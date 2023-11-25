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周嘉洛手上只剩《愛回家》一劇 怪雞監製累事周嘉洛視帝路崎嶇

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Keith
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近日劉丹、單立文、周嘉洛、吳偉豪等一眾《愛．回家之開心速遞》演員齊齊出席活動。在劇中飾演好兄弟的周嘉洛和吳偉豪，現實中就待遇大有不同。曾經獲無綫力捧的周嘉洛只剩《愛回家》一劇，連鮑魚代言都冇埋，相反吳偉豪就獲爸爸吳大強帶摰，越撈越掂！有網民分析指周嘉洛之所以會越撈越霉，全因某位怪雞監製累事…

周嘉洛 曾獲力捧的周嘉洛反而唔夠吳偉豪多撈。
曾獲力捧的周嘉洛反而唔夠吳偉豪多撈。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

周嘉洛只剩《愛回家》一劇 連鮑魚代言都冇埋

周嘉洛出道初期憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」深得觀眾喜愛，隨後一直備受力捧，在去年更憑主演《痞子殿下》獲得「最受歡迎電視男角色」一獎。周嘉洛今年更有三套劇集輪流播出，包括《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》和《羅密歐與祝英台》風頭一時無兩。不過可惜周嘉洛在三套劇集都表現麻麻，反應不如預期，搞到宜家手上只剩《愛回家》一劇，連「安記海味」鮑魚廣告都冇埋，改由《季前賽》童星「老闆仔」黃梓樂做新代言人。

周嘉洛 愛回家 楊明 愛回家 「金城安」周嘉洛都走咗成年，但網民依然最掛住佢。
曾獲力捧的周嘉洛手上只剩下《愛回家》一劇》。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
周嘉洛 不少網民讚他做得幾好笑同幾抵死，仲好有周星馳style！
周嘉洛在《痞子殿下》表現出色。（圖片來源：TVB提供）
周嘉洛 「安記海味」代言都換成「老闆仔」黃梓樂。
「安記海味」代言都換成「老闆仔」黃梓樂。（圖片來源：廣告截圖）

監製錯誤Casting累事 對手演員超趕客

周嘉洛今年播出的三套劇集《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》和《羅密歐與祝英台》都反應麻麻，不少網民都指全因劇集監製陳維冠錯誤Casting累事。周嘉洛在《新四十二章》就搭配短髮「男人婆」江嘉敏，而《羅密歐與祝英台》就搭配有「麵包超人」之稱的臉游嘉欣，兩套劇的對手顏值炒車、非常趕客，再加上兩套劇集都玩架空世界，劇情牽強尷尬，令不少觀眾都睇到好出戲。無論對手定劇情都出事，觀眾都無暇顧及周嘉洛的演技，令周嘉洛再受TVB力捧都無補於事。

周嘉洛 周嘉洛在《新四十二章》中飾演男版「建寧公主」；江嘉敏則飾演女版「小寶」，不少網民都話江嘉敏呢個「男人婆」造型好趕客。
周嘉洛在《新四十二章》中飾演男版「建寧公主」；江嘉敏則飾演女版「小寶」，不少網民都話江嘉敏呢個「男人婆」造型好趕客。（圖片來源：《新四十二章》截圖）
周嘉洛 游嘉欣 游嘉欣近日在《羅密歐與祝英台》中飾演「茱麗葉」而備受網民關注。
而在《羅密歐與祝英台》就同游嘉欣演CP，不過游嘉欣成套劇都臉腫腫成個麵包超人咁，網民都話睇到好出戲。（圖片來源：TVB）

年紀輕輕曾獲力捧 兩度打破記錄

其實周嘉洛早在2019年時，以24歲之齡憑《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」一角奪得「最佳男配角」一獎，成為歷年最年輕的「最佳男配角」，隨後備受力捧，接拍《痞子殿下》中「紀威」一角，入行短短7年，首次做男主角就奪得「最受歡迎電視男角色」一獎，兩度打破紀錄，之前很多好戲之人未有這種記錄！當大家以為周嘉洛封視帝的路不遠時，卻殺出一個怪雞監製，令不少觀眾都替周嘉洛感到不值。

胡定欣 周嘉洛 痞子殿下 周嘉洛 愛回家 入行僅數年極速上位（TVB節目《萬千星輝頒獎典禮》電視截圖）
周嘉洛入行僅數年極速上位（圖片來源：TVB節目《萬千星輝頒獎典禮》電視截圖）
胡定欣 周嘉洛 痞子殿下 周嘉洛 新人肯做肯捱勁謙虛（TVB劇集《愛回家之開心速遞》電視截圖）
金城安一角令觀眾留下深刻印象（圖片來源：TVB劇集《愛回家之開心速遞》電視截圖）

吳偉豪反而仲多撈 兩套劇集喺手

相反，在《愛回家》與周嘉洛飾演好兄弟的吳偉豪，近年獲爸爸吳大強帶摰，Job接Job，深受無綫力捧。吳偉豪不但有份出演航空劇《飛常日誌》，又即將會接拍新劇集《非份之罪》，並演出其中一個單元「危險遊戲」，工作非常忙碌。

周嘉洛 吳偉豪與爸爸吳大強關係好好。
吳偉豪受爸爸吳大強帶摰，最近越撈越掂。（圖片來源：IG@riccong）
周嘉洛 吳偉豪有份出演《飛常日誌》
吳偉豪有份出演《飛常日誌》（圖片來源：《飛常日誌》截圖）

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圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖、《愛·回家之開心速遞》截圖、TVB提供、IG@riccong、《新四十二章》截圖、《飛常日誌》截圖

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