膾炙人口歌曲操刀作曲及編曲的資深音樂人。周啟生日前在Facebook發起了一個「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！」討論，其中一位網民點名林家謙，隨即得到周啟生回應話：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」網民再留言：「佢返去做幕後我冇問題㗎。」周啟生進一步表示：「又唔見佢幕後有咩條件！」有網民就反駁指他都係一條「廢老」，並問他：「廢青喺紅館開過七場演唱會，你呢？」

周啟生 周啟生早前亦曾連環炮轟陳蕾的表演「離晒譜咁走音」，並質疑她「彈結他甩皮甩骨」。（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生早前亦曾連環炮轟陳蕾的表演「離晒譜咁走音」，並質疑她「彈結他甩皮甩骨」。（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生 周啟生發起「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！」討論，當有網民提到林家謙時，周啟生特別回應：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生發起「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！」討論，當有網民提到林家謙時，周啟生特別回應：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生 《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，林家謙連續2年獲頒發「叱咤樂壇唱作人」金獎、「叱咤樂壇男歌手」金獎，卻被周啟生形容是「廢青」。（圖片來源：IG＠terencelam0903）
《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，林家謙連續2年獲頒發「叱咤樂壇唱作人」金獎、「叱咤樂壇男歌手」金獎，卻被周啟生形容是「廢青」。（圖片來源：IG＠terencelam0903）

不滿被「Timable」指中三學歷

事件引起廣泛討論，周啟生在留言區爆粗鬧：「林家謙有班好X戇X嘅盲迷走入嚟，冇料扮四條！林家謙，你班擁躉真係戇X！洗乾淨個屎窟等住俾我踢啦！你咁鍾意佢出多幾個post去愛慕佢啦！哈哈大笑。」又補充指：「完全唔入流一個所謂音樂人，我唔覺得我鬧佢唔起！何況冇鬧過！」之後周啟生再專程出po以李小龍的照片作配圖，發長文解釋自己爆粗原因：

首先我要講：好多朋友都問我點解今次用嘅態度咁強硬，甚至講粗口？因為今次嘅情況真係有啲特殊。如果大家曾經去過另外嗰幾個轉發咗我個post嘅post睇吓，你會發現成班唔講道理嘅仆街冚X剷，好似一群癲狗，有目的同埋組織咁圍住我嚟咬。我毫無保留，亦冇選擇，所以我無餘地咁樣同呢班仆街開火！

《不畏強權，
唔怕惡勢力
你夠膽嚟我夠膽同你開拖！》

人人都有權講自己想講嘅嘢
今次來自一個朋友，佢話唔鍾意林家謙，我亦都＋1句呢條廢青我都唔係好鍾意！
熟悉我嘅人都知我成日都叫我自己做80年代70年代嘅廢青代表，
想搞事，唔該躝X遠啲！
我鍾意講乜，我就講！
喺我自己地頭，就算行到出街，我都唔會怕你哋！
講開又講，輪到我講吓對呢條友嘅感受：
唱歌超級雄壯/咬字清晰/好有氣/但係天生太靚仔。彈琴簡直係低班馬，佢夠膽我收埋一隻手同佢一齊彈一隻歌！
我講得出口，我唔會收：
X你唔起呀？
我幾X時變咗中三學歷？？

原來社交網專頁「Timable」設計了一幅對比圖，比較周啟生和林家謙的年齡、學歷、過往經歷和所得獎項等，其中一句「#中三程度」似乎令周啟生十分不滿。

周啟生 除了在留言區反駁網民，周啟生更特別出po解釋自己為何爆粗。（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
除了在留言區反駁網民，周啟生更特別出po解釋自己為何爆粗。（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生 社交網專頁「Timable」為周啟生加上「中三程度」的標籤，令他十分不滿。（圖片來源：FB@Timable演唱會）
社交網專頁「Timable」為周啟生加上「中三程度」的標籤，令他十分不滿。（圖片來源：FB@Timable演唱會）
周啟生 周啟生之後補充指自己冇鬧過林家謙，又形容林家謙係一個完全唔入流嘅所謂音樂人：「唔覺得我鬧佢唔X起！」（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生之後補充指自己冇鬧過林家謙，又形容林家謙係一個完全唔入流嘅所謂音樂人：「唔覺得我鬧佢唔X起！」（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）

