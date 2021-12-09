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周嘉洛回歸《愛回家》放題式劇透 惹呂慧儀不滿龔水婚事被率先爆

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撰文：東方新地

周嘉洛憑《愛回家》廢青安一角入屋更攞埋「最佳男配角」獎，備受力捧後安排擔正演古裝喜劇《痞子殿下》，之後劇接劇一直未能「回家」，近日突然歸隊《愛回家》，原來因為要出席呂慧儀和張景淳在劇中婚宴，有相有片嚴重劇透龔水婚禮，周嘉洛此舉令主人家呂慧儀不滿，在社交網以「金城安式劇透」來寸爆對方，一場親戚都冇情講呀﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]_、[email protected]

周嘉洛驚喜回歸《愛回家》出席龔水婚宴

周嘉洛今年6月被安排拍攝《痞子殿下》，首擔男一的周嘉洛暫別《愛回家》後劇接劇，近日突然回歸劇組，周嘉洛興奮得在IG即時動態放題式發放相及片，片中見到呂慧儀飾的熊若水著上紅色晚裝，演龔燁的張景淳則著上白色禮服，而根叔劉丹則戴上主婚人的襟花，周嘉洛劇中的女友Bonnie（林凱恩飾）則穿上藍色紗裙，相信是姊妹團之一，而所有演員都盛裝出席﹗

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周嘉洛在IG即時動態分享穿上紅色中式禮服與穿上白色禮服的張景淳跪在紅色坐塾上，似是準備向長輩斟茶，周嘉洛驚喜回歸《愛回家》，原來是出席龔水婚宴﹗（圖片來源：[email protected]_）
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周嘉洛錫錫公公劉丹，西裝骨骨的劉丹掛上婚宴常用的紅色襟花﹗（圖片來源：[email protected]_）

周嘉洛貼龔水婚宴相惹呂慧儀不滿

據知龔水婚宴在本月27日播出，而主人家呂慧儀及張景淳以至一眾演員都未有貼相免劇透，但今次周嘉洛驚喜回家，竟然唔識規矩以放題式劇透，令劇中「二姨」呂慧儀不滿﹗

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著上紅色裙褂的呂慧儀手上有至少五對龍鳳鈪，嫁得好風光﹗（圖片來源：[email protected]_）
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周嘉洛再度回歸《愛回家》見人就錫錫，大家都盛裝出席，仲唔係有喜事﹗（圖片來源：[email protected]_）

周嘉洛劇透 呂慧儀報復式po相對撼

事隔數日後，呂慧儀終於出口又出手，在IG「報復式」貼相「公布婚事」，一日連出兩個po分享婚禮當晚的高清相片，相中的呂慧儀分別著上兩套晚裝，張景淳亦分別換上一黑一白禮服，呂慧儀留言：「最近新興起的一種劇透方式，叫做。。。。。。「既然金城安。。。」所以我打算不定期不定時一有機會，就以「金城安式劇透」少少相片，因為。。。相片太多了！！！並#如何放題式劇透而不穿劇情 #倒數式放題 #不錯的選擇 #全劇總動員 #不要問我劇情 」擺明衝著周嘉洛而來﹗字裡行間都感覺到呂慧儀被率先爆相爆料嗰份無奈及嬲怒﹗

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呂慧儀不甘「金城安式劇透」，連出兩個po分享婚宴上的合照，一對新人同劉丹合照，真嘅一樣﹗（圖片來源：[email protected]
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呂慧儀在婚宴上分別著上中式裙褂、紅色中式禮服、白色婚紗仲有呢套晚裝，換足四套衫，真嘅婚宴一樣﹗（圖片來源：[email protected]
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呂慧儀在《愛回家》成功嫁出，興奮舉V字﹗（圖片來源：[email protected]

龔水12月27日擺酒

龔水婚宴呢集將於在27日播出，而之前雖然有漏口風指熊家繼大小姐及送水輝後再有喜事，但當時人龔水都盡力封口，其後才爆出有大陣仗劇情，會有單身派對跟足真正辦喜事程序﹗雖然龔水粉絲都知道二人會開花結果，但對廢青安呢次劇透都好有意見留言「一直期待呢個畫面喺電視機睇，點知被廢青安…﹗」、「廢青安厚多士喎﹗」、「哎呀﹗個造型見晒冇晒驚喜啦﹗」。

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婚宴背景寫住婚宴日期是12月27日，亦即時劇集播出一集﹗（圖片來源：[email protected]
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呂慧儀留言指「兩個大寶貝鬥型，原來真係好型嘅！」，根叔穿上特製的「幻彩詠根叔」戰衣對撼新老爺天使look！（圖片來源：[email protected]
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呂慧儀都拍落唔少片﹗（圖片來源：[email protected]

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