周嘉洛回歸《愛回家》放題式劇透 惹呂慧儀不滿龔水婚事被率先爆

周嘉洛憑《愛回家》廢青安一角入屋更攞埋「最佳男配角」獎，備受力捧後安排擔正演古裝喜劇《痞子殿下》，之後劇接劇一直未能「回家」，近日突然歸隊《愛回家》，原來因為要出席呂慧儀和張景淳在劇中婚宴，有相有片嚴重劇透龔水婚禮，周嘉洛此舉令主人家呂慧儀不滿，在社交網以「金城安式劇透」來寸爆對方，一場親戚都冇情講呀﹗