反駁「文人多說話」：Joey Tang係我帶佢出身嘅

另外社交網專頁「文人多說話」開po討論周啟生以「廢青」形容年輕歌手實屬無禮，亦引來周啟生不滿，指責這個專頁的版主「喺背後搞咗我好耐！」並貼出以一張發文截圖，其中版主以長文介紹周啟生以住的「豐高偉績」，最後批評他：「你每次都出嚟以權威身份話啲人技術唔好，人哋都唔係賣你高舉嘅技術，你不如去講吓Joey Tang、徐日勤、單立文、Jason kui嗰啲就好明確啦，而家歌手同作曲人唔係考樂理標準試喎，林家謙又唔係要賣高八度聲樂，又唔係hard rock，人哋都唔係你嗰類高端樂手型。」

對此周啟生反駁：「Joey Tang係我帶佢出身嘅，徐阿勤係我師弟，Sin立文都係好早期幫過我喺錄音室彈嘢，全部都係我輩分以下嘅！如果我喺度講一聲，Joey Tang有領導才，彈結他有天份，但係欠缺努力，所以唔會好叻！你哋可以同返佢講、睇吓佢敢唔敢博我！」並再次強調：「人人都可以有自己嘅意見，嗰條咁嘅廢柴，我收埋隻手用三隻手指彈琴彈得好過佢啊！好嘅作品欠奉！哈哈大笑。」

周啟生 周啟生指責「文人多說話」版主「喺背後搞咗我好耐！」（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生指責「文人多說話」版主「喺背後搞咗我好耐！」（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生 又反駁版主指Joey Tang係佢帶出身，所以佢話Joey Tang「欠缺努力，唔會好叻」，Joey Tang亦唔會敢駁佢。（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
又反駁版主指Joey Tang係佢帶出身，所以佢話Joey Tang「欠缺努力，唔會好叻」，Joey Tang亦唔會敢駁佢。（圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow）
周啟生 版主就出po表示對於周啟生要收埋一隻手同林家謙比試彈琴，感覺十分奇怪。（圖片來源：FB@文人多說話）
版主就出po表示對於周啟生要收埋一隻手同林家謙比試彈琴，感覺十分奇怪。（圖片來源：FB@文人多說話）
周啟生 林家謙早前曾與鋼琴家張貝芝四手聯彈兼合唱其歌曲《特倫斯夢遊仙境》。（圖片來源：IG＠terencelam0903）
林家謙早前曾與鋼琴家張貝芝四手聯彈兼合唱其歌曲《特倫斯夢遊仙境》。（圖片來源：IG＠terencelam0903）

903雲妮疑鬧周啟生係Hater

有網民發現著名商台DJ雲妮（Vani）亦有為這件事發聲，直言：「他是一個hater！！鼓吹仇恨，網絡欺凌，根本不值得也不應該報導，因為這不是大家要關注的娛樂新聞。」引來不少網民讚好：「連雲妮姐姐都忍唔住，講得好！」、「太好有人出聲」、「好認同」、「說得好」、「連佢都忍唔住」等。

周啟生 雲妮主持商台節目多年，與不少樂壇前輩歌手相熟，亦十分支持一眾新一代歌手。（圖片來源：IG@vanijerjer）
雲妮主持商台節目多年，與不少樂壇前輩歌手相熟，亦十分支持一眾新一代歌手。（圖片來源：IG@vanijerjer）
周啟生 （圖片來源：網民截圖）
（圖片來源：網民截圖）

撰文：東方新地圖片來源：FB＠周啟生 Dominic Chow、IG＠terencelam0903、FB@Timable演唱會、FB@文人多說話、IG@vanijerjer

熱門文章

 