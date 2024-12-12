吳偉豪

周嘉洛吳偉豪回歸《愛回家》 外出拍劇「得個吉」上位之路越來越渺茫

最新娛聞
Keith

廣告

吳偉豪日前（10日）正式回歸《愛回家》同「金城安」周嘉洛大玩「斷背山」橋段，睇到觀眾都非常開心，留言支持安凌CP終於回歸。不過兩位正值上位的小生受新政策影響，兩套已拍好的重頭劇播出無期，上位機會越來越渺茫…

周嘉洛吳偉豪回歸《愛回家》

吳偉豪（朱凌凌）在2022年開始被抽離《愛·回家之開心速遞》，直指日前終於正式回歸，同周嘉洛（金城安）大玩「斷背山」，令粉絲紛紛留言大讚。據知，兩位上位小生受「合拍劇」新政策影響，外出拍TVB自家劇播放無期，TVB黃金時段寧願播配音劇都唔播《痞子無間道》、《非常檢察觀》，二人只能返處境劇《愛回家》幫手搶收視。

吳偉豪 吳偉豪（朱凌凌）日前終於正式回歸《愛回家》（圖片來源：TVB）
吳偉豪（朱凌凌）日前終於正式回歸《愛回家》（圖片來源：TVB）
吳偉豪 朱凌凌的濃妝打扮最震撼網民！（圖片來源：TVB）
朱凌凌的濃妝打扮最震撼網民！（圖片來源：TVB）

周嘉洛捱更抵夜拍《痞子2》 一度被視為重頭劇

當年周嘉洛主演的《痞子殿下2》在2022年尾的《節目巡禮》時一度擔大旗，四大主角以古裝造型同客戶見面。周嘉洛在2023年6月《好睡好起》節目中，公開要連續開工14小時，捱更抵夜出盡力趕拍劇集。當大家本來以為《痞子殿下2》係重頭劇時，點知殺出《新聞女王》等合拍劇之後，自家製作頓失焦點，即使觀眾十分期待，《痞子殿下2》仍未有播放期。

吳偉豪 2022年話開拍，但等到2024年都未見套劇出街⋯⋯（圖片來源：TVB）
2022年話開拍，但等到2024年都未見套劇出街⋯⋯（圖片來源：TVB）
吳偉豪 此劇集早在2022年尾的《節目巡禮 》擔大旗，四大主角以古裝造型同客戶見面，本來以為係重頭劇，點知殺出《新聞女王》等合拍劇之後，自家製作頓失焦點，即使觀眾十分期待仍未有播放期。（圖片來源：TVB）
此劇集早在2022年尾的《節目巡禮 》擔大旗，四大主角以古裝造型同客戶見面，本來以為係重頭劇，點知殺出《新聞女王》等合拍劇之後，自家製作頓失焦點，即使觀眾十分期待仍未有播放期。（圖片來源：TVB）
吳偉豪 周嘉洛在2023年6月《好睡好起》節目中，公開要連續開工14小時，捱更抵夜出盡力趕拍劇集。（圖片來源：TVB）
周嘉洛在2023年6月《好睡好起》節目中，公開要連續開工14小時，捱更抵夜出盡力趕拍劇集。（圖片來源：TVB）

周嘉洛吳偉豪上位之路受阻

其實周嘉洛早在2019年時，以24歲之齡憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」一角奪得「最佳男配角」一獎，成為歷年最年輕的「最佳男配角」，隨後備受力捧，接拍《痞子殿下》中「紀威」一角，入行短短7年，首次做男主角就奪得「最受歡迎電視男角色」一獎，兩度打破紀錄，之前很多好戲之人未有這種記錄！

吳偉豪 周嘉洛現時與佘詩曼合作的新劇《正義女神Themis》，但拍畢嘅《痞子無間道》仍等待重見天日。（圖片來源：維基百科、TVB）
周嘉洛現時與佘詩曼合作的新劇《正義女神Themis》，但拍畢嘅《痞子無間道》仍等待重見天日。（圖片來源：維基百科、TVB）

而吳偉豪就在2023年得到「飛躍進步藝人獎」，曾經獲爸爸吳大強帶摰，Job接Job，深受無綫力捧。吳偉豪拍下《非份之罪》、《非常檢控觀》和《武林》等劇集，不過就全部都播出無期，上位機會越來越渺茫！

吳偉豪 吳偉豪拍下《非份之罪》、《非常檢控觀》和《武林》等劇集，不過全部都播出無期，上位機會越來越渺茫！（圖片來源：維基百科、TVB）
吳偉豪拍下《非份之罪》、《非常檢控觀》和《武林》等劇集，不過全部都播出無期，上位機會越來越渺茫！（圖片來源：維基百科、TVB）
吳偉豪 同年獲得飛躍女藝員的郭柏妍已經成功上位，成為當家花旦之一。（圖片來源：東方新地）
同年獲得飛躍女藝員的郭柏妍已經成功上位，成為當家花旦之一。（圖片來源：東方新地）

圖片來源：TVB、東方新地

熱門文章

 