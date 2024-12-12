周嘉洛吳偉豪回歸《愛回家》 外出拍劇「得個吉」上位之路越來越渺茫
廣告
吳偉豪日前（10日）正式回歸《愛回家》同「金城安」周嘉洛大玩「斷背山」橋段，睇到觀眾都非常開心，留言支持安凌CP終於回歸。不過兩位正值上位的小生受新政策影響，兩套已拍好的重頭劇播出無期，上位機會越來越渺茫…
周嘉洛吳偉豪回歸《愛回家》
吳偉豪（朱凌凌）在2022年開始被抽離《愛·回家之開心速遞》，直指日前終於正式回歸，同周嘉洛（金城安）大玩「斷背山」，令粉絲紛紛留言大讚。據知，兩位上位小生受「合拍劇」新政策影響，外出拍TVB自家劇播放無期，TVB黃金時段寧願播配音劇都唔播《痞子無間道》、《非常檢察觀》，二人只能返處境劇《愛回家》幫手搶收視。
周嘉洛捱更抵夜拍《痞子2》 一度被視為重頭劇
當年周嘉洛主演的《痞子殿下2》在2022年尾的《節目巡禮》時一度擔大旗，四大主角以古裝造型同客戶見面。周嘉洛在2023年6月《好睡好起》節目中，公開要連續開工14小時，捱更抵夜出盡力趕拍劇集。當大家本來以為《痞子殿下2》係重頭劇時，點知殺出《新聞女王》等合拍劇之後，自家製作頓失焦點，即使觀眾十分期待，《痞子殿下2》仍未有播放期。
周嘉洛吳偉豪上位之路受阻
其實周嘉洛早在2019年時，以24歲之齡憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」一角奪得「最佳男配角」一獎，成為歷年最年輕的「最佳男配角」，隨後備受力捧，接拍《痞子殿下》中「紀威」一角，入行短短7年，首次做男主角就奪得「最受歡迎電視男角色」一獎，兩度打破紀錄，之前很多好戲之人未有這種記錄！
而吳偉豪就在2023年得到「飛躍進步藝人獎」，曾經獲爸爸吳大強帶摰，Job接Job，深受無綫力捧。吳偉豪拍下《非份之罪》、《非常檢控觀》和《武林》等劇集，不過就全部都播出無期，上位機會越來越渺茫！
圖片來源：TVB、東方新地