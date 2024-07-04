41歲周嘉儀貴婦Look現身馬場 前新聞小花變馬主做埋郭富城「親戚」
周嘉儀愛駒首次上陣
周嘉儀愛駒「天下寵兒」日前首次上陣參賽，周嘉儀即穿著一身貴婦Look現身馬場支持，並表示：「難忘的一天！多謝家人朋友嘅支持，多謝馬房嘅訓練同照顧，多謝騎師嘅策騎，多謝攝影師們嘅靚相！天下寵兒下次繼續進步、努力加油！」引來不少網民祝福她好快可以「拉頭馬」，有網民更大讚她：「好勤力，晨操都督操！」周嘉儀亦有回應：「自己嘅馬仔一定支持！」
周嘉儀變馬場新貴做馬主
近年來，周嘉儀頻頻出現在馬場，對賽馬的熱情可見一斑。去年，她更是幸運地獲得了2023/2024賽季的自購新馬進口許可證，象徵着她已正式踏入了馬主的行列。在兔年的尾聲，周嘉儀不僅以個人馬主的身份亮相，更在IG首次公開與愛駒的合照，並寫下了「Welcome to Hong Kong。趕得切來逗利是」這句話，並宣布了愛駒的名字「天下寵兒」。據悉，這匹馬的父系來自於Zoustar，這個名字在馬壇並不陌生，因為郭富城曾經擁有的「舞士精神」也是出自這個血統，且一出即勝，成績斐然！
周嘉儀曾被爆偷食人夫許方輝
周嘉儀在2005年加入TVB，曾經是《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》的主播，她亦因為甜美的外貌，獲外界封作「最美新聞女主播」。然而，她卻有不少緋聞纏身，其中最為人所熟知的是2013年與年長18歲的已婚主播許方輝的緋聞，當時2人被傳媒影到齊齊收工又在車廂內談心等，新聞曝光後2人被勒令放大假，女方休假後被調離一至五《六點半新報道》，其後離開無綫，其後周嘉儀又被爆與一名戴住婚戒的中年男子同遊商場，之後又被影到與筍盤Edward中環撐枱腳，以及與立法會議員林健鋒兒子林凱章（Victor）在台北把臂同遊，靚女不愁寂寞！
周嘉儀轉戰金融撈得掂生活愈來愈奢華
周嘉儀於2015年離巢無綫轉職金融界，做過證劵公司市場部總監，有指現時職級已達董事級數。近年周嘉儀打扮同生活質素都十級跳，最愛在社交網晒如闊太般的生活，最愛在社交網分享日常，將其富泰生活全曝光。周嘉儀特別鍾情Hermès手袋，擁有多個不同顏色及款式的Hermès，方便配襯每日不同造型。