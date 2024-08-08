周啟生繼續焫火頭稱用3指彈琴都好過林家謙？疑被DJ雲妮鬧係Hater鼓吹仇恨

資深音樂人周啟生近日因以「嗰條廢青」來形容歌手林家謙，引來眾多粉絲狙擊，更有社交網專頁開po討論，周啟生都一一爆粗還擊，更繼續焫火頭，稱自己「用3隻手指彈琴彈得好過佢」，有網民更發現連著名商台DJ雲妮都忍唔住出聲，狠批周啟生是一個Hater，不值得大家關注！

