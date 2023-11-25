周嘉洛手上只剩《愛回家》一劇 怪雞監製累事周嘉洛視帝路崎嶇

近日劉丹、單立文、周嘉洛、吳偉豪等一眾《愛．回家之開心速遞》演員齊齊出席活動。在劇中飾演好兄弟的周嘉洛和吳偉豪，現實中就待遇大有不同。曾經獲無綫力捧的周嘉洛只剩《愛回家》一劇，連鮑魚代言都冇埋，相反吳偉豪就獲爸爸吳大強帶摰，越撈越掂！有網民分析指周嘉洛之所以會越撈越霉，全因某位怪雞監製累事…