周嘉洛手上只剩《愛回家》一劇 怪雞監製累事周嘉洛視帝路崎嶇
周嘉洛只剩《愛回家》一劇 連鮑魚代言都冇埋
周嘉洛出道初期憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」深得觀眾喜愛，隨後一直備受力捧，在去年更憑主演《痞子殿下》獲得「最受歡迎電視男角色」一獎。周嘉洛今年更有三套劇集輪流播出，包括《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》和《羅密歐與祝英台》風頭一時無兩。不過可惜周嘉洛在三套劇集都表現麻麻，反應不如預期，搞到宜家手上只剩《愛回家》一劇，連「安記海味」鮑魚廣告都冇埋，改由《季前賽》童星「老闆仔」黃梓樂做新代言人。
監製錯誤Casting累事 對手演員超趕客
周嘉洛今年播出的三套劇集《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》和《羅密歐與祝英台》都反應麻麻，不少網民都指全因劇集監製陳維冠錯誤Casting累事。周嘉洛在《新四十二章》就搭配短髮「男人婆」江嘉敏，而《羅密歐與祝英台》就搭配有「麵包超人」之稱的臉游嘉欣，兩套劇的對手顏值炒車、非常趕客，再加上兩套劇集都玩架空世界，劇情牽強尷尬，令不少觀眾都睇到好出戲。無論對手定劇情都出事，觀眾都無暇顧及周嘉洛的演技，令周嘉洛再受TVB力捧都無補於事。
年紀輕輕曾獲力捧 兩度打破記錄
其實周嘉洛早在2019年時，以24歲之齡憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」一角奪得「最佳男配角」一獎，成為歷年最年輕的「最佳男配角」，隨後備受力捧，接拍《痞子殿下》中「紀威」一角，入行短短7年，首次做男主角就奪得「最受歡迎電視男角色」一獎，兩度打破紀錄，之前很多好戲之人未有這種記錄！當大家以為周嘉洛封視帝的路不遠時，卻殺出一個怪雞監製，令不少觀眾都替周嘉洛感到不值。
吳偉豪反而仲多撈 兩套劇集喺手
相反，在《愛回家》與周嘉洛飾演好兄弟的吳偉豪，近年獲爸爸吳大強帶摰，Job接Job，深受無綫力捧。吳偉豪不但有份出演航空劇《飛常日誌》，又即將會接拍新劇集《非份之罪》，並演出其中一個單元「危險遊戲」，工作非常忙碌。
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