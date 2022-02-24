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周嘉洛拍劇期間初步確診 引爆無綫電視城疫慌

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無綫電視城再陷疫情恐慌，繼月初有多位幕後人員初步確診後，聲夢學員潘靜文上周於《勁歌》錄影前作快速測試也初步陽性。今日（24/2）有消息指現正為劇集《回歸》、《曙光》開工的周嘉洛都證實初步確診。

周嘉洛初步確診

新冠肺炎第五波疫情肆虐，昨日（23/1)更新增8674宗確診，確診數字長期居高不下，情況令人憂慮。而無綫繼月初開始有多位幕後職員初步確診後，聲夢學員潘靜文於上周《勁歌》錄影前作快速測試也初步陽性，到今日（24/2）再有消息指周嘉洛亦證實初步確診。嘉洛現正為劇集《回歸》、《曙光》開工，昨日同樣為《回》劇開工的吳偉豪就於IG 上截周嘉洛在化妝間Set頭的情況，已經見嘉洛頭耷耷，全程沒精打彩，疑似已出現病態。而好友「風少」陳浚霆及後亦為嘉洛及吳偉豪送上藥水及連花清瘟膠囊，到昨晚約11時許，就收到周嘉洛初步確診的消息。

有消息指周嘉洛初步確診新冠肺炎。
有消息指周嘉洛初步確診新冠肺炎。（圖片來源：[email protected]_）
周嘉洛同吳偉豪正為劇集《回歸》《曙光》開工。
周嘉洛同吳偉豪正為劇集《回歸》《曙光》開工。（圖片來源：[email protected]
吳偉豪昨日在IG上截周嘉洛在化妝間Set頭的情況。
吳偉豪昨日在IG上截周嘉洛在化妝間Set頭的情況。（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 眼見嘉洛頭耷耷，全程沒精打彩，疑似已出現病態。
眼見嘉洛頭耷耷，全程沒精打彩，疑似已出現病態。（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 「風少」陳浚霆及後亦為好友嘉洛及吳偉豪送上藥水及連花清瘟膠囊。
「風少」陳浚霆及後亦為好友嘉洛及吳偉豪送上藥水及連花清瘟膠囊。（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 嘉洛在IG感謝陳浚霆。
嘉洛在IG感謝陳浚霆相助。（圖片來源：[email protected]_）

電視城內人人自危

其實黎澤恩 (Ronny) 在嘉洛確診消息傳出前，就已在IG爆料：「剛剛拍攝中途，有一位藝員確診了」，更指對方本身已經有病徵，二人亦有所交流，所以自己做了檢測，但未有結果，不過未幾Ronny已極速刪post。至於同劇的女主角陳煒亦有出post，上載快速檢測包的檢測結果，雖然顯示沒有受到感染，但她仍猶有餘悸表示「膽戰心驚的一天」。據知無綫現已暫停所有錄影廠景，藝人化妝間、多個錄影廠會進行大消毒及清潔，並要求所有台前幕後工作人員都要接受快速檢測，以策安全。

周嘉洛 MR成員Ronny在嘉洛確診消息傳出前，就已在IG爆料：「剛剛拍攝中途，有一位藝員確診了」
MR成員Ronny在嘉洛確診消息傳出前，已在IG爆料：「剛剛拍攝中途，有一位藝員確診了」（圖片來源：[email protected]_ronnylay）
周嘉洛 Ronny在IG出文，並上載一張維他命C的照片，但未幾已經極速刪Post。
Ronny在IG發文，並上載一張維他命C的照片，但未幾已經極速刪Post。（圖片來源：[email protected]_ronnylay）
與周嘉洛同劇的女主角陳煒亦有出post。
與周嘉洛同劇的女主角陳煒亦有出post。（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 陳煒上載快速檢測包的檢測結果，雖然顯示沒有受到感染，但她仍猶有餘悸。
陳煒上載快速檢測包的檢測結果，雖然顯示沒有受到感染，但她仍猶有餘悸。（圖片來源：alicechanwai）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、[email protected][email protected][email protected]_ronnylay、[email protected]

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