周嘉洛回歸《愛回家》放題式劇透 惹呂慧儀不滿龔水婚事被率先爆
周嘉洛憑《愛回家》廢青安一角入屋更攞埋「最佳男配角」獎，備受力捧後安排擔正演古裝喜劇《痞子殿下》，之後劇接劇一直未能「回家」，近日突然歸隊《愛回家》，原來因為要出席呂慧儀和張景淳在劇中婚宴，有相有片嚴重劇透龔水婚禮，周嘉洛此舉令主人家呂慧儀不滿，在社交網以「金城安式劇透」來寸爆對方，一場親戚都冇情講呀﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]_、[email protected]
周嘉洛驚喜回歸《愛回家》出席龔水婚宴
周嘉洛今年6月被安排拍攝《痞子殿下》，首擔男一的周嘉洛暫別《愛回家》後劇接劇，近日突然回歸劇組，周嘉洛興奮得在IG即時動態放題式發放相及片，片中見到呂慧儀飾的熊若水著上紅色晚裝，演龔燁的張景淳則著上白色禮服，而根叔劉丹則戴上主婚人的襟花，周嘉洛劇中的女友Bonnie（林凱恩飾）則穿上藍色紗裙，相信是姊妹團之一，而所有演員都盛裝出席﹗
周嘉洛貼龔水婚宴相惹呂慧儀不滿
據知龔水婚宴在本月27日播出，而主人家呂慧儀及張景淳以至一眾演員都未有貼相免劇透，但今次周嘉洛驚喜回家，竟然唔識規矩以放題式劇透，令劇中「二姨」呂慧儀不滿﹗
周嘉洛劇透 呂慧儀報復式po相對撼
事隔數日後，呂慧儀終於出口又出手，在IG「報復式」貼相「公布婚事」，一日連出兩個po分享婚禮當晚的高清相片，相中的呂慧儀分別著上兩套晚裝，張景淳亦分別換上一黑一白禮服，呂慧儀留言：「最近新興起的一種劇透方式，叫做。。。。。。「既然金城安。。。」所以我打算不定期不定時一有機會，就以「金城安式劇透」少少相片，因為。。。相片太多了！！！並#如何放題式劇透而不穿劇情 #倒數式放題 #不錯的選擇 #全劇總動員 #不要問我劇情 」擺明衝著周嘉洛而來﹗字裡行間都感覺到呂慧儀被率先爆相爆料嗰份無奈及嬲怒﹗
龔水12月27日擺酒
龔水婚宴呢集將於在27日播出，而之前雖然有漏口風指熊家繼大小姐及送水輝後再有喜事，但當時人龔水都盡力封口，其後才爆出有大陣仗劇情，會有單身派對跟足真正辦喜事程序﹗雖然龔水粉絲都知道二人會開花結果，但對廢青安呢次劇透都好有意見留言「一直期待呢個畫面喺電視機睇，點知被廢青安…﹗」、「廢青安厚多士喎﹗」、「哎呀﹗個造型見晒冇晒驚喜啦﹗」。